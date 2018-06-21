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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:14 |
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СГ "ХОСКА" выросла на 60%
Высоких темпов роста удалось достичь прежде всего благодаря наращиванию объемов сборов действующей сети подразделений. Отдельно стоит отметить и развитие интернет-продаж: за I полугодие 2016 года на сайте компании клиенты купили полисов на общую сумму 2,9 млн рублей, что в 12 раз больше, чем за весь 2015 год.
По группам страхования самый существенный рост (в 817 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) пришелся на страхование финансовых рисков, сборы по которому превысили 29 млн рублей. По розничному страхованию компания показала рост на 64% по сравнению с первым полугодием 2015 года. Темп роста страхования корпоративных клиентов по итогам I полугодия 2016 года составил 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объемы сборов по страхованию имущественных рисков корпоративных клиентов выросли более чем в 2 раза.
Таким образом, СГ «ХОСКА» в очередной раз подтвердила репутацию динамично развивающейся региональной компании и продолжает оставаться в числе лидеров по темпам роста основных показателей бизнеса Дальнего Востока и Сибири.
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