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Инструкция по применению: гарантии для участников системы госзакупок
На что стоит обратить внимание при участии в госзаказе, как действовать в условиях дефицита обеспечения гарантии, в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказала Наталья ПЛАТОНОВА, управляющий Дальневосточным филиалом ПАО «Промсвязьбанк».
Гос. корпорации работают с узким кругом банков
В перечень банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по 44-ФЗ, входит 344 банка. А госкорпорации и инфраструктурные монополии, как правило, работают с еще более узким кругом надежных системно значимых банков, ограничивающимся десяткой крупнейших финансовых компаний.
Пакетом брать выгоднее
Главный принцип, которым следует руководствоваться при использовании банковских гарантийных продуктов: много задач - одно решение. Возможность оформить несколько продуктов банковской гарантии в одном пакете сокращает бумажную волокиту, экономит время, которое зачастую при участии в тендере на реализацию гос. контракта крайне ограничено.
В Промсвязьбанке для участия в таких тендерах создан продукт, который упрощает жизнь участникам конкурсов на выполнение государственных контрактов, - «ПСБ Госзаказ+».
К примеру, в состав пакета «ПСБ Госзаказ+» входят гарантии, которые могут потребоваться на разных этапах реализации контракта: тендерная гарантия, гарантия возврата аванса, гарантия исполнения обязательств по контракту, гарантия на гарантийный период, кредит, кредитная линия. Помимо расширенной линейки продуктов, Промсвязьбанк также увеличил круг потенциальных участников программы. «ПСБ Госзаказ+» дает возможность работать не только с государственными и муниципальными заказами в рамках федеральных законов №44 и №223, но и по контрактам, заключенным с операторами ЖКХ, а также с компаниями из перечня ТОП-400.
В рамках продуктового предложения «ПСБ Госзаказ+» банк проводит упрощенный анализ клиента, что обеспечивает принятие решения по заявке в течение трех-четырех дней после предоставления клиентом полного пакета документов, который, к слову, существенно меньше по сравнению со стандартным. Важным фактором с точки зрения «облегчения» пакета документов послужило то, что банк не производит консолидацию бизнеса по всем компаниям группы. Анализ делается только на основании официальной отчетности по компании-подрядчику.
Гарантийный лимит
Если компания выходит на рынок госзаказа, едва ли она намерена один раз попробовать и больше не участвовать в тендерах. Заказчики могут меняться, но гаранта лучше иметь одного и надежного.
Максимальная сумма лимита гарантий для клиентов сегмента малого бизнеса составляет 50 млн рублей, для клиентов среднего и корпоративного бизнеса сумма лимита - 150 млн рублей.
Облегчает процедуру оформления гарантий в рамках пакета «ПСБ Госзаказ+» тот факт, что основная часть документов клиента анализируется единожды при установлении лимита. Получение каждой отдельно взятой гарантии в рамках установленного лимита может осуществляться максимально оперативно - в день обращения клиента.
Важно отметить, что если клиенту недостаточно лимита финансирования в рамках программы «ПСБ Госзаказ+», это не является поводом отказа от обслуживания. Промсвязьбанк продолжает работать с клиентом в рамках основных программ финансирования на индивидуальных условиях.
Не будьте заложниками залога
Гарантия не может быть выдана быстро, если по ней требуется залог. Наличие залога всегда несколько удлиняет срок выдачи гарантии. Мы выдаем беззалоговые гарантии размером до 10 млн рублей для компаний с выручкой до 360 млн рублей и не более 20 млн рублей - для предприятий с выручкой от 360 до 1500 млн рублей.
Сумма лимита свыше бланковой части должна быть обеспечена в виде ликвидного залога: недвижимости, гарантийного депозита, залога векселя Промсвязьбанка, обеспечительного платежа - или же покрыта гарантией АО «Корпорация МСП», прежде именовавшегося Агентством кредитных гарантий.
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