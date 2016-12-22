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29 Августа 2016, 20:47 | Финансы

"Восход" разбудит инвесторов

Участникам второго Восточного экономического форума будет презентована инвестиционная площадка "Восход". Ее организаторы планируют быстро запустить новый механизм привлечения капитала для дальневосточных компаний.

О том, как будет работать площадка и кто уже сегодня проявляет к ней интерес, «Дальневосточному капиталу» рассказали генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей ЧЕКУНКОВ и вице-президент по корпоративному развитию и финансам НП РТС Максим ВОЛКОВ.


 
Максим ВОЛКОВ: «Доступность инструментов финансового рынка возрастает, алгоритмы взаимодействия рынка и инвесторов упрощаются. Все это стимулирует спрос на ценные бумаги».
 

- Инвестиционная площадка «Восход» - это нечто новое в сложившейся системе фондового рынка. Это его самостоятельный элемент или все-таки часть существующей инфраструктуры?

Максим Волков (М.В.): - «Восход» - это механизм, позволяющий «дозагрузить» существующую инфраструктуру российского финансового рынка - биржевую, клиринговую, расчетную - новыми инвестиционными продуктами, учитывающими динамику развития современных финансовых технологий. Сегодня совершать сделки с ценными бумагами можно с помощью компьютера или мобильного устройства - частному инвестору необязательно приходить в офис брокера. Доступность инструментов финансового рынка возрастает, алгоритмы взаимодействия рынка и инвесторов упрощаются. Все это стимулирует спрос на ценные бумаги. Появились такие новые инструменты, как индивидуальные инвестиционные счета для частных лиц. Часть размещенных на них средств может быть инвестирована в высоконадежные и консервативные, а часть - в рисковые и высокодоходные проекты.

- Чем площадка будет отличаться от обычной фондовой биржи или торговой системы?

Алексей Чекунков (А.Ч.): - Принципиальное отличие «Восхода» от других инвестиционных площадок - минимальный порог требований к эмитентам, удобство для инвесторов в части размещения своего капитала, начиная от интерфейса и заканчивая взаимодействием с торговой инфраструктурой. Это высокая скорость исполнения заявок, минимальная трудоемкость регистрации, невысокие транзакционные издержки, информационная прозрачность. Мы уже передали в правительство и Минвостокразвития перечень законодательных инициатив, направленных на упрощение доступа на рынок коллективных инвестиций компаний, реализующих проекты на Дальнем Востоке. Предлагаем ввести ряд налоговых льгот по операциям с ценными бумагами дальневосточных эмитентов, упростить процедуры привлечения иностранных инвестиций в дальневосточные проекты, а также процедуры выпуска ценных бумаг и их включения в ломбардный список ЦБ, применять механизмы государственного страхования брокерских счетов. Все эти нововведения стали бы мощным стимулом для развития финансового рынка и создания на Дальнем Востоке центра притяжения финансовых ресурсов из АТР.

- Какие задачи будет решать «Восход» и на какие рынки капитала нацелена инвестиционная система?

М.В.: - Это технологическое решение, которое, с одной стороны, будет способствовать включению в инвестиционный процесс частных региональных инвесторов, а с другой - даст импульс развития малым и средним предприятиям региона. «Восход» позволит привлечь акционерный и долговой капитал в быстрорастущие компании и проекты на Дальнем Востоке, в том числе реализуемые в рамках территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. При этом в системе будут доступны различные финансовые продукты для конечного инвестора: акции и облигации дальневосточных эмитентов, облигации субъектов РФ, сырьевые товары, иностранные активы.

А.Ч.: - Как NASDAQ ассоциировался с Калифорнией и Силиконовой долиной, так и наш «Восход» - как новое, смелое и прорывное решение - не случайно начинается на Дальнем Востоке. Сегодня в этом регионе создаются уникальные условия для реализации предпринимательских инициатив. Много новых проектов и компаний нуждаются в новой, быстрой, удобной и дешевой системе привлечения венчурного капитала.

- Какие основные требования будут предъявляться к эмитентам? Насколько они будут отличаться от стандартного набора, предъявляемого на других фондовых площадках?

М.В.: - На фондовом рынке сложные и затратные процедуры привлечения капитала. Существующая инфраструктура ориентирована в основном на зрелые и крупные компании со сформировавшейся инвестиционной историей. Поэтому в последнее время ключевой задачей государства, институтов развития и участников финансового рынка является поиск баланса между требованиями к эмитентам и легкостью процедур. В инвестиционной системе «Восход» такой баланс найден и учтены потребности рынка. Созданы, с одной стороны, комфортные условия для эмитентов, с другой стороны - механизмы защиты инвесторов. Биржевые облигации будут размещаться на «Восходе» по упрощенной процедуре - с регистрацией проспекта эмиссии только на бирже. А для выпусков объемом до 200 млн руб. не понадобится даже проспект, достаточно будет решения эмитента о выпуске. Операционная готовность к размещению не превысит двух недель после принятия эмитентом корпоративного решения. Основные расходы, которые будут нести эмитенты, - подготовка достоверного финансового обоснования для привлечения средств и маркетинг размещения. Общая сумма расходов эмитента не должна превысить 1,5-2% от суммы размещения в рамках «Восхода». При этом одна из основных целей «Восхода» - сделать последующие размещения для эмитента менее затратными.

- Выход на фондовый рынок - процесс достаточно сложный, не случайно лишь единицы дальневосточных предприятий, главным образом крупные, предпринимали попытки привлекать на нем капитал. Собственно, для российских компаний он по зубам лишь нескольким передовым корпорациям и компаниям, отвечающим международным экономическим стандартам и сформировавшим корпоративную культуру. Кто собственно будет продавцами и покупателями на вновь создаваемой инвестиционной площадке? Уже есть потенциальные ее участники?

А.Ч.: - На первом этапе эмитентами системы «Восход» станут те компании, которые пройдут экспертизу Фонда развития Дальнего Востока - для инвесторов это будет дополнительной гарантией качества. Среди первых потенциальных продавцов на площадке - угледобывающее предприятие «Колмар», которое планирует до конца года разместить облигации в размере около 200 млн рублей на строительство ГОКа мощностью до 6 млн тонн в год. С помощью «Восхода» планируется также привлечение средств в ряд инфраструктурных и отраслевых проектов. В качестве покупателей выступят розничные инвесторы, институциональные инвесторы, а кроме того, ожидается, что система привлечет инвесторов из Азии. Первые сделки с помощью «Восхода» планируется заключить в дни проведения Восточного экономического форума в сентябре этого года.

- Кто будет ключевыми партнерами инвестиционной площадки «Восход»? «Подписались» ли на нее международные партнеры?

М.В.: - Ключевыми партнерами системы «Восход» выступают Фонд развития Дальнего Востока и инициаторы проектов, которые прошли экспертизу ФРДВ. Растет интерес к проекту со стороны профессиональных участников финансового рынка: участием в проекте заинтересовались такие компании, как БКС, «Фридом Финанс». Ведутся переговоры с рядом азиатских бирж о предоставлении азиатским инвесторам доступа к инструментам «Восхода».

А.Ч.: - Недавно мы представили портфель перспективных дальневосточных проектов в различных отраслях инвесторам из Японии, Гонконга, Сингапура в рамках рабочей поездки вице-премьера и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия ТРУТНЕВА. Обсудили возможные форматы взаимодействия с Гонконгской фондовой биржей. Мы хотели бы привлечь профессиональных участников рынка ценных бумаг России и стран АТР для развития инвестиционной системы «Восход», обеспечить инвесторам из АТР возможность осуществлять операции с активами, представленными на нашей площадке. Мы также рассматриваем и альтернативные классическим инструменты привлечения инвестиций. Например, с развитием краудсорсинговых платформ в Азии возникают совершенно уникальные предпосылки для привлечения финансирования в проекты на Дальнем Востоке от миллионов частных инвесторов из Китая, Японии, Кореи. 

На верхнем фото. Алексей ЧЕКУНКОВ: «Как NASDAQ ассоциировался с Калифорнией и Силиконовой долиной, так и наш «Восход» – как новое, смелое и прорывное решение – не случайно начинается на Дальнем Востоке».

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год. 

Теги: инвестиции  восход  ВЭФ 


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