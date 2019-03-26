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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 13 Апреля, 18:34 |
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В России растет спрос на инвестиции среди частных лиц
Ежемесячно Московская биржа публикует рейтинги ведущих операторов российского фондового рынка: списки отражают позиции профучастников по количеству и качеству клиентской базы, объему сделок и торговых операций, числу индивидуальных инвестиционных счетов и другим значимым для брокерских компаний показателям.
Публикация осуществляется на общих основаниях для всех участников торгов. Состав и количество позиций могут пересматриваться в рамках введения новых технологий и режимов торгов.
Традиционно на топовых позициях рэнкингов располагается ИК «Фридом Финанс». Так, опубликованные 4 марта данные Мосбиржи подтверждают, что ИК «Фридом Финанс» сохраняет место в десятке компаний по числу зарегистрированных клиентов (их количество превысило 34,4 тысячи), и закрепилась на 12-й позиции в списке 25-ти ведущих операторов по числу активных клиентов. В списке топ-50 ведущих операторов торгов акциями и паями в режимах основных торгов Т+, переговорных сделок и РПС с центральным контрагентом компания поднялась сразу на три позиции, заняв 33-ю строчку рэнкинга.
Согласно методике биржи, позиция брокерской компании в рейтинге зарегистрированных клиентов определяется по общему числу уникальных клиентов всех типов, зарегистрированных в торговой системе по состоянию на последний день месяца, ранжирование в рейтинге активных клиентов - соответственно - по числу клиентов, совершивших хотя бы одну сделку за месяц с любым из инструментов. Позиция в торгах акциями и паями оценивается по суммарному стоимостному объему собственных и клиентских сделок с акциями, паями и ETF за месяц.
«Мы обеспечиваем всем нашим клиентам достаточный выбор возможных рыночных инструментов, профессиональные консультации и, одновременно, индивидуальный подход. Выстраивание ответственных взаимоотношений с клиентами, учет их потребностей является для нас ключевой задачей. Интерес населения к фондовому рынку не ослабевает, также являясь залогом устойчивых позиций компании», - сказал генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур ТУРЛОВ, комментируя итоги февраля.
В последний год активность на фондовом рынке России постоянно растет. Только с января 2018 по январь 2019 г. на Московскую биржу пришло свыше 700 тысяч новых клиентов. Эксперты «Фридом Финанс» связывают рост интереса к инвестициям с развитием инфраструктуры фондового рынка, а также с повышением уровня финансовой грамотности в России, что позволяет людям шире взглянуть на финансовые возможности и отказаться от традиционных и не очень доходных инструментов, в частности, банковских вкладов.
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