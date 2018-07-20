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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Августа, 19:04 |
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Дальневосточные приоритеты Сбербанка
Важным сигналом готовности банка участвовать в реализации новой экономической политики для российских и иностранных инвесторов стал и тот факт, что Герман Греф выступил модератором пленарного заседания, в котором принял участие президент России Владимир ПУТИН. Именно на нем российским и иностранным инвесторам были презентованы новые правила игры: возможности территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, меры поддержки приоритетных проектов, инвестиционные возможности территорий ДФО и прочее.
- Форум как раз та площадка, на которой мы все вместе будем стараться прорекламировать возможности инвестирования в Дальний Восток, - говорит президент Сбербанка. - Мне кажется, сегодня есть что презентовать, за долгие годы впервые мы получили интересные механизмы, которые помогут инвесторам вкладывать деньги, вполне конкурентоспособные по сравнению с другими странами АТР по налоговой и административной нагрузке, скорости административных процедур.
В рамках Восточного экономического форума Сбербанк подписал ряд соглашений о сотрудничестве в реализации перспективных проектов в сфере рыболовства и транспорта с дальневосточными компаниями. Самым заметным стало подписание «дорожной карты» по реализации проекта «Рыбный аукцион» совместно с правительством Сахалинской области. По итогам этого сотрудничества в порту Корсаков на Сахалине появится полноценный и конкурентоспособный рыбный кластер. Это произойдет к 2020 году, когда будет завершен третий этап проекта.
Его началом станет разработка пилота аукционной торговли рыбопродукцией на базе системы ЗАО «Сбербанк-АСТ». Будет разработана концепция по развитию аукционной торговли на Сахалине и сформулированы предложения по изменению законодательства, предусматривающие продажу минимум 50% выловленной рыбы через аукцион. Первые пробные торги, по словам инициатора проекта врио губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО, должны состояться уже в конце сентября этого года. А уже в 2016 году на создаваемый электронный рыбный аукцион должно быть заведено более 20% рынка. До 2018 года планируется обеспечить через электронные торги 100% госзакупок рыбной продукции, 90% которой должна быть отечественной.
По идее организаторов сахалинской рыбной биржи и заверению банкиров, работа через «Сбербанк-АСТ» обеспечит прозрачный механизм ценообразования на биоресурсы. Помимо этого, рыбаки получают дополнительные гарантии четкости расчетов. Разнообразие финансовых инструментов, которыми располагает Сбербанк, может обеспечить выгоды при работе через российскую торговую площадку и крупным оптовикам, и торговым сетям.
Врио губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко подчеркивает, что таким образом планируется в полтора раза увеличить поток рыбопродукции на внутренний рынок, не менее чем на четверть могут подняться доходы компаний от экспорта рыбы. По предварительной оценке экспертов, если из цепочки поставок уйдут многочисленные посредники, цены для конечного потребителя внутри страны могут упасть на 50-70%.
- Подписывая соглашения, мы обозначаем основные пути нашего развития. У Дальневосточного Сбербанка есть стратегические проекты, которые начинают реализовываться сейчас и будут работать долгие годы. Мы договорились двигаться вместе и генерировать новые проекты, - комментирует событие председатель Дальневосточного банка Сбербанка Евгений ТИТОВ.
- Мы готовы профинансировать все заявленные нашими клиентами проекты, в ресурсах недостатка нет, - говорит Герман Греф. - Главное, чтобы они окупались. Сегодня правительство России в отношении развития региона сформировало обширный пакет мер, обеспечивающих условия для создания новых производств. У Сбербанка тоже есть целый ряд предложений для резидентов ТОР, есть продукты, которые позволяют развивать индустриальные зоны, финансировать строительство инфраструктуры и прочее. Мы будем совершенствовать продуктовую линейку, создавать новые предложения. Я обещаю, что будем достаточно гибкими. Дальний Восток - один из приоритетных регионов для Сбербанка, здесь сосредоточена значительная часть нашего бизнеса. Мы постарались создать удобную инфраструктуру, закончили формирование Дальневосточного банка - одного из крупнейших в системе Сбербанка, выстроили систему принятия решений, обеспечивающую большую самостоятельность дальневосточных коллег. Будем все вместе как одна команда делать все, чтобы регион стал привлекательным для инвесторов и динамично развивался.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2015 год.
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