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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Без долгосрочных пассивов
Новые инструменты развития региона пробудили интерес предпринимателей к инвестиционному кредитованию: проекты в рамках Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития требуют ресурсов, и банки отмечают рост спроса на данный продукт. Драйвером этого процесса пока по большей части выступает Корпорация МСП: заключая соглашения с ведущими российскими банками, она позволяет последним предлагать своим клиентам весьма интересные условия. И хотя пока инвестиционное кредитование не является лидером по спросу, большое количество проектов, заявленных в ТОР и СПВ, говорит о том, что данный вид кредитования будет все более востребован бизнесом.
В русле перечисленных тенденций управляющий дальневосточным филиалом банка «Интеза» Ярослав РОЗЕНБАУМ отмечает, что инвестиционные кредиты для бизнеса на рынке Дальнего Востока сейчас востребованы, повысился спрос на кредитные ресурсы со стороны компаний, планирующих войти в Свободный порт Владивосток или территории опережающего развития. Таким клиентам необходимы ресурсы для воплощения своих инвестиционных планов.
«Экономическая ситуация стабилизировалась на достаточно устойчивом нижнем уровне. Об этом свидетельствуют восстановление деловой активности клиентов, ощущения собственников и менеджмента компаний, их новые планы по развитию бизнеса. Поэтому в 2016 году мы отмечаем стабильный рост спроса на финансирование инвестиционных проектов компаниями Хабаровского и Приморского краев, что связано с постепенной стабилизацией экономической ситуации и активной позицией государства по развитию Дальнего Востока (в том числе в рамках ТОСЭР). Доля инвестиционных кредитов в общем портфеле филиала Региобанка составляет порядка 15%. Сегодня банк «ФК Открытие» прорабатывает ряд инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в сельском хозяйстве, оптовой торговле. Но, в целом, мы готовы поддержать любой экономически эффективный проект с подтвержденным сроком окупаемости», - говорит директор департамента развития корпоративного бизнеса филиала Региобанк банка «ФК Открытие» Юрий ШЕЙКО.
Как рассказывает заместитель начальника кредитного управления Примсоцбанка Дмитрий ЯШУНИН, в связи с провозглашаемой государством политикой развития Дальнего Востока интерес к инвестиционному кредитованию в регионе, конечно, повысился. Более 100 инвестиционных проектов заявлено для реализации в рамках ТОРов. Создана Корпорация развития Дальнего Востока. Но говорить о том, что инвестиционные продукты сегодня являются приоритетными для банков, пожалуй, неправильно: сказывается отсутствие необходимой ресурсной базы для финансирования инвестиций. Особенно это касается местных, региональных банков.
Региональный директор дальневосточного филиала Росбанка Елена КУЦЕНКО также считает, что на сегодняшний день на Дальнем Востоке наблюдается определенное оживление со стороны бизнеса к инвестиционному кредитованию, однако говорить о нем как о драйвере роста в 2016 году пока рано. Основные возможные затруднения в реализации таких сделок связаны с высоким уровнем неопределенности в экономической ситуации в целом и, соответственно, сложностью объективной оценки возможных рисков, в том числе и самим клиентом.
Мегапроекты финансируют федералы
Дефицит долгосрочных ресурсов на банковском рынке России вполне закономерно направил потенциальных заемщиков в крупнейшие банки.
Вице-президент ВТБ Евгений Орлов полагает, что одной из основных задач для Дальнего Востока является развитие инфраструктуры. Такие планы могут быть осуществлены, в том числе при реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), проектов в ТОРах. Так, опыт ВТБ в сфере ГЧП может быть востребован при реализации проектов развития и реконструкции аэропортов в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске.
В качестве одного из направлений развития инфраструктуры Евгений Орлов называет создание логистических мощностей в регионе, спрос на которые активно растет в текущих условиях.
Так, ВТБ по программе Корпорации МСП открыл ООО «Дальневосточная юридическая компания «Авеста» кредитную линию в размере 120 млн рублей сроком на 6 лет по ставке 11% годовых на строительство логистического центра в городе Артеме Приморского края. С помощью ВТБ будет модернизирован интермодальный «Терминал Астафьева», где создадут первый в России экологически чистый терминал сыпучих грузов.
«Развитие предприятий АПК по всей России, в том числе и на Дальнем Востоке, также становится более активным: ВТБ предоставил финансирование ГК «Амурагроцентр» на строительство завода по производству соевого изолята в Амурской области. Средства на строительство первой очереди завода в размере 800 млн рублей предоставлены на 7 лет», - делится своими выводами Евгений Орлов.
«Портфель инвестиционного кредитования Дальневосточного Сбербанка на сегодня составляет около 81,4 млрд рублей, - рассказывает заместитель председателя Дальневосточного банка Сбербанка Марина ПЕРЕБЕЙНУС, - при этом хабаровский пул кредитов составил 59,2 млрд рублей, приморский - 7,8 млрд рублей. 31% нынешнего кредитного портфеля Дальневосточного Сбербанка приходится на инвестиционные кредиты для крупного бизнеса, 6,2% - на компании малого и среднего бизнеса. Уже сегодня в соседних регионах существуют примеры крупных инвестиционных проектов в сфере логистики, портового бизнеса, строительства новых торговых центров, реализующиеся при финансовой поддержке Сбербанка. Например, финансирование проекта по открытию первого гипермаркета «Самбери» в Благовещенске предполагает строительство торгового центра общей площадью 21 тыс. кв. м».
По наблюдениям специалистов крупнейшей кредитной организации, в частности, у хабаровских компаний есть планы по расширению существующих мощностей как в сфере сельского хозяйства, так и в производстве. Уже сегодня в Ванинском морском порту успешно реализуются проекты по перевалке угля. Планы отдельных компаний также связаны расширением этих направлений. Бизнес интересуют проекты в сфере металлургии, проекты на стыке девелопмента и торговли, строительства отдельных площадей для создания новых торговых мощностей. В отдельных компаниях уже есть проекты, направленные на создание хороших авиаполисов с высоким качеством складов класса А и Б. «Эти проекты у нас как раз в проработке, - отмечает Марина Перебейнус. - Сегодня нефтеперерабатывающие заводы Хабаровска, единственные в своем роде на Дальнем Востоке, имеют серьезные планы по дальнейшей модернизации, повышению качества и глубины переработки нефти».
Весной нынешнего года Сбербанк профинансировал создание тепличного комплекса в индустриальном парке «Авангард», который входит в ТОР «Хабаровск». Сумма проекта составила порядка 130 млн рублей, из них государственное финансирование инфраструктуры - 70 млн, и 60 млн - финансирование со стороны Сбербанка. «Это только первый этап взаимодействия - в дальнейшем все компании, которые будут работать в ТОР, получат преференции в части финансирования как со стороны Сбербанка, так и со стороны государства», - говорит Марина Перебейнус.
Ставка на малый бизнес
Если крупные федеральные банки ориентируются на мегапроекты, то большинство других кредитных организаций предпочитает делать ставку на средний и малый бизнес. И кредиты на пополнение оборотных средств оказались основными двигателями кредитной сферы. Так, Ярослав Розенбаум отмечает, что сейчас клиенты нацелены на оптимизацию своих расходов и рефинансирование текущих долгов, взятых под высокие процентные ставки, что очень четко вписывается в стратегию сокращения издержек. И в данном случае именно малый бизнес проявляет наибольшую мобильность. Поэтому в портфеле малого и среднего бизнеса банка «Интеза» доля инвестиционных кредитов составляет 35%. На текущий момент приоритетными для банка клиентами являются компании, занимающиеся розничной торговлей продовольствием, производством продовольствия и упаковочной продукции из картона, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, электроэнергетики, крупные предприятия транспортной инфраструктуры (порты, аэропорты), организации здравоохранения.
Ситуацию «подпитывает» и участие многих банков в программах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой государством через МСП Банк. ВТБ стал первым российским банком, который начал предоставлять финансирование по программе льготного кредитования Корпорации МСП. В итоге на Дальнем Востоке общий объем финансирования банком местных компаний составил на начало июля нынешнего года 410 млн рублей.
Управляющий операционными офисами АТБ в г. Владивостоке Анна ТАЛЫЗИНА также считает, что в конце 2015 года и начале 2016 года наибольший интерес среди клиентов вызывали более короткие кредиты на пополнение оборотных средств. Это связано с тем, что в нестабильных условиях клиентам тяжело прогнозировать свои перспективы на длительные сроки, а также понять окупаемость инвестиционных проектов. Работа с малым и средним бизнесом в этой сфере кредитования представляется наиболее перспективной. В Приморском крае, например, наблюдается активный спрос на инвестиции для обновления флота для рыбодобывающей промышленности, которая сегодня по финансовому состоянию весьма стабильна.
«Несмотря на то что Примсоцбанк имеет достаточно разветвленную филиальную сеть (кроме Приморского края, банк представлен в Москве и Санкт-Петербурге, на Урале, в Сибири, Хабаровске и на Камчатке), основными клиентами и, соответственно, заемщиками являются предприятия малого и среднего бизнеса. Неслучайно доля кредитов таким предприятиям занимает значительную часть в кредитном портфеле банка (около 70%). А в рамках программ финансирования совместно с МСП Банком наш банк заключил соглашения с этим финансовым институтом на сумму более 3 млрд рублей. Финансирование строительства, пожалуй, основное направление в инвестиционном кредитовании Примсоцбанка. Среди заемщиков банка есть строительные и девелоперские компании Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Хабаровска и, конечно, приморские предприятия», - замечает Дмитрий Яшунин.
«Для крупных инвестиционных сделок мы также привлекаем в качестве согаранта Корпорацию МСП», - поясняет исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР.
«На 1 июля 2016 года филиал Региобанк уже оформил и передал в МСП-Банк 32 договора по 27 заемщикам - субъектам ДВФО на общую сумму 677,6 млн. рублей. В стадии заключения новая кредитная линия на общую сумма 500 млн. руб.», - отмечает Юрий Шейко.
Начальник отдела малого бизнеса Хабаровского филиала ВТБ24 Георгий ВИНДЕЦ констатирует, что в первом полугодии 2016 года из общего объема выданных денежных средств малому бизнесу доля инвестиционного кредитования составляет 44%, в прошлом году аналогичный показатель равнялся 16%. Увеличилась и выдача кредитов в количественном соотношении. Малый бизнес Хабаровска чаще всего обращается к инвестиционному кредиту для приобретения или строительства офисов и торговых площадей для ресторанов и кафе.
Анализируя инвестиционные сделки во Владивостоке, начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса ВТБ24 в Приморье Наталья БЕЛОГЛАЗОВА выделяет выкуп больших земельных площадей, объектов недвижимости под создание новых объектов, открытие новых предприятий в сфере услуг, расширение бизнеса и диверсификацию производства.
В Росбанке на Дальнем Востоке видят хороший потенциал в отраслях, связанных с экспортом продукции за рубеж, производством продуктов питания, включая сельское хозяйство, с фармацевтикой и розничной торговлей. «Мы готовы работать с компаниями - лидерами рынка, успешно прошедшими наиболее сложные периоды и обладающими существенным запасом прочности, даже если они относятся к отраслям с повышенным риском», - полагает Елена Куценко.
На потепление инвестиционного климата придется поработать не только банкам и ссудозаемщикам. По словам Ярослава Розенбаума, при горизонте планирования в 7 лет (таков сегодня самый долгий срок инвесткредита) очень сложно быть уверенным в корректности данных планов. Соответственно, банки вынуждены либо увеличивать стоимость кредитования, закрывая свои риски, либо сокращать сроки кредитов.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год.
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