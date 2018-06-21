К технологиям будущего через дальневосточный "Олимп"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 06 Июля, 10:38 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
06.07 |
Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
05.07 |
Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
05.07 |
Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
05.07 |
На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
05.07 |
На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
28 Мая 2014, 15:39 | Финансы

К технологиям будущего через дальневосточный "Олимп"

Главная задача Стратегии развития Сбербанка на период 2014 - 2018 годы в части развития операционной функции - сделать ее еще более эффективной и прозрачной для бизнеса, сформировать быструю, точную и высокотехнологичную фабрику по сопровождению массовых операций, использовать эффективные процессы и передовые технологии для обслуживания корпоративных клиентов. Технологический прорыв станет логическим продолжением ряда масштабных изменений, которые за последние пять лет достигнуты с помощью внедрения новых механизмов и качественно иного уровня управленческой информации.

- До процесса модернизации сотрудники бизнес-подразделений банка, которые отвечали за работу с клиентами, продажу и предложение продуктов, также регулярно составляли отчеты, проводили операции. Нововведения позволили развести эти два значимых направления. Бизнес-подразделения в большей степени стали ориентированы на продажи и обслуживание клиентов, - рассказал начальник Управления качества эффективности ЦСКО «Амурский» Андрей ПОНОМАРЕВ. - На первом этапе преобразования затронули Московский и Северо-Западный банки Сбербанка, в дальнейшем процесс транслировался на всю систему. Программа «Трансформация операционной функции» постепенно охватила остальные территориальные банки: из бизнес-подразделений операционные функции были переданы в созданные Центры сопровождения клиентских операций (ЦСКО).

Централизация операционных функций Дальневосточного банка в ЦСКО «Амурский» позитивно повлияла на производительность труда, позволила повысить эффективность работы банка, качество обслуживания и степень удовлетворенности клиентов.

Логическим продолжением трансформации стал пилотный проект «Олимп», в рамках которого операции Северо-Восточного банка были централизованы в ЦСКО «Амурский».

Сегодня ЦСКО «Амурский» успешно сопровождает порядка 62 операционных процессов Дальневосточного и Северо-Восточного банков. Сформирована современная, эффективная, адекватная масштабам бизнеса организационно-управленческая система, позволяющая обеспечивать рост качества обслуживания клиентов, управляемости и результативности банка в целом.

- В рамках реализации проекта «Олимп» было принято решение провести миграцию Северо-Восточного банка Сбербанка на новую, единую с Дальневосточным банком ИТ-платформу. Переход с платформы RS-Bank на автоматизированную банковскую систему «Гамма» (АБС) позитивно повлиял на скорость и качество проведения операций. Стоит отметить, что АБС «Гамма» была разработана специалистами Сбербанка, соответственно все преобразования и усовершенствования системы производятся оперативнее, - пояснила руководитель направления Управления качества эффективности ЦСКО «Амурский» Валентина КОМАРОВА. - Унификация программного обеспечения позволила сформировать единое информационное пространство, обеспечивающее надежность, устойчивость и бесперебойную работу всех систем.

Централизация операционной функции в ЦСКО «Амурский», внедрение электронного документооборота и переход на целевую ИТ-платформу сегодня позволяет Сбербанку день в день проводить акцепт валютного контроля по переводам в режиме онлайн, осуществлять пополнение банковских карт. Преобразования существенно увеличили скорость зачисления денежных средств по зарплатным проектам с одного-двух дней до 1,5-6 часов, проведение переводов физических лиц вместо трех-четырех дней теперь занимает сутки. Модернизация привела к сокращению сроков выпуска и доставки банковских карт по Хабаровскому, Приморскому краям и Амурской области до трех-четырех дней, по Магаданской, Сахалинской и Камчатской областям - до пяти-шести дней (сокращение в среднем в 2 раза). Удалось минимизировать поступление бумажных документов и увеличить долю электронного взаимодействия с государственными органами: до 95% по запросам нотариусов, до 99% по розыску счетов должников (по запросам судебных приставов), до 98% по запросам налоговой службы.

Трансформация операционной функции продолжается. В рамках проекта «Олимп+» в ближайшем будущем каждый Центр сопровождения клиентских операций приобретет специализацию по одному из направлений: расчеты, поддержка клиентов, сопровождение выдачи кредитов, сопровождение счетов и операций.  

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.

Мария КОНСТАНТИНОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", май,  2014 год.

 

Теги: Сбербанк  Олимп 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика