Кадастр наносит удар строительству

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 05 Июля, 21:46 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
05.07 |
Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
05.07 |
Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
05.07 |
На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
05.07 |
На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
05.07 |
Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
29 Августа 2015, 18:42 | Финансы

Кадастр наносит удар строительству

Строительный рынок переживает сегодня не самые лучшие времена, однако на нем то и дело появляются интересные проекты, в т. ч. связанные со строительством коттеджных поселков, включающих в себя большое количество инфраструктурных объектов: у инвесторов появляется европейский взгляд на загородное жилье. Однако долгожданному оживлению рынка может помешать резко увеличившаяся кадастровая стоимость земельных участков, которая вскоре коснется и зданий.

Так ли это на самом деле и можно ли повлиять на ситуацию? «Дальневосточный капитал» обратился за комментарием к генеральному директору «Центра развития инвестиций», кандидату экономических наук Марине МАКЕЕВОЙ:

- Действительно, рост кадастровой стоимости земельных участков (а в недалеком будущем и зданий) влечет существенное повышение отчисляемых с собственности налогов и может серьезно ударить по строительной сфере. Стоимость земельного участка не должна превышать 10% от общей стоимости готового объекта недвижимости, а сегодня она выросла на порядок. Многие собственники принялись активно и вполне успешно оспаривать результаты оценки в арбитражном суде, но с этого года оспаривание кадастровой стоимости перешло в ведение судов общей юрисдикции, и теперь 90% исков отклоняется. Даже если кадастровая палата и комитеты по землепользованию не возражают против изменения стоимости, суд берет на себя компетенцию отказать истцу. К чему это приведет, догадаться нетрудно. А увеличение кадастровой стоимости зданий еще больше усугубит ситуацию: в России доходность от коммерческой недвижимости и так невысока, а в кризис арендные ставки и вовсе не растут, и резко увеличившееся налоговое бремя съедает даже ту небольшую прибыль, что была. В результате рынок строительства явно замедлит темпы.

Можно ли каким-то образом изменить ситуацию? Некоторые подвижки есть: суды стали назначать оценочную экспертизу, которую проводит государственная организация судебных экспертов, но нагрузка на нее столь велика, что дела рассматриваются крайне долго.

Поэтому сегодня мы диверсифицировали свой портфель заказов. Помимо проведения оценочных работ занимаемся разработкой тарифов, активно работая с Нацрыбресурсом, транспортными компаниями, осуществляющими пассажирские перевозки. Определенную долю заказов дает аккредитация при РЖД, а наличие лицензии на гостайну позволяет нам работать с режимными предприятиями и Госрезервом.

Еще одно направление нашей деятельности - сопровождение инвестиционных проектов. Один из них, масштабный и очень перспективный, реализуется в Анучинском районе Приморья. Финансирование проекта идет через структуры ВЭБа, и мы готовили его как раз под те стандарты, что задает этот финансовый институт. Это не просто расчеты, а создание системной оболочки, позволяющей проекту успешно двигаться к финансированию.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.

Теги: строительство  Кадастр 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика