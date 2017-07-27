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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 04 Августа, 09:51 |
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Сбербанк и Банк Харбина поддержат инновационные идеи
Фонд нацелен на инвестирование в стартапы, преимущественно в технологические, и компании, предлагающие инновационные идеи. Размер фонда составляет $50 млн, сообщает пресс-служба банка.
«Российско-китайские отношения в последние годы заметно укрепились, что выражается положительной динамикой двустороннего товарооборота, - подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий СУХОВЕРХОВ. - В большей степени это обусловлено развитием межбанковского сотрудничества между Китаем и Россией, которое приобрело системный характер, выражающийся в успешной взаимной работе, расширении сотрудничества и росте объемов бизнеса между клиентами обеих стран».
Товарооборот между Россией и Китаем за прошедший год вырос на 4% и составил $66,11 млрд. Импорт из Китая в Россию вырос почти на 9% - до $38 млрд. Сбербанк также отмечает увеличение спроса на торговое финансирование на коммерческих рынках Китая.
В ходе заседания РКФС шла речь о формировании площадок для увеличения числа деловых контактов предпринимателей Китая и России. Банкиры отметили, что представители бизнеса испытывают потребность в поиске потенциальных и надежных партнеров на территории Китая для реализации водно-биологических ресурсов, пищевой продукции, золоторудного концентрата, лесной продукции и других, в т. ч. несырьевых и высокотехнологичных, товаров.
Досье «Дальневосточный капитал»: В настоящее время Сбербанк владеет одними из крупнейших технологических компаний в России, среди которых eTORO, GridGain, Lending Home, одновременно находясь в постоянном процессе их технологического улучшения и модернизации с помощью инновационных стартапов.
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