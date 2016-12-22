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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:42 |
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ВТБ инвестирует в реальный сектор
По итогам прошлого года кредитование малого и среднего бизнеса в России показало значительное снижение. Иначе говоря, предприниматели стали меньше использовать заемные средства, а значит, существенно ограничили свое развитие. Правительством РФ через Корпорацию МСП были запущены действенные механизмы поддержки. Сегодня уже можно говорить о том, что эта работа принесла плоды.
Первым к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса из российских банков подключился ВТБ: в декабре он осуществил первую в стране кредитную сделку по программе Корпорации МСП. Полученные результаты оказались весьма значительными: за 7 месяцев этого года кредитные соглашения заключены банком со 120 компаниями на общую сумму более 22 млрд рублей.
«Текущая экономическая ситуация стала трамплином для развития предприятий реального сектора, что можно проследить на примере динамики кредитования малого и среднего бизнеса, - прокомментировал первые итоги совместной работы ВТБ и Корпорации МСП заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ. - Мы видим стабильный рост, одной из причин которого стал новый инструмент государственной поддержки - «Программа 6,5». Финансирование по льготной процентной ставке 10-11% годовых крайне востребовано среди российских предприятий. И если в середине года мы говорили о 20 млрд рублей кредитов для наших клиентов до конца года, то сейчас мы можем ставить перед собой более амбициозные цели, потому что четко видим: спрос есть. Особенно нас воодушевляет тот факт, что более половины кредитов предоставлено компаниям, которые работают в сельском хозяйстве, занимаются переработкой и производством продуктов питания. Это является подтверждением того, что политика импортозамещения, которая активно реализуется в нашей стране, действительно работает, а малый и средний бизнес видит для себя новые ниши и активно инвестирует в их развитие».
На сегодняшний день по этой программе ВТБ поддержал предприятия в 45 регионах России. Дальний Восток не исключение: в регионе в рамках программы произведено финансирование на общую сумму 410 млн рублей.
«Для нас очень важна поддержка клиентов на Дальнем Востоке, потому что регион объявлен приоритетным для экономической политики России, - считает Михаил Осеевский. - В восточном регионе мы сотрудничаем с предприятиями, которые реализуют проекты в сфере сельского хозяйства, логистики, рыболовства. Так, в Приморье мы открыли кредитную линию в размере 120 млн рублей ООО «Дальневосточная юридическая компания «Авеста» на строительство логистического центра. Это уже второй проект в рамках этой программы в Приморье. Первым стало сотрудничество с рыболовецким колхозом «Огни Востока» (ГК «Аква-Ресурсы»). В Амурской области банк ВТБ предоставил финансирование в размере 100 млн рублей ООО «Соя», которое занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Получив льготное финансирование по программе Корпорации МСП, предприятие сможет более чем на четверть увеличить свои посевные площади и нарастить производство сои, а также других востребованных рынком культур. Кредитная линия в размере 110 млн рублей сроком на 3 года по ставке 10% годовых на финансирование текущей деятельности, приобретение материалов и ремонт оборудования выделена банком ВТБ и ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» (входит в группу компаний «Агротек») в Камчатском крае».
Программа Корпорации МСП, по словам Михаила Осеевского, позволяет банку ВТБ наращивать объемы кредитования малого и среднего бизнеса, в то время как по рынку в целом ситуация с кредитованием таких компаний остается довольно сложной.
«По показателю кредитования малого и среднего бизнеса мы в среднем растем на полтора процента в месяц, и это существенно отличает нас от рынка, - говорит заместитель президента-председателя правления ВТБ. - До конца года мы планируем увеличить объем выданных кредитов таким компаниям еще на 15%».
Досье «Дальневосточного капитала»: Программа Корпорации МСП представляет собой инструмент государственной поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. Уникальность данной программы состоит в ограничении процентной ставки по кредитам до уровня не более 10% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 11% годовых - для малого. Кредит на сумму до 1 млрд рублей можно получить на приобретение основных средств, модернизацию производства или инвестиционные цели.
Елена ЛЕНСКАЯ.
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