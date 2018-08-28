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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 15 Сентября, 01:30 |
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Ирина ЛЕОНОВА, директор управления по работе с малым бизнесом Дальневосточного Сбербанка: В наших интересах, чтобы малый бизнес развивался
На вопросы журнала «Дальневосточный капитал» отвечает директор управления по работе с малым бизнесом Дальневосточного Сбербанка Ирина ЛЕОНОВА.
- Ирина Анатольевна, какую долю в кредитном портфеле Дальневосточного Сбербанка занимает малый бизнес? Еще в прошлом году мы наблюдали снижение кредитной активности в этом сегменте бизнеса, как, собственно, и в целом на этом рынке. Что происходит сейчас? Какова динамика кредитования МБ?
- Доля малого бизнеса в кредитном портфеле Дальневосточного Сбербанка составляет 5,8% (более 12 млрд руб.). При этом доля Сбербанка на рынке кредитования малого и микробизнеса - 22,1%, и она планомерно растет (с начала года + 0,3 п .п.). В 2016 году представителям малого и микробизнеса уже выдано более 700 кредитов на сумму 1,6 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 56% по объему и на 72% по количеству выданных кредитов.
- Это начало оттепели? Чем обусловлен рост?
- Я думаю, у складывающейся положительной динамики целый комплекс оснований. Тяжелый в целом прошлый год оставил на рынке самых стойких. Те, кто смог реструктурировать свой бизнес, найти новые ниши, задействовать новые технологии продаж, тот же интернет, сегодня уже начинают думать о развитии. К примеру, с начала года у нас вырос уровень одобрения кредитных заявок на 15%. О чем это говорит? Прежде всего о том, что банк видит снижение рисков в этом сегменте.
Но и со стороны банковского сообщества, Сбербанка в том числе, сделано немало шагов к тому, чтобы подстроить финансовые инструменты под сложившиеся экономические условия. Вплоть до того, что мы вместе с предпринимателями тщательно анализируем возможности, где они могут заработать. В наших интересах, чтобы малый региональный бизнес не просто существовал в ожидании лучших времен, но и развивался.
К примеру, один из реальных способов - это побеждать на торгах, получая государственные и муниципальные заказы. Предприниматели нередко просто не умеют этого делать, не владеют информацией, которая есть на сайтах госзакупок, площадке «Сбербанк-АСТ» и так далее.
Наши специалисты отслеживают эту информацию и готовы ей ежедневно делиться с клиентами. Многие представители МБ именно с нашей подачи освоили эти технологии и теперь успешно выигрывают тендеры. У нас есть такие клиенты, которые получили таким образом заказы на два года. Это обеспечивает стабильность их работы.
- Как сегментируется в банке малый и средний бизнес? Это все-таки разные категории, с разными запросами и возможностями?
- Основной критерий - размер годовой выручки клиента / холдинга за последний финансовый год. К сегменту МБ относятся организации и ИП с размером годовой выручки до 400 млн руб., кроме того в Сбербанке еще выделен сегмент «микробизнес» с размером годовой выручки до 60 млн руб. Это позволяет применять различные технологии кредитования к каждому сегменту, оперативно реагировать на изменения рынка и скорость принятия решений.
При кредитовании клиентов микробизнеса используются специальные технологии, основанные на скоринговой системе принятия решений, - «кредитная фабрика», что дает возможность клиенту получить кредит в течение 3-х рабочих дней суммой до 5 млн руб. с минимальным пакетом документов. Для клиентов сегмента «малый» предусмотрена специализированная программа - «кредитный конвейер». Основной принцип здесь - это индивидуальный подход к каждому клиенту, позволяющий рассматривать кредитные сделки в короткие сроки, применяя упрощенные подходы к анализу финансово-хозяйственной деятельности, с минимальным пакетом документов. Помимо этого, мы можем комплексно производить оценку бизнеса всей группы компаний, реализовывая крупные инвестиционные проекты клиента.
- Какие предложения МСБ являются наиболее востребованными? Есть ли возможность получения долгосрочных инвестиционных кредитов?
- В ПАО Сбербанк широкая продуктовая линейка, в которой можно найти варианты кредитования под самые разные запросы. Наиболее востребованными у клиентов являются кредиты на оборотные цели, такие как «Бизнес-овердрафт», «Бизнес-оборот», кредит «Доверие». Часто обращаются клиенты с вопросами рефинансирования задолженности в сторонних банках, так как ПАО Сбербанк предоставляет выгодные ценовые условия.
На инвестиционные цели предлагается более пяти кредитных продуктов, из них три - на срок до 10 лет. Например, по продукту «Бизнес-инвест» предусмотрено кредитование на инвестиционные цели для текущего вида деятельности клиента: покупка активов (без первоначального взноса), кап. ремонт, рефинансирование и прочее. Максимальный срок кредитования по такому продукту до 10 лет, сумма кредита ограничена платежеспособностью самого клиента. Продукты «Бизнес-недвижимость», «Бизнес-авто», «Бизнес-актив» предусматривают возможность кредитования под приобретаемый объект, то есть без привлечения дополнительного твердого залога.
Мы предлагаем специальный продукт для развития новых направлений деятельности клиента - «Бизнес-проект», при расчете суммы кредита есть возможность учесть будущие поступления от нового вида деятельности, то есть банк оценивает рентабельность самого проекта и дает возможность клиентам диверсифицировать свой бизнес, развивая интересные направления.
Все более востребованным становится такой продукт, как «Бизнес-овердрафт». Предприниматели оценили возможность оперативно рассчитываться с поставщиком даже в условиях, когда на счете недостаточно денег. Стоимость такого краткосрочного (даже на один день) кредита, если посчитать, минимальна - 0,002% годовых, а выгода бывает просто огромной. Ведь нарушение сроков оплаты иногда чревато для предпринимателя сокращением отсрочки платежа, или он не может воспользоваться скидками, которые предлагаются при предоплате, и так далее. Тут еще такой момент, как репутация добросовестного партнера, а ее, согласитесь, трудно измерить деньгами.
- Учитывая кризисные условия в экономике, как банк «подстраивает» свои кредитные продукты?
- Поддержка и развитие малого предпринимательства - приоритетное направление для Сбербанка. И это комплексная работа. Уже запущен ряд новых выгодных условий кредитования: в случае отсутствия залога есть возможность выдавать необеспеченные ссуды клиентам с хорошим финансовым положением и хорошей кредитной историей, принимать в залог гарантии фондов поддержки малого и среднего предпринимательства, в упрощенном порядке и в минимальный срок рассматриваются банковские гарантии. Снижены процентные ставки по оборотным и инвестиционным кредитам, запущены новые онлайн-технологии подачи заявки, в упрощенном порядке происходят рассмотрение и выдача овердрафтных кредитов.
Запущен новый проект «Бизнес-гарантия 500». Основная задача, которую ставит перед собой Сбербанк, внедряя новый продукт, - удовлетворение потребности клиента в быстром и простом инструменте обеспечения государственных контрактов. Теперь у клиента есть возможность получить гарантию от 50 до 500 тыс. руб. за 1 рабочий день с минимальным пакетом документов. Срок предоставления такой гарантии - до 24 мес. Таким предложением могут воспользоваться клиенты с хорошим финансовым положением (выручка за последний завершающий год не менее 2 млн руб.), снижение первоначальной цены контракта не допускается более, чем на 30%, те, кто отсутствует в списке недобросовестных поставщиков. Ограничения по виду деятельности не применяются (за исключением: деятельность ломбардов, игорный бизнес, в том числе спортлото и спортивный покер). Гарантия выдается без поручительства и залога с минимальным комиссионным вознаграждением - минимум 4500 руб. Стоимость в последние месяцы снижена в 3 раза!
- В каких федеральных и региональных программах поддержки МБ участвует банк?
- Сбербанк активно сотрудничает с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в части предоставления гарантий по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, что решает для клиента вопрос с обеспечением кредита, а также положительно влияет на ценовые условия предоставления денег. Так, в соответствии с соглашением об участии в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которое Сбербанк заключил с Корпорацией МСП в январе 2016 года, предусмотрено льготное кредитование под 11% годовых.
Хочу обратить внимание на программу льготного кредитования на приобретение техники производства Республики Беларусь. По договору, заключенному между правительством Республики Беларусь и ПАО Сбербанк, покупатели белорусской техники получают субсидирование процентной ставки в размере ¾ от ставки рефинансирования. Простой подсчет показывает, что ставка по такому кредиту может снизиться до 7% годовых.
У Сбербанка сформирована политика, направленная на поддержку приоритетных отраслей. Одна из них - сельское хозяйство. Мы предлагаем, к примеру, кредитование на сезонно-полевые работы (закуп минеральных удобрений, ГСМ, запасных частей и пр.) под залог будущего урожая. Здесь тоже низкая процентная ставка за счет субсидирования. Сроки кредитования - до 18 мес. Можно больше, но тогда уже банк потребует твердый залог.
Для сельхозпроизводителей в банке действуют более льготные условия кредитования в части сроков предоставления стандартных кредитов и пониженной доли участия собственными средствами в продуктах под залог приобретаемого имущества.
Сегодня, действительно, государство и региональные власти предлагают малому бизнесу обширную систему поддержки, мы стараемся довести до наших клиентов эти возможности и помочь ими воспользоваться.
Лариса ЛАРИНА.
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