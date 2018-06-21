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29 Августа 2015, 18:20 | Финансы

Предприятия Дальнего Востока получили более доступные кредиты

Во втором квартале экономическая ситуация стала более благоприятной, дальневосточные предприятия предъявили более активный спрос не только на текущее финансирование, но и на "длинные" ресурсы, говорят в ВТБ. Банк наращивает кредитный портфель на Дальнем Востоке, в ряде регионов растут объемы обслуживания внешней торговли.

Снижение активности российского бизнеса в целом и дальневосточного в частности в конце 2014-го - начале 2015 годов отмечали все без исключения банки. Однако уже в феврале ВТБ одним из первых стал наращивать объемы финансирования, чему способствовали не только снижение ключевой ставки Центробанка, но и продуманная политика банка. Мощная ресурсная база позволила банку выдавать «короткие» деньги клиентам даже в условиях повышенной ставки ЦБ, что обеспечило приток клиентов в ВТБ за счет их перехода из других банков. Также, благодаря активной работе с предприятиями, которые чувствуют себя хорошо даже в непростой экономической обстановке, к концу первого полугодия 2015 года банку удалось достичь роста кредитно-документарного портфеля в ДФО.

Базовый филиал округа - хабаровский - во II квартале 2015 года в 3 раза по сравнению с прошлым годом увеличил объем выданных кредитов. В целом кредитно-документарный портфель хабаровского филиала ВТБ за квартал вырос на 40%. Такая же активная динамика у банка и в Приморском крае, где по итогам второго квартала 2015 года общий кредитно-документарный портфель показал рост на 20%, а портфель среднего бизнеса вырос больше, на 46%.

- Второй квартал был активнее с точки зрения и спроса, и предложения заемных ресурсов. Общая экономическая ситуация стала более благоприятной, за счет снижения ключевой ставки мы смогли предложить региональным предприятиям более доступные кредиты, - прокомментировал управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ. - Важно вернуть среднему бизнесу возможность заниматься инвестированием, вкладывать в развитие, в новые проекты. Рассчитываем, что к концу года это будет реально.

Являясь крупным кредитором региональных экономик на Дальнем Востоке, ВТБ принимает участие в финансировании инфраструктурных объектов. Так, например, во II квартале ВТБ предоставил ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кредитные средства на сумму 6,6 млрд рублей сроком на 12 лет на строительство внеплощадочной инфраструктуры Якутской ГРЭС-2. Еще одна большая сделка второго квартала - финансирование ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» в объеме 16,5 млрд рублей, которые будут использованы для рефинансирования валютных обязательств компании.

По наблюдениям специалистов ВТБ, экономика на Дальнем Востоке чувствует себя лучше, чем во многих регионах страны. Растут объемы обслуживания банком внешнеторгового оборота. Так, объем внешнеэкономических операций, проведенных ВТБ в Благовещенске, вырос за второй квартал на 15%, во Владивостоке - на 41%, а на Камчатке - в 2,3 раза.

При этом отмечается тенденция увеличения расчетов в национальных валютах с Китаем и Японией, стремление дальневосточных компаний выйти на азиатские рынки, где ВТБ может предложить своим клиентам дополнительные преимущества, в том числе благодаря филиалу в Шанхае.

Расчеты в юанях выросли за отчетный период у ВТБ в Хабаровском и Приморском краях, в Амурской области. Объем расчетов в юанях в хабаровском филиале банка увеличился почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,3 млн юаней. В подразделении ВТБ в Приморье этот показатель вырос на 30% за квартал, превысив 5,5 млн юаней. Здесь существенно увеличились и расчеты в иенах - более 170 млн иен, рост за квартал на 80%.

- Импортные расчеты в юанях были проведены по контрактам на поставку товаров - мебели, комплектующих и запасных частей для заправочных станций и трубопроводов, оборудования для молочной промышленности, - а также по контракту на оказание услуг по ремонту судна. С экспортерами рассчитались в юанях за поставку топлива. Иенами рассчитывались по импортным контрактам, например у Японии традиционно покупают автомобили и лодки, двигатели к ним и автозапчасти, - комментирует руководитель дирекции ВТБ по Приморскому краю Максим Костин.

В Амурской области расчеты с китайскими партнерами в национальной валюте также растут - за год более чем в полтора раза, до 49,8 млн юаней. В этом регионе основу экспорта по контрактам в юанях составляют соя и лесоматериалы. Импортные расчеты в китайских юанях в ВТБ во втором квартале прошли по контрактам на поставку машин и оборудования, продукции химической промышленности, текстильных изделий и обуви, продовольственных товаров.

ВТБ - единственный российский банк, который имеет собственный филиал в Китае. Недавно ВТБ первым получил разрешение на работу на межбанковском рынке облигаций КНР, что подтвердило лидерство банка на китайском направлении. На Дальнем Востоке, где ключевыми экономическими партнерами являются восточные соседи, это дает клиентам ВТБ большое преимущество. 

Анна РЫКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.

 

Теги: кредиты  ВТБ 


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