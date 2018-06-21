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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:33 |
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Деньги могут быть дешевле
- Почему бизнес зачастую привлекает кредитные ресурсы для развития своего дела? Потому что они объективно дешевле, чем вложение собственных средств. Если посмотреть среднюю рентабельность акционерного капитала по России, то она всегда выше 20%. Однако заемный капитал в нашей стране необходимо разделить на рубли и иностранную валюту. Стоимость кредита в рублях будет очевидно выше стоимости займа в иностранной валюте по причине высоких исходных процентных ставок. Впрочем, существуют инструменты снижения стоимости кредита. В подразделении Дальневосточного Сбербанка по работе на финансовых рынках специалисты включают в кредитные сделки хеджирующие инструменты, тем самым удешевляя стоимость финансовых ресурсов. Кроме того, торгово-экспортное финансирование предполагает привлечение иностранных средств на конкретный проект, что делает займ дешевле по сравнению с традиционным долларовым фондированием. Деривативные сделки позволяют сократить стоимость кредитных ресурсов на 1-2%.
Если доходная и расходная части компании формируются в рублях, то ей экономически невыгодно привлекать в бизнес доллары во избежание валютных рисков. Банк может привлекать средства в любой свободно конвертируемой валюте, а выдавать предприятию деньги в рублях. При этом валютный риск банк берет на себя.
Также эффективным инструментом для удешевления стоимости финансирования является бивалютный кредит: выдача займа производится в рублях, устанавливается барьерное событие, которое заключается в достижении курса рубль-доллар определенного соотношения. Как только оговоренное соотношение валют достигается, платежи по кредиту в адрес банка осуществляются в американских долларах. Такой механизм позволяет экспортерам существенно сократить ставку по займу. При этом второй валютой может стать любая свободно конвертируемая валюта, которая присутствует в объеме выручки компании.
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