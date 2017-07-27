Сбербанк и Банк Харбина поддержат инновационные идеи

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 04 Августа, 09:51 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 71 р.
100 JPY 5400 р.
10 CNY 900 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальний Восток продолжает настраиваться на строительный бум
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2017

Регион сегодня
02.08 |
На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
02.08 |
Новая форма поддержки животноводства появится в Хабаровском крае
02.08 |
Новым председателем Совета директоров Фонда развития Дальнего Востока избран Владимир Солодов
01.08 |
Сдача пешеходного перехода на вокзале Хабаровска переносится на декабрь
01.08 |
Власти Сахалина предлагают ввести безвизовый режим на три дня для посещения Японии россиянами
статьи раздела
Персона
27 Июля 2017, 15:53
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь... Олега КОЖЕМЯКО вполне можно считать человеком Дальнего Востока. Он вел бизнес в Приморье и на Камчатке, избирался губернатором в Корякии, Амурской области, последние два года возглавляет Сахалинскую область.
статьи раздела
Компании
27 Июля 2017, 15:31
"Газпром" отчитался о дальневосточных проектах Ставка сделана на работу с СПГ
статьи раздела
Финансы
26 Июля 2017, 16:12
Сбербанк инкассирует Крупнейший банк России предлагает современные и надежные сервисы инкассации не только бизнесу, но и другим кредитным организациям на Дальнем Востоке.
статьи раздела
Рынки
26 Июля 2017, 15:24
На Дальнем Востоке бензин не может не дорожать Производителям все труднее сдерживать цены на фоне повышения налоговой нагрузки и инфляционных процессов
статьи раздела
Среда обитания
26 Июля 2017, 12:57
Летним маршрутом с ННК Корреспондент "Дальневосточного капитала" оценил сервис на автозаправках "Независимой нефтегазовой компании" от Благовещенска до Владивостока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
26 Июля 2017, 15:43 | Финансы

Сбербанк и Банк Харбина поддержат инновационные идеи

Сбербанк и Банк Харбина в рамках третьего заседания Российско-китайского финансового совета (РКФС) подписали соглашение о намерениях создать инвестиционный фонд МТ2, или Money-Time.

Фонд нацелен на инвестирование в стартапы, преимущественно в технологические, и компании, предлагающие инновационные идеи. Размер фонда составляет $50 млн, сообщает пресс-служба банка.

«Российско-китайские отношения в последние годы заметно укрепились, что выражается положительной динамикой двустороннего товарооборота, - подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий СУХОВЕРХОВ. - В большей степени это обусловлено развитием межбанковского сотрудничества между Китаем и Россией, которое приобрело системный характер, выражающийся в успешной взаимной работе, расширении сотрудничества и росте объемов бизнеса между клиентами обеих стран».

Товарооборот между Россией и Китаем за прошедший год вырос на 4% и составил $66,11 млрд. Импорт из Китая в Россию вырос почти на 9% - до $38 млрд. Сбербанк также отмечает увеличение спроса на торговое финансирование на коммерческих рынках Китая.

В ходе заседания РКФС шла речь о формировании площадок для увеличения числа деловых контактов предпринимателей Китая и России. Банкиры отметили, что представители бизнеса испытывают потребность в поиске потенциальных и надежных партнеров на территории Китая для реализации водно-биологических ресурсов, пищевой продукции, золоторудного концентрата, лесной продукции и других, в т. ч. несырьевых и высокотехнологичных, товаров.

Досье «Дальневосточный капитал»: В настоящее время Сбербанк владеет одними из крупнейших технологических компаний в России, среди которых eTORO, GridGain, Lending Home, одновременно находясь в постоянном процессе их технологического улучшения и модернизации с помощью инновационных стартапов.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год. 

Теги: Банк Харбина  Сбербанк 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Кадры
26 Июля 2017, 12:33
Выпускники вузов становятся востребованным "товаром" Сегодня трудоустройство выпускников - один из главных критериев, определяющих рейтинг эффективности деятельности высших и средних учебных заведений. Как показывает практика, там, где это направление введено в ранг приоритетного, там и высокий показатель.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:56
Автор "Индигирки" взялся за продвижение национальной кухни Якутии Иннокентий ТАРБАХОВ - не просто титулованный якутский повар, он общественный деятель и, если хотите, человек-бренд. Там, где Республика Саха (Якутия) презентует свои достижения или организует национальные праздники, приемы для высоких гостей, всегда присутствуют традиционные гостеприимство и кухня. Стол накрывают сам Иннокентий Иннокентьевич или его ученики.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:55
Хабаровский край отметил праздник первой горбуши 1 июля в Советской Гавани прошел фольклорно-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера. Праздник первой горбуши уже стал одной из визитных карточек Хабаровского края.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:52
Во Владивостоке начался Дальневосточный фестиваль "Мариинский" 15 июля стартовал второй Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский", который пройдет на семи концертных площадках во Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Его основной площадкой станет Приморская сцена Мариинского театра.
статьи раздела
Регион сегодня
25 Июля 2017, 14:05
"Вулканариум" стал новой "фишкой" Камчатки Первый в России интерактивный визит-центр "Музей вулканов на Камчатке" - "Вулканариум" - открылся на Камчатке. Инициаторами проекта стали старший научный сотрудник Института вулканологии ДВО РАН Сергей САМОЙЛЕНКО и Алена САМОЙЛЕНКО.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика