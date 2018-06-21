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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:38 |
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К технологиям будущего через дальневосточный "Олимп"
- До процесса модернизации сотрудники бизнес-подразделений банка, которые отвечали за работу с клиентами, продажу и предложение продуктов, также регулярно составляли отчеты, проводили операции. Нововведения позволили развести эти два значимых направления. Бизнес-подразделения в большей степени стали ориентированы на продажи и обслуживание клиентов, - рассказал начальник Управления качества эффективности ЦСКО «Амурский» Андрей ПОНОМАРЕВ. - На первом этапе преобразования затронули Московский и Северо-Западный банки Сбербанка, в дальнейшем процесс транслировался на всю систему. Программа «Трансформация операционной функции» постепенно охватила остальные территориальные банки: из бизнес-подразделений операционные функции были переданы в созданные Центры сопровождения клиентских операций (ЦСКО).
Централизация операционных функций Дальневосточного банка в ЦСКО «Амурский» позитивно повлияла на производительность труда, позволила повысить эффективность работы банка, качество обслуживания и степень удовлетворенности клиентов.
Логическим продолжением трансформации стал пилотный проект «Олимп», в рамках которого операции Северо-Восточного банка были централизованы в ЦСКО «Амурский».
Сегодня ЦСКО «Амурский» успешно сопровождает порядка 62 операционных процессов Дальневосточного и Северо-Восточного банков. Сформирована современная, эффективная, адекватная масштабам бизнеса организационно-управленческая система, позволяющая обеспечивать рост качества обслуживания клиентов, управляемости и результативности банка в целом.
- В рамках реализации проекта «Олимп» было принято решение провести миграцию Северо-Восточного банка Сбербанка на новую, единую с Дальневосточным банком ИТ-платформу. Переход с платформы RS-Bank на автоматизированную банковскую систему «Гамма» (АБС) позитивно повлиял на скорость и качество проведения операций. Стоит отметить, что АБС «Гамма» была разработана специалистами Сбербанка, соответственно все преобразования и усовершенствования системы производятся оперативнее, - пояснила руководитель направления Управления качества эффективности ЦСКО «Амурский» Валентина КОМАРОВА. - Унификация программного обеспечения позволила сформировать единое информационное пространство, обеспечивающее надежность, устойчивость и бесперебойную работу всех систем.
Централизация операционной функции в ЦСКО «Амурский», внедрение электронного документооборота и переход на целевую ИТ-платформу сегодня позволяет Сбербанку день в день проводить акцепт валютного контроля по переводам в режиме онлайн, осуществлять пополнение банковских карт. Преобразования существенно увеличили скорость зачисления денежных средств по зарплатным проектам с одного-двух дней до 1,5-6 часов, проведение переводов физических лиц вместо трех-четырех дней теперь занимает сутки. Модернизация привела к сокращению сроков выпуска и доставки банковских карт по Хабаровскому, Приморскому краям и Амурской области до трех-четырех дней, по Магаданской, Сахалинской и Камчатской областям - до пяти-шести дней (сокращение в среднем в 2 раза). Удалось минимизировать поступление бумажных документов и увеличить долю электронного взаимодействия с государственными органами: до 95% по запросам нотариусов, до 99% по розыску счетов должников (по запросам судебных приставов), до 98% по запросам налоговой службы.
Трансформация операционной функции продолжается. В рамках проекта «Олимп+» в ближайшем будущем каждый Центр сопровождения клиентских операций приобретет специализацию по одному из направлений: расчеты, поддержка клиентов, сопровождение выдачи кредитов, сопровождение счетов и операций.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.
Мария КОНСТАНТИНОВА
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2014 год.
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