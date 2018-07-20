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27 Февраля 2015, 14:44 | Финансы
Главное управление ЦБ создано во Владивостоке
Совет директоров Банка России принял решение создать с 15 января 2015 года Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации на базе ГУ Банка России по Приморскому краю.
Главные управления ЦБ РФ по Чукотскому автономному округу, Еврейской автономной области, Камчатскому краю, Хабаровскому краю, Амурской, Магаданской, Сахалинской областям, а также Национальный банк Республики Саха (Якутия) с 28 января 2015 года преобразованы в отделения Дальневосточного главного управления.
Создание Дальневосточного ГУ Банка России завершает мероприятия по совершенствованию территориальной структуры Банка России.
Начальником созданного ДВ ГУ ЦБ РФ со 2 февраля 2015 года назначен Олег КИСЕЛЕВ, до этого занимавший должность первого заместителя начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. Олег Киселев работает в системе Банка России с 2005 года.
Теги: центробанк
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