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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 13 Апреля, 18:34 |
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Денис Синюков: Просто о сложном - выход на новый уровень с продуктами Сбербанка
Современный банковский рынок с каждым годом обновляет инструменты размещения свободных денежных средств, более гибко подстраивая их под потребности бизнеса. Являясь самым крупным российским банком с государственным участием, Сбербанк выступает эмитентом востребованных на рынке ценных бумаг, и, как сказали «Дальневосточному капиталу», при определенных условиях готов учитывать конкретные запросы клиентов.
О новых предложениях банка и пользе уже хорошо зарекомендовавших себя продуктов мы говорили с управляющим директором CIB Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Денисом СИНЮКОВЫМ.
- Денис, какие современные способы управления капиталом может предложить Сбербанк корпоративным клиентам Дальнего Востока?
- В Сбербанке работает одна из наиболее профессиональных команд России, которая способна обеспечить клиентам проведение самых сложных сделок, структурировав их и обеспечив наиболее выгодные условия на разных ее этапах. Весь опыт, аналитические возможности специалистов банка доступны дальневосточным компаниям.
Одним из наиболее актуальных вопросов для предприятий всегда является размещение денежных средств с учетом текущего состояния рынка. Управление временно свободными ресурсами - это задача, которая может решаться с использованием самого широкого набора инструментов и с учетом настроения самого инвестора, готового к риску ради потенциально высокой доходности, либо консервативного. Сбербанк, помимо стандартных классических инструментов, какими являются депозиты, проценты на неснижаемый остаток на счете, векселя, может предложить интересные инвестиционные решения, в основе которых - размещение средств с использованием еврооблигаций и инвестиционных облигаций Сбербанка.
- Инвестиционные облигации Сбербанка (ИОС) - это достаточно новый продукт. Расскажите подробнее об этом инструменте. Каковы основные преимущества, и кому он может быть интересен прежде всего?
- Инвестиционные облигации Сбербанка - это предложение, которое может быть интересно одновременно тем, кто при размещении временно свободных средств имеет низкий аппетит к риску, и тем, кто осознанно ищет на рынке что-то более доходное, нежели просто классические банковские продукты.
Сбербанк сам является эмитентом этих бумаг и полностью отвечает по ним в соответствии с действующим законодательством. Это важные критерий при оценке инвестором надежности облигаций. Особенность предложения - в прозрачности и публичности условий выпуска: все они фиксируются на момент размещения на публичных ресурсах - корпоративном сайте Сбербанка, ММВБ, Cbonds.
Еще одно преимущество - это доступный объем. ИОС могут быть приобретены на сумму от 20 млн руб., а при сумме номинала от 300 млн руб. может быть организован индивидуальный выпуск с условиями, согласованными под потребности компании и выбранного актива.
- Что необходимо для того чтобы воспользоваться инвестиционными облигациями?
- Для приобретения облигаций необходимо открыть брокерский счет, перевести на него денежные средства и подать заявку на приобретение облигаций.
Юридические лица для заключения договора брокерского обслуживания предъявляют пакет документов, аналогичный пакету документов, предъявляемых для открытия расчетного счета.
- И самое интересное - это доходность бумаг. Они для рискованных инвесторов?
- ИОС, с одной стороны, несут в себе относительно умеренный риск, на который многие инвесторы готовы пойти. С другой стороны - могут обеспечить повышенную доходность, которая зависит от динамики базового актива, к которому облигация привязана. К примеру, по инвестиционной облигации с доходом, зависящим от курса рубля РФ к доллару США, ПАО Сбербанк обязуется выплатить 100% номинала при погашении и доход, равный укреплению курса доллара США к рублю РФ, в размере до 9,6% годовых.
В настоящий момент банк предлагает инвестиционную облигацию с условным купоном, зависящим от значения ключевой ставки Центрального банка РФ. Купон в размере 9% годовых выплачивается 24 июня 2019 при условии, что ключевая ставка ЦБ РФ на дату оценки (18 июня 2019 г.) меньше или равна 7.85%
- Можно ли при необходимости продать эти бумаги раньше срока?
- Они свободно обращаются на рынке, и это одно из преимуществ облигаций - их держатель мобилен с точки зрения принятия решений. Можно не дожидаться срока гашения, просто выйти на рынок и продать при необходимости.
- Что еще можете предложить для инвесторов с умеренным аппетитом?
- Много интересных продуктов есть на внебиржевом рынке. К примеру, мы можем порекомендовать приобретение еврооблигаций, облигаций других сторонних эмитентов. С одной стороны, для тех компаний, кто имеет в структуре своей работы выручку или затраты в валюте, еврооблигации - это защита от колебания курса национальной валюты, с другой - они имеют фиксированные купоны, традиционно обеспечивающие более высокую доходность, чем депозиты в иностранной валюте. И в целом, если компания старается сформировать портфель из еврооблигаций и облигаций разных иностранных и российских эмитентов, у нее больше шансов значительно повысить доходность инвестиций.
Помимо этого, банк может структурировать портфель инвестора с применением хеджирующих инструментов таким образом, чтобы инвестор принимал на себя риск иностранного эмитента, но при этом номинал был зафиксирован в рублях, и процентная ставка была выше уровня рублевых процентных ставок по депозитам.
- С размещением свободных средств разобрались. В текущих условиях не все компании имеют избыток ликвидности, обычно все наоборот. На что бы Вы обратили внимание при обратной ситуации, когда компаниям не хватает собственных средств? Помимо кредитования, какие более сложные инструменты могут быть задействованы?
- Помимо классических форм кредитования, мы можем предложить продукты, которые реализуются через использование непокрытых аккредитивов. В данном случае это непокрытый аккредитив с отсрочкой платежа и непокрытый аккредитив с досрочным платежом. Каждый из этих инструментов заточен под конкретную ситуацию и взаимоотношения между продавцом и покупателем.
Давайте представим достаточно тривиальную ситуацию. Есть продавец и покупатель. Их взаимоотношения предполагают авансирование со стороны покупателя будущей поставки товара. Но как обычно бывает, покупатель испытывает дефицит собственных средств и не хочет платить аванс, а в лучшем случае хочет иметь комфортную ситуацию в виде переноса срока своего платежа. В данном случае эффективным инструментом решения задачи будет выступать непокрытый аккредитив с отсрочкой платежа. Схема работает следующим образом. В пользу продавца открывается аккредитив, и банк осуществляет необходимое авансирование за покупателя и одновременно предоставляет ему дополнительную отсрочку платежа на срок до 1 года. В результате покупатель и продавец получают товар и деньги сразу, без отвлечения ресурсов и потери времени. Дополнительным преимуществом для покупателя является возможность отнесения данной операции на счета кредиторской задолженности, что, в свою очередь, позволяет не утяжелять структуру баланса.
Следующим примером использования аккредитивной формы расчетов являются взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком, при которых заказчику необходима отсрочка платежа. В данном случае актуально применение аккредитива с досрочным платежом. Схема работы следующая: после открытия аккредитива и проведения всех работ подрядчиком, со стороны последнего в банк вместе с сопровождающими документами направляется заявление о досрочном платеже, которое исполняется банком. Далее, с отсрочкой до 1 года заказчик оплачивает банку досрочный платеж по аккредитиву. Ключевая особенность инструмента заключается в том, что фактически подрядчик получает финансирование в Банке за счет кредитного рейтинга заказчика работ.
Для заказчика использование данного инструмента позволяет снизить стоимость контракта за счет снижения стоимости финансирования для подрядчика, а также получить коммерческую отсрочку по контракту при сохранении интересов исполнителя работ.
Подрядчик, в свою очередь, имеет возможность привлекать финансовые ресурсы без дополнительной экспертизы банка, фактически под кредитные рейтинги заказчика работ.
Ну и нужно помнить, что помимо вышеперечисленных преимуществ, аккредитивная форма расчетов - это современный и надежный финансовый инструмент, который гарантирует для всех сторон своевременное исполнение контрактных обязательств.
- Подводя итог, растет ли спрос на ваши продукты со стороны дальневосточных компаний? Насколько востребованы те же ИОС?
- Безусловно, инвестиционные облигации Сбербанка не являются массовым продуктом. Однако в нашем регионе достаточно крупных компаний, которые подходят к вопросам управления капиталом с позиции современных возможностей рынка. Те, кто уже оценил преимущества и прочувствовал риски, стараются извлечь максимальную пользу при инвестировании временно свободных средств. Инвестиционные облигации Сбербанка - хорошо востребованное предложение.
На правах рекламы. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер – 1481.
Лариса ЛАРИНА.
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