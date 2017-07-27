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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 04 Августа, 09:51 |
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Сбербанк инкассирует
Сегодня клиенты Сбербанка могут воспользоваться автоматизированными сейфами для хранения денежной наличности с зачислением средств на счет в режиме онлайн, производить инкассацию самостоятельно через любое устройство самообслуживания банка с функцией приема наличных, пользоваться специальными контейнерами для перевозки ценностей, которые защищают деньги от любых форс-мажорных ситуаций. Все о новых предложениях банка в сфере инкассации и даже о доставке денег квадрокоптерами - в интервью с директором центра управления наличным денежным обращением Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Вадимом ВИЗЕРОМ.
- Когда мы говорим об инкассации, то представляем суровых мужчин в бронежилетах с увесистыми сумками, бронированные автомобили… Для многих это лишь доставка денег.
- Сегодня инкассация Сбербанка - полноценный сервис, которым мы предлагаем воспользоваться и другим кредитным организациям. Комплекс услуг, обеспечивающих инкассирование банкоматов и банковских киосков, филиалов и операционных офисов банков, доставка и вывоз денежной наличности от клиента, формирование банковских кассет и т. д. - наше основное конкурентное преимущество.
Партнерское соглашение со Сбербанком дает нашим коллегам по рынку, другим кредитным организациям, возможность сэкономить на штате сотрудников, которые должны формировать деньги для перевозки. Услуга оказалась актуальной: уже 10 коммерческих банков заключили с нами соответствующие договоры - таким образом, на Дальнем Востоке Сбербанк осуществляет подобный сервис для 200 операционных офисов банков, инкассирует 600 устройств самообслуживания и банкоматов партнеров.
Инкассация «идет» в контексте расчетно-кассового обслуживания банков: широкая корреспондентская сеть Сбербанка наряду с эффективной системой дистанционного банковского сервиса позволяют сокращать цепочку платежей и переводов денежных средств, а также их стоимость. Особенно удобно такое сотрудничество для банков из других регионов. В результате они получают возможность удаленно, например из центральной части России, отслеживать выполнение инкассаторских услуг, которые мы производим на месте.
Одним из новых продуктов в рамках инкассации сегодня является обслуживание юридических лиц других кредитных организаций. Договорные отношения со Сбербанком позволят расширить коммерческому банку, не имеющему собственного подразделения инкассации, линейку собственных услуг, выступить агентом в данном соглашении, а Сбербанк предоставит клиенту инкассацию денежных средств.
Может возникнуть вопрос: как можно пользоваться услугами конкурента? Но ответ лежит на поверхности: удобство и стоимость. Сбербанк имеет одну из крупнейших банковских сетей, разветвленную сеть маршрутов, предлагает конкурентные цены и имеет огромный опыт обслуживания собственной филиальной и банкоматной сети, что не может не сказаться на сервисе и для других банков - партнеров по рынку.
- Банкоматы и устройства самообслуживания сегодня настолько востребованы, что не секрет: их частый выход из строя порождает большие очереди. Это смежная с инкассацией проблема?
- Сегодня это один из важных вопросов на повестке дня. Именно поэтому в западной части России уже запущен «пилот» по включению в бригаду инкассации IT-мастеров. Специалисты работают в составе команды, имеют соответствующую квалификацию по обслуживанию и настройке банкоматов и устройств. Сбербанк также может стать тем самым аутсорсером для другого банка. В рамках партнерского договора по инкассации мастера-инкассаторы имеют возможность предоставлять сервис по обслуживанию устройств банков в контексте IT-направления.
- Инкассация оказывается многофункциональным продуктом…
- Сбербанк, как известно, сотрудничает со всеми сегментами бизнеса, в том числе с госкорпорациями. В этом году мы внедрили для наших клиентов услугу «получение денег по чеку». Теперь выдача крупных сумм может происходить в КЦ банка в индивидуальном порядке. Также Сбербанк предлагает «доставку денежной наличности» - этот сервис особенно интересен крупным компаниям, достаточно только подписать чек в офисе банка, служба инкассации доставит деньги согласно ранее поданной заявке.
С крупными торговыми сетями федерального значения Сбербанк работает в контексте централизованного договора о кассовых-инкассаторских услугах. Нашим клиентам не приходится заключать отдельные соглашения в каждом субъекте Федерации или городе своего присутствия. Тарификация в рамках договора приближена к определенному единому значению. И кроме того, для клиентов создано бесплатное программное обеспечение, которое упрощает оформление документов для инкассации. Им пользуется более 80% дальневосточных клиентов Сбербанка.
- Несколько лет назад для малого и среднего бизнеса Сбербанк презентовал услугу «Самоинкассация», она получила популярность?
- «Самоинкассация» пользуется среди клиентов высоким спросом. В любое время дня и ночи, независимо от того, праздничный это или выходной день, бизнесмен имеет возможность пополнить свой счет наличными деньгами через устройство самообслуживания Сбербанка. Соответственно, отсутствует необходимость визита в отделение кредитной организации. В итоге доля операций через самоинкассацию достигает 95% от всех операций по пополнению счета. Схема аналогична пополнению пластиковых карт частных клиентов.
- Однако Сбербанк формулирует и новые предложения?
- Считаю, что настоящей инновацией в контексте услуг инкассации нашего банка станет автоматическая депозитарная машина (АДМ). Аппарат устанавливается, например, на торговой точке клиента, в подсобном помещении, прочно и надежно анкеруется, как банкомат, таким образом, что его нельзя сдвинуть с места. Служба безопасности банка устанавливает сигнализацию на устройство, которая позволяет производить в том числе удаленный мониторинг его деятельности.
Смысл работы депозитарной машины в том, что бизнесмен, не дожидаясь службы инкассации банка, которая прибывает в вечернее время, самостоятельно загружает туда выручку в течение всего дня, и деньги в режиме онлайн появляются на расчетном счету предприятия благодаря вай-фай-соединению. Машина самостоятельно проверяет купюры на подлинность, пересчитывает и сканирует деньги, пополняет счет клиента. Предприниматель или любое уполномоченное лицо может «закинуть» в АДМ деньги неограниченное количество раз (независимо от времени суток и дней недели), замечу, что комиссионное вознаграждение не связано с максимальными значениями. Депозитная кассета АДМ рассчитана на 1,5 тыс. банкнот (примерно 200 тыс. рублей), за одну трансакцию можно положить около 40 банкнот. Полагаю, что особенно интересными опции данного устройства должны оказаться для представителей малого и среднего бизнеса.
- Вместе с тем и традиционная инкассация Сбербанка сегодня не чужда современным технологиям.
- Это давно принятая практика. Банк несет полную материальную ответственность за денежную наличность клиента с момента ее получения до зачисления на его расчетный счет. В Сбербанке уже давно не перевозят деньги в холщевых сумках - в ходе инкассации используются одноразовые сейф-пакеты, которые позволяют исключить риски хищения, связанные с некачественной упаковкой.
Кроме того, Сбербанк использует и другие уникальные технологии. Высококвалифицированные бригады инкассаторов с соответствующим вооружением перевозят деньги с помощью специального оборудования, в спецконтейнере, который при несанкционированном проникновении окрашивает банкноты, делая их неплатежеспособными. Одновременно банк исключает риск утраты денежных средств клиента. Все окрашенные банкноты подлежат возмещению со стороны Центробанка. Бронированные автомобили марки «Форд», на которых передвигаются инкассаторы, оснащены 8 камерами видеонаблюдения, установленными внутри и снаружи машины.
И в завершение нашей беседы хотел бы сказать о настоящем лайфхаке от нашего банка. Взяв ориентир на создание сервисов, удобных клиенту, Сбербанк внедрил очередную схему «от изобретения до реализации»: осуществлена первая в истории российского банковского сервиса доставка денег клиенту квадрокоптером. Сегодня это самая инновационная разработка банка. Фактически наличные деньги - в любую точку Земли.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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