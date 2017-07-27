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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 04 Августа, 09:51 |
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Ипотека под 6%?
По данным АИЖК, темпы роста ипотечного кредитования с января в целом по России превысили 30% по сравнению с показателями прошлого года.
Объемы ипотечного кредитования в ДФО уверенно растут - 22 млрд рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году (по данным www.cbr.ru на 1 мая 2017 года). Однако большинство жителей региона выбирают чаще всего жилье средней площади, не более 60 кв. м. Приморский край традиционно оказался лидером ипотечной гонки - 5596 млн рублей (+10% к показателям прошлого года). Хабаровская ипотека выросла на 5,7% и достигла 4359 млн рублей. Якутия с прошлого года стабильно демонстрирует высокий уровень одобрения ипотечных заявок, и объемы финансирования ипотечных сделок составили 5528 млн рублей, рост - 3%. На 10% прибавили ипотечные сделки Сахалина, достигнув 2028 млн рублей, аналогичных показателей удалось достичь в Амурской области, хотя рост по итогам прошлого года всего 3%.
Спрос на продукт определяется не только процентными ставками, но и заметным снижением первоначального взноса, который в иных случаях доходит до 15%. Таким образом, ипотека возвращается к докризисным значениям.
Проценты снизят
Одну из самых низких средних ставок для ипотечных заемщиков коммерческие банки формировали в Сахалинской области - 11,57% с начала года и 11,27% - в течение мая. Самая высокая зафиксирована на Камчатке - 12 и 11,99% соответственно (последний отчетный период на дату выхода журнала). В свете понижения ключевой ставки Банка России рынок ожидает дальнейшее снижение ставок по ипотеке. Председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ анонсировал возможность достигнуть 6%.
Управляющий регионального операционного офиса во Владивостоке банка «Российский капитал» Андрей ВЛАСОВ считает, что в стране действительно созрели условия для снижения ставок по ипотеке. Наблюдается тенденция к стабилизации в российской экономике, снижаются инфляционные ожидания. Банки уже не испытывают прежних проблем с ликвидностью, постепенно сокращается стоимость фондирования. В то же время еще нельзя говорить о том, что условия позволяют снизить ставки по ипотеке в 1,5-2 раза. Такая трансформация может занять время. Снижение ставок, скорее всего, будет очень плавным, с оглядкой на происходящие экономические процессы, инфляцию. По ожиданиям собеседника «ДК», среднерыночная ставка по ипотеке к концу года достигнет 10,3%.
Директор центра ипотечного кредитования Дальневосточного филиала банка «Открытие» Любовь ФЕДЕРЯЕВА полагает, что Банк России взял курс на постепенное, без резких скачков, неоднократное снижение ставки до конца года, и если говорить о длинном тренде, то это будет не последнее уменьшение ключевой ставки и, в след за ней, процентов по ипотечным кредитам. Вполне возможно, что будет запущена государственная спецпрограмма, где будут заложены те самые 6%. Однако на сегодня ситуация на строительном рынке не на столько «просела», чтобы появилась необходимость вводить бюджетные средства поддержки. Государство подождет, пока ипотечный рынок выровняется самостоятельно.
Руководитель ипотечного банка «ДельтаКредит» в ДФО и СФО Алена ПУТИНЦЕВА прогнозирует до конца года возможный нижний предел средневзвешенной ставки по ипотеке ниже 10%, против 11,4% на сегодняшний день. В ближайшие два-три года ставка может достигнуть отметок в 8-9% годовых, но вряд ли станет ниже.
По мнению руководителя ипотечного центра банка «Приморье» Демида ЗИНЕНКО, ипотечный процент зависит не только от ключевой ставки, а от экономической ситуации в целом. С уверенностью можно сказать, что если вам предстоит в ближайшее время решать свой жилищный вопрос, то делать это надо сейчас, потому как колебания ставок в дальнейшем могут быть как вверх, так и вниз.
Сделки растут
Стабилизация дальневосточного рынка ипотеки позволит и в дальнейшем наращивать обороты сделок.
В соответствии с прогнозом, о котором рассказал управляющий ВТБ24 в Хабаровске Владимир СЕЛИВАНОВ, уже в первом полугодии 2017 года выдача ипотечных кредитов в крае вырастет в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Уже сегодня ВТБ24 предлагает кредит на покупку готового жилья или квартиры в новостройке, его можно оформить по ставке 10% годовых с учетом программы «Больше метров - меньше ставка». Совместные программы с партнерами банков позволяют получить ставки от 6,5% годовых. К базовой процентной ставке могут быть применены действующие в ВТБ и ВТБ24 дисконты, например: скидка для зарплатных клиентов, специальные условия в рамках совместных программ с ключевыми партнерами и другие предложения.
Подобных показателей действительно удается достичь благодаря лояльным для клиентов процентным ставкам. Так, с начала года Сбербанк последовательно снижает ставки - в среднем ставка снизилась на 2%. А с 1 июня 2017 года произошло снижение процентных ставок по жилищным кредитам на покупку новостроек, с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам. С 1 июня также увеличена на 0,2% скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья - теперь она составляет 0,7%. Так, процентная ставка на приобретение квартиры в новостройке на сегодня составляет 10,7%, а при условии оформления электронной регистрации сделки - 10%. Базовые ставки по продукту «Приобретение готового жилья» с учетом акции для молодых семей составляют 9,5-10,75%. Эти проценты действуют во всех регионах обслуживания Дальневосточного Сбербанка до конца года.
Сотрудничество с застройщиками, риелторами и брокерами, а также использование дополнительных опций внутри кредитных продуктов оживляют рынок ипотеки Дальнего Востока. Так, банк «Открытие» активно сотрудничает в Хабаровском крае с Фондом жилищного строительства и Фондом инвестиционных программ, которые имеют в послужном списке не менее 100 000 кв. м возведенной за последние 5 лет жилой недвижимости. По словам Людмилы Федеряевой, интерес к первичному рынку жилья был высок в период действия программ с господдержкой. Сегодня дальневосточный рынок вернулся к обычной экономической ситуации, и спрос все чаще на стороне вторичного жилья. Одновременно программа «Перемены к лучшему», с помощью которой дальневосточники имеют возможность практически в любом регионе страны приобрести квартиру в аккредитованном объекте новостройки, набирает обороты. Спрос формируется вокруг жилой недвижимости экономкласса (60-80 кв. м) в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях. С помощью данной программы клиент может купить недвижимость как за счет собственных средств (и тогда кредитная организация выступит в качестве агента), так и за счет заемных средств банка «Открытие».
По подсчетам Андрея Власова, в банке «Российский капитал» на Дальнем Востоке около 90% выданных кредитов приходится на партнерский канал (т. е. застройщики, риелторы, ипотечные брокеры). Зачастую на крупных объектах с высоким уровнем спроса присутствует представитель банка - это упрощает и ускоряет процедуру получения ипотечного кредита.
Специальная партнерская программа с застройщиками от Сбербанка позволяет клиентам получать ипотеку по ставкам 8,4% и 8,9% для покупки жилья в новостройках по всей стране. Дисконт от базовой ставки составляет 2-2,5%. В рамках этой программы сегодня реализуются квартиры в 35 объектах недвижимости на Дальнем Востоке, в частности 13 объектов - в Приморском крае. Совместный сервис, запущенный Сбербанком и Росреестром, позволяет при получении ипотечного кредита в ДФО прямо в офисе банка подать документы на регистрацию перехода права собственности в электронном виде. При таком способе подачи документов срок получения услуги сокращается до пяти дней, а для физических лиц на 30% снижается размер госпошлины. Уже сегодня доля сделок на первичном рынке жилья среди клиентов Дальневосточного Сбербанка с электронной регистрацией составляет почти 55%.
Вместе с тем эксперты «Дальневосточного капитала» отмечают, что небольшое количество строящихся объектов и качественных застройщиков на Дальнем Востоке не позволяет выйти первичному рынку на лидирующее место. В фаворе у дальневосточников по-прежнему квартиры со вторичного рынка. Классическое соотношение оформляемой ипотеки в коммерческих банках в ДФО - 20% (новое жилье) на 80% (вторичное), вероятно, останется таковым и в этом году.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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