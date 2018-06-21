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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:46 |
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Кадастр наносит удар строительству
Так ли это на самом деле и можно ли повлиять на ситуацию? «Дальневосточный капитал» обратился за комментарием к генеральному директору «Центра развития инвестиций», кандидату экономических наук Марине МАКЕЕВОЙ:
- Действительно, рост кадастровой стоимости земельных участков (а в недалеком будущем и зданий) влечет существенное повышение отчисляемых с собственности налогов и может серьезно ударить по строительной сфере. Стоимость земельного участка не должна превышать 10% от общей стоимости готового объекта недвижимости, а сегодня она выросла на порядок. Многие собственники принялись активно и вполне успешно оспаривать результаты оценки в арбитражном суде, но с этого года оспаривание кадастровой стоимости перешло в ведение судов общей юрисдикции, и теперь 90% исков отклоняется. Даже если кадастровая палата и комитеты по землепользованию не возражают против изменения стоимости, суд берет на себя компетенцию отказать истцу. К чему это приведет, догадаться нетрудно. А увеличение кадастровой стоимости зданий еще больше усугубит ситуацию: в России доходность от коммерческой недвижимости и так невысока, а в кризис арендные ставки и вовсе не растут, и резко увеличившееся налоговое бремя съедает даже ту небольшую прибыль, что была. В результате рынок строительства явно замедлит темпы.
Можно ли каким-то образом изменить ситуацию? Некоторые подвижки есть: суды стали назначать оценочную экспертизу, которую проводит государственная организация судебных экспертов, но нагрузка на нее столь велика, что дела рассматриваются крайне долго.
Поэтому сегодня мы диверсифицировали свой портфель заказов. Помимо проведения оценочных работ занимаемся разработкой тарифов, активно работая с Нацрыбресурсом, транспортными компаниями, осуществляющими пассажирские перевозки. Определенную долю заказов дает аккредитация при РЖД, а наличие лицензии на гостайну позволяет нам работать с режимными предприятиями и Госрезервом.
Еще одно направление нашей деятельности - сопровождение инвестиционных проектов. Один из них, масштабный и очень перспективный, реализуется в Анучинском районе Приморья. Финансирование проекта идет через структуры ВЭБа, и мы готовили его как раз под те стандарты, что задает этот финансовый институт. Это не просто расчеты, а создание системной оболочки, позволяющей проекту успешно двигаться к финансированию.
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