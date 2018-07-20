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Суббота| 21 Июля, 16:05 |
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Рынок должен перейти от страхования к цивилизованной защите
И сейчас, как сказал в ходе веб-семинара, организованного компанией «Ингосстрах», президент Всероссийского союза страховщиков Андрей КИГИМ, настало время, когда важно посмотреть по-новому на стратегию развития в страховой отрасли.
«В 2012 году государство должно определиться с несколькими позициями стратегии, – сказал Андрей Кигим. – Развиваем ли мы страхование жизни? Это серьезный момент, потому что Россия вступает в ВТО и у страхового рынка есть несколько лет, чтобы определиться, даем ли мы отрасли сигнал развития этого направления до прихода иностранных филиалов. Все, что мы развивали в страховании до нынешнего момента, – это короткие деньги, сегодня вызов времени – стабилизация бюджета с помощью долгосрочных инвестиционных проектов. И именно поэтому страхование жизни является одним из серьезных проектов.
Еще хотелось бы отметить тот факт, что государство меняет сейчас в целом отношение к страховой отрасли. Много инициатив идет от государства, но они происходят потому, что были заложены принципы развития социальной защиты, что дало возможность развивать отрасль. Взамен на совещании президента нам были заданы вопросы: готова ли отрасль к повышению качества обслуживания клиента, повышению контроля? Краткий ответ: да. Страховщики сегодня переходят не к вопросу развития рынка, а к вопросу качества услуги».
Впрочем, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах» Александр ГРИГОРЬЕВ полагает, что стратегия развития страхового рынка только складывается и то, что было сделано в этом отношении, можно считать пока только попыткой ее создания:
«Главная беда в том, что для страхового рынка, как и финансового в целом, нельзя определить стратегию на 3 года и даже на 5 лет. Мировой опыт говорит о том, что стабильность и неизменность этой стратегии должны определяться лет на 20. Финансовые ресурсы страхования жизни – самый долгий и самый большой источник внутреннего финансирования развития любой экономики. Этого понимания пока в стране нет. Кроме того, стратегия, утвержденная лет на 20, важна еще и для того, чтобы все государственные органы – Минфин, МЭРТ, Минсельхоз, МВД и ФАС – «дудели в одну дуду», и независимо от того, кризисный цикл идет или цикл развития экономики. Российский рынок пока развивающийся, мы развивающееся сознание, и пока общество и государство не выработали подход к страхованию как осознанной цивилизованной защите».
Драйвер будущего роста
Тем не менее в последнее время произошли перемены на рынке, в том числе было немало сделано в отношении очищения рынка от серых схем. В то же время государство выдвинуло ряд законодательных инициатив, которых, очевидно, страховой рынок ждал. Речь шла о появлении новых видов обязательного страхования, расширяющих спектр деятельности страховых компаний. К ним относятся, прежде всего, страхование ответственности владельцев особо опасных объектов (ОПО), реформа системы сельхозстрахования, страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам. С 1 января 2012 года вступили с силу два закона – закон об ОПО и закон «О сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой»
Закон об ОПО предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда опасными объектами. Эти объекты многогранны, их порядка 267. Ростехнадзор ведет реестр опасных объектов. Помимо объектов этого реестра в список попадают и гидросооружения, которые учитываются в соответствующем регистре. Как было отмечено на веб-семинаре, нет никаких препятствий для начала работы по новому закону – рынок полностью готов, 48 компаний уже изъявили желание заниматься этим видом страхования. Все они подписали соглашение о перестраховочном пуле, создав таким образом сам перестраховочный пул по ОПО. Уровень ответственности страховщиков по этому виду довольно высокий, страховые суммы от 10 млн руб. до 6,5 млрд руб. Эксперты прогнозируют, что драйвером роста рынка в новом году станет именно этот вид страхования.
«Опасные объекты – это наследство с советских времен, износ оборудования достигает 50 и более процентов. Закон вводит страховщиков как элемент экономического контроля за опасными объектами, – рассказал журналистам президент Национального союза страховщиков ответственности Андрей ЮРЬЕВ. – В законе был сделан акцент на том, что должен возмещаться вред не имуществу, которое пострадало в результате аварии на опасном объекте, а самим людям. Стоимость жизни – 2 миллиона рублей и всего лишь до 500 тыс. руб. предполагается выплачивать за вред, причиненный имуществу юридического лица, до 300 тыс. – физического лица. Закон покрывает и риск причинения вреда работникам объекта, которые не являются пострадавшими третьими лицами. Кроме того, вводится новый риск, который не применялся никогда: нарушения условий жизнедеятельности. Компенсировать по данному риску – это маленькая революция. Мы предполагаем, что вступление в силу этого закона, его развертывание, создаст дополнительный импульс для развития корпоративных видов страхования».
Недореформированная защита
В появлении Закона «О сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой» свою роль сыграли в том числе и убытки аграриев 2009-2010 годов. Несмотря на неблагоприятные природные условия этих лет, хозяйства страховали свои риски в общем только на 10 – 18%. Вместе с разработкой новых правил страхования в отрасли были внесены и изменения в ФЗ «О развитии сельского хозяйства», суть которых заключалась в следующем: нет полиса – нет господдержки. В 2012 году обязательным станет страхование рисков в растениеводстве, а с 2013 году начнут страховать сельскохозяйственных животных. Но в новом году страхование в животноводстве остается пока добровольным без поддержки бюджета.
В соответствии с законом, 50% премии будет платить сам сельхозпроизводитель, а другие 50% будут компенсироваться государством страховой компании. До этого порядок был другим: сельхозпроизводитель оплачивал 100% страховой премии, а затем получал 50% компенсации от государства. Эксперты обращают внимание на одну важную особенность: наличие полиса не означает получения возмещения в полном объеме, потому что закон вводит условную франшизу, которую, кстати, некоторые эксперты оценивают как завышенную. Убытком признается неполучение валового объема более 30% от среднего пятилетнего урожая.
«Требование закона обеспечить страхование в полном объеме за 50% премии, оплаченных сельхозпроизводителем, даже при условии неполучения субсидий из федерального бюджета, – считает начальник управления агропромышленного страхования ОСАО «Ингосстрах» Деляра САНГАДЖИЕВА, – может отрицательно сказаться на страховании сельхозрисков, поскольку многие страховые компании не смогут выполнить обязательства при недостатке резервов».
Новый закон о страховании в сельском хозяйстве с начала обсуждения его проекта вызывал немало критики. Отмечая его положительные стороны, например, положение о том, что осуществлять страхование получат право только страховые организации, входящие в объединение страховщиков, эксперты обращают внимание и на явные недоработки. Александр Григорьев считает, что новый закон хоть и позволит устранить некоторые недостатки в агростраховании, но тем не менее в нем поле для серых схем, для невыплат сельхозпроизводителям все же остается.
В общем, эксперты называют сельхозстрахование в новом варианте недореформированным. Аналогичную оценку они дают реформе еще одного сегмента страхования – обязательного медицинского страхования, работавшего весь ушедший год в соответствии с новым законом. Его недоработки уже показала практика: нет реального выбора ЛПУ, страховщики оказались с неясным статусом и ущемленными правами. «У нас не ОМС, а медицинское обеспечение населения за счет госбюджета», – высказывают мнение страховщики.
«Прочие шаги...»
Некоторые изменения коснулись и рынка ОСАГО. Летом 2011 года вступили в силу новые поправочные коэффициенты к тарифам, в результате чего для некоторых категорий граждан полис стал дороже. Выплат эти изменения пока не коснулись. Полис ОСАГО по прежнему будет покрывать вред имуществу одного потерпевшего в пределах 120 тысяч рублей. В 2012 году меняется порядок заключения договоров ОСАГО: если до 2012 года, чтобы пройти техосмотр, надо было сначала купить полис ОСАГО, то теперь надо сперва пройти техосмотр, а уж потом можно будет купить полис ОСАГО.
Кроме того, в ушедшем году государством были предприняты некоторые шаги по совершенствованию регулирования, повышению финансовой устойчивости компаний и платежной дисциплины. С 1 января 2012 года вступили в силу новые требования по размеру уставного капитала. Очевидно, те изменения на рынке, которые предполагались в связи с этими требованиями, в какой-то мере уже произошли – с рынка ушел ряд компаний.
Еще одним заметным событием ушедшего года стало присоединение Федеральной службы страхового надзора к Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР), где созданы структурные подразделения по страховому надзору.
Елена АБАШЕВА, «Дальневосточный капитал».
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