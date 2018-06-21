|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 11 Июля, 19:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Предприятия Дальнего Востока получили более доступные кредиты
Снижение активности российского бизнеса в целом и дальневосточного в частности в конце 2014-го - начале 2015 годов отмечали все без исключения банки. Однако уже в феврале ВТБ одним из первых стал наращивать объемы финансирования, чему способствовали не только снижение ключевой ставки Центробанка, но и продуманная политика банка. Мощная ресурсная база позволила банку выдавать «короткие» деньги клиентам даже в условиях повышенной ставки ЦБ, что обеспечило приток клиентов в ВТБ за счет их перехода из других банков. Также, благодаря активной работе с предприятиями, которые чувствуют себя хорошо даже в непростой экономической обстановке, к концу первого полугодия 2015 года банку удалось достичь роста кредитно-документарного портфеля в ДФО.
Базовый филиал округа - хабаровский - во II квартале 2015 года в 3 раза по сравнению с прошлым годом увеличил объем выданных кредитов. В целом кредитно-документарный портфель хабаровского филиала ВТБ за квартал вырос на 40%. Такая же активная динамика у банка и в Приморском крае, где по итогам второго квартала 2015 года общий кредитно-документарный портфель показал рост на 20%, а портфель среднего бизнеса вырос больше, на 46%.
- Второй квартал был активнее с точки зрения и спроса, и предложения заемных ресурсов. Общая экономическая ситуация стала более благоприятной, за счет снижения ключевой ставки мы смогли предложить региональным предприятиям более доступные кредиты, - прокомментировал управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ. - Важно вернуть среднему бизнесу возможность заниматься инвестированием, вкладывать в развитие, в новые проекты. Рассчитываем, что к концу года это будет реально.
Являясь крупным кредитором региональных экономик на Дальнем Востоке, ВТБ принимает участие в финансировании инфраструктурных объектов. Так, например, во II квартале ВТБ предоставил ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кредитные средства на сумму 6,6 млрд рублей сроком на 12 лет на строительство внеплощадочной инфраструктуры Якутской ГРЭС-2. Еще одна большая сделка второго квартала - финансирование ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» в объеме 16,5 млрд рублей, которые будут использованы для рефинансирования валютных обязательств компании.
По наблюдениям специалистов ВТБ, экономика на Дальнем Востоке чувствует себя лучше, чем во многих регионах страны. Растут объемы обслуживания банком внешнеторгового оборота. Так, объем внешнеэкономических операций, проведенных ВТБ в Благовещенске, вырос за второй квартал на 15%, во Владивостоке - на 41%, а на Камчатке - в 2,3 раза.
При этом отмечается тенденция увеличения расчетов в национальных валютах с Китаем и Японией, стремление дальневосточных компаний выйти на азиатские рынки, где ВТБ может предложить своим клиентам дополнительные преимущества, в том числе благодаря филиалу в Шанхае.
Расчеты в юанях выросли за отчетный период у ВТБ в Хабаровском и Приморском краях, в Амурской области. Объем расчетов в юанях в хабаровском филиале банка увеличился почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,3 млн юаней. В подразделении ВТБ в Приморье этот показатель вырос на 30% за квартал, превысив 5,5 млн юаней. Здесь существенно увеличились и расчеты в иенах - более 170 млн иен, рост за квартал на 80%.
- Импортные расчеты в юанях были проведены по контрактам на поставку товаров - мебели, комплектующих и запасных частей для заправочных станций и трубопроводов, оборудования для молочной промышленности, - а также по контракту на оказание услуг по ремонту судна. С экспортерами рассчитались в юанях за поставку топлива. Иенами рассчитывались по импортным контрактам, например у Японии традиционно покупают автомобили и лодки, двигатели к ним и автозапчасти, - комментирует руководитель дирекции ВТБ по Приморскому краю Максим Костин.
В Амурской области расчеты с китайскими партнерами в национальной валюте также растут - за год более чем в полтора раза, до 49,8 млн юаней. В этом регионе основу экспорта по контрактам в юанях составляют соя и лесоматериалы. Импортные расчеты в китайских юанях в ВТБ во втором квартале прошли по контрактам на поставку машин и оборудования, продукции химической промышленности, текстильных изделий и обуви, продовольственных товаров.
ВТБ - единственный российский банк, который имеет собственный филиал в Китае. Недавно ВТБ первым получил разрешение на работу на межбанковском рынке облигаций КНР, что подтвердило лидерство банка на китайском направлении. На Дальнем Востоке, где ключевыми экономическими партнерами являются восточные соседи, это дает клиентам ВТБ большое преимущество.
Анна РЫКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
- Соблюсти баланс интересов
- Ипотека подросла на 40% за год
- Сбербанк рекордно снизил ставку по потребкредитам
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.