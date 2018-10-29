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29 Мая 2014, 15:48 | Финансы

Альфа-Банк внедрил "АЗОНовое" управление зарплатными проектами

Зарплатные клиенты Альфа-Банка управляют своими зарплатными проектами с помощью принципиально нового бесплатного web-сервиса - Альфа-Зарплата Онлайн (АЗОН).

Переход на новую систему управления зарплатным проектом начался в Альфа-Банке еще в декабре прошлого года с замены внутренней системы обслуживания зарплатных клиентов на стороне банка. Внешне незаметный, он тем не менее позволил значительно повысить надежность и производительность процессов сопровождения зарплатных проектов. Весной текущего года, протестировав качество работы нового web-сервиса в полном объеме, Альфа-Банк предложил его своим зарплатным клиентам.

«Разрабатывая каждую новую систему дистанционного сопровождения для наших клиентов, мы опираемся на четыре базовых принципа: доступность, надежность, безопасность и удобство пользования», - говорит Роман Маришкин, директор по развитию зарплатных проектов ОАО «Альфа-Банк».

Доступность означает возможность вести проект с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, без платы за обслуживание и без установки специального программного обеспечения на стороне клиента.

Надежность системы обеспечивается всей необходимой технической поддержкой со стороны Альфа-Банка, чьи достижения в области дистанционного банковского обслуживания были отмечены в 2013 году многочисленными премиями.

Безопасность гарантируется защищенным каналом с обязательной SMS-авторизацией операций и разделением прав доступа между ответственными сотрудниками компании как с правом подписи, так и с правом на создание и просмотр документов.

С внедрением сервиса АЗОН управление зарплатным проектом происходит в несколько кликов, что делает сервис еще более простым и интуитивно понятным.

Большое внимание в новой системе уделено таким характеристикам, как оперативность и совместимость. Теперь зарплатные реестры можно выгружать напрямую из программы 1С и автоматически распределять зарплаты и другие выплаты по счетам сотрудников компании. Статусы обработки зарплатных реестров можно посматривать в режиме онлайн, независимо от часов работы специалистов банка, отвечающих за обслуживание зарплатного проекта конкретной компании.

Также для дополнительного удобства сотрудников бухгалтерии в АЗОНе реализована возможность выгрузки счетов сотрудников буквально сразу после их открытия. Теперь не требуется письменное уведомление сотрудника банка о новом счете, и весь процесс открытия счета и выпуска зарплатной карты стал значительно быстрее и проще.

Убедитесь в этом сами уже сейчас, оставив заявку на сайте alfabank.ru в разделе «Зарплатным клиентам» или позвонив по телефону 8(800)100-77-33.

Журнал "Дальневосточный капитал", май,  2014 год.

 

Теги: Альфа-Банк 


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