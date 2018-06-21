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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:05 |
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Росбанк завершил трансформацию бизнеса Societe Generale в России в части
В соответствии со стратегией развития бизнеса на 2014-2017 гг. Росбанк становится ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное транзакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами.
«Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, Societe Generale продолжает удерживать ведущую позицию на российском рынке автокредитования со значительным объемом портфеля хорошего качества, - отметил председатель правления Русфинанс Банка Сергей ОЗЕРОВ. - Объем совокупного портфеля автокредитов, выданных Росбанком и Русфинанс Банком в июне 2015 года, составил 4,6 млрд рублей, на 37% превысив показатель мая текущего года».
По данным на 1 августа 2015 года Росбанк совместно с Русфинанс Банком занимают 2-е место среди российских автокредитных банков по объему портфеля автокредитов в соответствии с рейтингом Frank Research Group.
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