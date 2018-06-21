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29 Сентября 2013, 20:23 | Финансы

Сбербанк предлагает бизнесу перекредитоваться

С 1 августа по 31 декабря 2013 года в Сбербанке проходит акция по рефинансированию задолжности предприятий малого бизнеса. Говоря по-простому, Сбербанк выдает кредит на погашение задолженности перед другим банком, и клиентам это выгодно.

С 1 августа по 31 декабря 2013 года в Сбербанке проходит акция по рефинансированию задолжности предприятий малого бизнеса. Говоря по-простому, Сбербанк выдает кредит на погашение задолженности перед другим банком, и клиентам это выгодно.

Большинство предприятий в этом году испытывают заметное снижение темпов роста. В этих условиях самое пристальное внимание уделяется снижению затрат, значительную часть которых составляет обслуживание имеющихся кредитов. Понимая положение своих клиентов, Сбербанк России на протяжении всего 2013 года разрабатывает ряд программ с целью оптимизации затрат на кредитование для корпоративных клиентов. В рамках этой политики с августа заработал продукт, рассчитанный на малый бизнес: программа рефинансирования ссудной задолженности предприятий, имеющейся в других банках.

Возможность покрыть свои обязательства перед другими банками за счет ресурсов Сбербанка у компаний была и раньше, но она касалась только инвестиционных кредитов на приобретение недвижимости, оборудования, других основных фондов. Сейчас программа расширена на все виды кредитования, привлекаемого в том числе и на пополнение оборотных средств. Более того, на момент проведения акции - до конца 2013 года - отменены все дополнительные комиссии, сопровождающие процесс кредитования. Стоит отметить, что программа имеет и свои рамки. Остаток по кредиту в другом банке, на рефинансирование которого предприниматель берет деньги в Сбербанке, должен быть не меньше 3 млн рублей. При минимально возможных ставках кредитования именно такая сумма позволяет банку работать без убытков.

- Если у субъектов малого предпринимательства есть кредит в другом банке, но его не совсем устраивает ставка, мы готовы предложить полное рефинансирование этой задолженности на условиях Сбербанка, - говорит управляющий Хабаровским отделением Дальневосточного банка Сбербанка России Сергей ЮРЧЕНКО.

За первые 20 дней августа, почти без всякой рекламы и информационной поддержки в СМИ, в офисы Хабаровского отделения Сбербанка поступили более 10 заявок на получение средств для рефинансирования. Общий объем кредитов составил около 150 млн рублей. Это доказывает, что новый инструмент вполне эффективен и удовлетворяет пользующихся им клиентов.

- Рассчитываем, что в месяц за данным продуктом в Хабаровском крае к нам будут обращаться от 20 до 40 клиентов, - делится ожиданиями Сергей Юрченко.

Практика показывает: если у клиента с банком налажены взаимовыгодные отношения, предложение снижения ставки на 2-3% не становится причиной смены кредитного учреждения.

- Мы это прекрасно понимаем, поэтому, запуская подобные программы, рассчитываем в первую очередь на тех клиентов, которые ментально готовы к началу работы со Сбербанком, - говорит Сергей Юрченко. - Был определенный период, когда наши конкуренты активнее вели себя на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, предлагая продукты, которых у нас еще не было. В частности, можно вспомнить беззалоговые кредиты. Часть наших клиентов тогда ушла за появившимся предложением. Сейчас же, когда банк создал полноценную линейку продуктов для этого сегмента потребителей, сформировал специальные программы, максимально учитывающие особенности малого предпринимательства, он рассчитывает как минимум на возвращение утерянной доли рынка, но основной целью является значительное увеличение доли рынка кредитования малого бизнеса.

Управляющий Хабаровским отделением не видит поводов для беспокойства за снижение уровня конкуренции при активизации Сбербанка: «Каждый занимает свою нишу. Просто у Сбербанка она самая большая».

С полными условиями по рефинансированию кредитов малого бизнеса можно ознакомиться на сайте банка www.sberbank.ru или по телефону 8 800 555 55 50.

Досье «ДК»: Объем кредитного портфеля по малому бизнесу превысил отметку 21 млрд руб., увеличившись с начала года на 3,3 млрд руб. Клиентам малого бизнеса за 1 полугодие 2013 года выдано более 3 тысяч кредитов на сумму более 8,5 млрд руб. В том числе в рамках технологии «Кредитная фабрика» за этот период выдано около 1,5 тысячи кредитов на сумму порядка 2 млрд руб., что привело к росту кредитного портфеля по данной технологии на 25%.

Александр НИКОЛАЕВ, "Дальневосточный капитал", N9, сентябрь 2013 г.

Теги: банки  Сбербанк  кредиты 


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