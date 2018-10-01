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30 Апреля 2013, 01:11 | Финансы

Наталья ТЕРЕНЬКО, директор Дальневосточного филиала Банка Хоум Кредит: Банк Хоум Кредит: Просто. Быстро. Удобно

Спрос на товарные займы возрастает с каждым годом во всех регионах России. Сегодня профессиональный коллектив Банка Хоум Кредит продолжает воплощать в жизнь амбициозные планы стать одной из ведущих финансовых организаций на розничном рынке Дальнего Востока. О том, какой спектр услуг необходим современному потребителю, в интервью "ДК" рассказала директор Дальневосточного филиала банка Наталья ТЕРЕНЬКО.

- Прошедший год для банка был значимым: финансовому учреждению предстояло полноценно освоить дальневосточный рынок розничного кредитования. Какие успехи продемонстрировал проект?

- Мы добились в прошлом году впечатляющих результатов: объемы привлеченных средств физических лиц выросли более чем в 12 раз! За это же время в 3,5 раза выросли продажи кредитных карт. Объемы выданных банком кредитов наличными увеличились вчетверо. Стоит отметить, что хороший рост показали и продажи ПОС-кредитов (товарных кредитов).

- Какие тенденции на рынке потребительского кредитования вы отмечаете сегодня?

- На дальнейшую динамику ставок по кредитам будет влиять совокупность факторов. С одной стороны, низкий объем ликвидности будет оказывать повышающее давление на ставки по кредитам. Однако, с другой стороны, замедляющиеся темпы потребительского кредитования могут заставить банки в условиях обострившейся конкуренции пересмотреть условия по кредитным продуктам. Это, в свою очередь, окажет понижающее влияние. Кроме того, существенное влияние оказывают макроэкономические условия: уровень безработицы и инфляции, динамика розничной торговли и сферы услуг, рост доходов населения. Поэтому достоверное прогнозирование динамики ставок по кредитам сейчас несколько затруднено, однако в ближайшее время мы не ожидаем резких колебаний ставок.

- Ожидать ли от финансовых учреждений пополнения ассортимента услуг в данном сегменте?

- Что касается развития рынка в части продуктов и новых предложений, то банки стали больше уделять этому внимания. Сегодня активно дополняются продуктовые линейки: они становятся интереснее, прогрессивнее, удобнее для клиента. Также реализуются новые направления. Например, мы запустили в прошлом году такой технологичный продукт, как cashback-карта, в случае с которой клиент не только пользуется заемными средствами, но и может возвращать часть потраченной на покупки суммы в размере до 3%.

- Линейка продуктов банка пополнится в текущем году?

- В данный момент наши продуктовые линейки можно назвать сформированными, они полностью отвечают принципу финансового магазина, который мы применяем в отношении всего, что делаем, - это простые и понятные для потребителя предложения. Однако мы продолжаем совершенствовать их и будем в течение года вносить корректировки. В марте мы скорректировали условия по депозитам, запустили новый двухлетний депозит «Два доходных года». Изменения в скором времени коснутся и наших кредитов.

- Ваш банк одним из первых на Дальнем Востоке запустил сеть «Быстроофисов» в крупных магазинах и торговых центрах. Такой близкий контакт с клиентами по-прежнему остается востребован или потребитель нуждается в бесконтактных ссудах?

- Клиенту нужен быстрый и удобный сервис, а получение услуг онлайн или оффлайн - это дело привычки и предпочтений. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что общение с живым человеком, возможность напрямую задавать вопросы и получать обратную связь всегда приятнее. Понимая это, мы одновременно стремительно развиваем сеть и совершенствуем наши дистанционные каналы обслуживания. Только в прошлом году мы нарастили сеть с 36 микро-офисов до 112. В этом году будем фокусироваться больше на качестве предоставляемых услуг и «шлифовать» канал по наиболее интересным локациям, заменяя менее рентабельные. О том, что клиенту все еще важно личное общение со специалистом, говорят и объемы продаж в данном канале - в течение 2012 года мы смогли увеличить выдачи кредитов в микро-офисах почти в 7 раз!

- В начале весны ЦБ увеличил объемы резервирования по необеспеченным потребительским кредитам, чтобы «притормозить» обороты рынка. В связи с принятыми мерами потенциальные клиенты ожидают повышения ставок по потребительским ссудам. Как вы прогнозируете развитие ситуации?

- Я бы оценивала нововведение по резервированию как способ гарантировать экономическую устойчивость финансовых учреждений. Наш портфель практически на 100% состоит из необеспеченных кредитов, поэтому работа с минимизацией рисков и оптимальным резервированием всегда была неотъемлемой частью нашего бизнес-подхода. Поэтому мы заранее подготовились к увеличению объемов резервов, что, кстати, никак не повлияло на привлекательность наших кредитных продуктов для потребителей.

- Какой сервис Дальневосточный филиал Банка Хоум Кредит предлагает современному клиенту?

- Мы во всем стараемся следовать принципу «Просто. Быстро. Удобно», в первую очередь, конечно, это касается взаимоотношений банка с клиентами. Сейчас для нас важно, чтобы клиент тратил на общение с банком как можно меньше времени и мог воспользоваться услугой там, где ему удобно. Поэтому мы динамично развиваем сеть отделений как легкого, так и тяжелого формата: открываем микро-офисы и банковские отделения. При этом большое внимание банк уделяет развитию дистанционных каналов обслуживания. Отмечу также, что мы оснащаем наши отделения платежными терминалами для того, чтобы те клиенты, которым необходимо внести платеж по кредиту, не теряли время в очереди, а могли решить вопрос за несколько минут. Если возможности приехать в офис нет, то с помощью нашего интернет-банка или мобильного банка можно открыть или пополнить депозит, оплатить коммунальные услуги, оплатить кредит практически из любого места.

Юрий РОГОВ, "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Банк Хоум Кредит  банки 


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Комментарии
  • Псевдоним11:01, 08.05.2013

    Обратите внимание на офис около 33 аптеки. Офисные работники абсолютно безграмотные и не умеют работать с клиентами. Не могут организовать даже самый простейший порядок приема посетителей. Там постоянно бардак и скандалы. Работники ничего не знают, помочь не могут. Все время отсылают в call центр. Лично у меня создалось впечатление, что это какой-то шараш-монтаж.
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