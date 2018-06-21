|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 07 Июля, 19:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сбербанк: В обслуживании клиентов нет мелочей
Эту тему «ДК» обсуждал с руководителями аппарата Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Юрий АДАМЧИК, директор Управления по работе на финансовых рынках:
- Не секрет, что удаленность от Москвы создает проблемы участникам ВЭД и банкам, их обслуживающим, - львиная доля конверсионных операций с клиентами производится днем по местному времени, когда Московская биржа не работает.
- Неудобства и проблемы в прошлом. Во-первых, биржа сделала участникам ВЭД Дальнего Востока новогодний подарок, продлив время рублевых торгов практически до 7 утра по владивостокскому времени. И Сбербанк тоже не стоит на месте, наладив внутренние процессы так, чтобы отдаленность от Москвы не сказывалась на курсах для клиентов. Банков, которые могут сегодня обеспечить что-то подобное, немного, и они зачастую соревнуются в умении создать вокруг этой работы «магический ореол» - рассказывая про «живой курс» и порой даже мифические «азиатские торги по рублю». На самом деле, как курс ни назови, клиенту важно одно - чтобы курс был выгодным, а операция - быстрой. Точка. За этим сегодня и всегда приглашаем в Сбербанк! При установлении курса банк обеспечивает индивидуальный подход к каждому - будь то малый бизнес или крупное предприятие. Например, мы предлагаем на выбор пять видов расчетов по конверсионным операциям с применением гибкой системы скидок. Тем самым обеспечиваем оперативность расчетов, прозрачность ценообразования, оптимизацию учета.
- Успешность бизнеса участников ВЭД в немалой степени зависит от непредсказуемой конъюнктуры валютного рынка. Существуют ли способы эффективного управления валютным риском для предприятий Дальнего Востока?
- Оставлять успешность своего бизнеса на откуп волнам валютного рынка для дальневосточных экспортеров и импортеров - действительно, роскошь непозволительная. В то же время зачастую руководители предприятий только понаслышке знают о хеджировании либо считают это «дорогим удовольствием». На самом деле вариантов хеджирования множество, в том числе беззатратных для клиента (не предусматривающих выплату комиссий).
Наша задача - не «грузить» клиента мудреными названиями финансовых инструментов, а, выяснив его потребности и выявив риски, предложить наиболее подходящие варианты «страховки» и в диалоге с клиентом найти оптимальный. Сложная на первый взгляд опционная стратегия «на выходе» вооружает клиента простым механизмом защиты от риска - валютным коридором, в котором в любом случае будет заключена сделка - и клиент за это не платит ни копейки.
Хочу отметить, что страховать валютные риски могут не только корпорации международного масштаба, но предприятия, осуществляющие, например, поставку инструментов из Китая. Стоимость «входного билета» на этот рынок невелика - мы готовы страховать риски по суммам от $100 тыс.
- Это касается только участников ВЭД?
- Не только. Клиент может платить поставщику рубли, но цена контракта при этом зачастую зависит от курса ЦБ на дату поставки, что тоже подвергает предприятие риску. Кроме того, успешно «закрываются» риски изменения мировых цен на топливо, драгметаллы и даже процентные ставки. Последнее важно для клиентов, привлекающих финансирование под плавающую процентную ставку. «Плавающую» ставку по обязательствам перед другим банком с нашей помощью легко превратить в фиксированную.
Возможность предложить такой сервис есть далеко не у всех. Сбербанку это обошлось в $1 млрд - именно столько стоила компания «Тройка Диалог», которая теперь интегрирована в систему Сбербанка. Объединение дало мощный синергетический эффект, что выражается в простом правиле - на финансовых рынках сегодня Сбербанк может делать все, что только может понадобиться самому взыскательному клиенту.
Внешнеторговое финансирование - рецепт успеха
Наталья РОЖКОВА, директор Управления кредитования и проектного финансирования:
- Рост многих российских компаний резко замедляется из-за дорогих кредитных ресурсов, предлагаемых на внутреннем рынке. Надежные инструменты доступа к дешевым финансовым ресурсам зарубежных стран - постимпортное и внешнеторговое финансирование.
- За счет чего удается достичь весомой экономии?
- Все просто и понятно. Если деньги у иностранного банка просит малоизвестная ему компания, она их получит под высокий процент. Это неизбежная плата за риск. Устойчивая репутация Сбербанка России на мировых финансовых рынках помогает заемщику получать средства по уникально низким для нашего рынка ставкам, как для покупки товаров и услуг, так и для модернизации производства. Получить финансирование может практически любая компания, и для этого не придется тратить много времени или готовить большое количество документов.
- Так в чем же сходство и различия двух основных продуктов торгового финансирования?
- Главное преимущество постимпортного финансирования в Сбербанке - низкая стоимость заемных средств. Экономия между ставкой прямого финансирования и ставкой с учетом привлечения ресурсов на международных финансовых рынках достигает 4% в зависимости от структуры сделки. Для минимизации валютных и снижения коммерческих и финансовых рисков расчеты по контракту осуществляются аккредитивами. При импорте сложного дорогостоящего оборудования с длительным сроком окупаемости или при реализации крупных строительных проектов обеспечивается постимпортное финансирование под страховое покрытие экспортных кредитных агентств (ЭКА).
Сбербанк предлагает также постимпортное финансирование с использованием аккредитивов без денежного покрытия, а иногда и без обеспечения. Но в этом случае рейтинг надежности клиента должен быть достаточно высоким.
Основное преимущество внешнеторгового финансирования (или финансирования под контракт) - простота оформления при сохранении относительно низкой стоимости кредитных ресурсов для клиентов. Экспортеры получают возможность финансировать поставку или производство различной продукции, закупку сырья и комплектующих, транспортные и иные услуги. Импортеры применяют этот механизм при невозможности использования аккредитивов в расчетах по контракту.
Схемы отработаны до мелочей: клиент может получить постимпортное финансирование в Сбербанке на любом этапе подготовки контракта. Банк организует финансирование и открывает аккредитив в пользу иностранного поставщика. Иностранный банк выплачивает поставщику деньги за товар и предоставляет отсрочку платежа для Сбербанка, который, в свою очередь, дает отсрочку своему клиенту-покупателю, тем самым иностранный поставщик получает свои деньги, а российский покупатель - отсрочку платежа. Сбербанк готов также кредитовать клиента в рублях, существенно снижая его валютные риски.
- Какие максимальные сроки кредитования доступны клиенту?
- В среднем до 5 лет. Однако импортеры капиталоемких товаров и услуг, используя покрытие экспортно-кредитных агентств (ЭКА), могут увеличить его до 18 лет. За первые три месяца 2013 года Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» реализовал 10 сделок на общую сумму свыше $105 млн, портфель сделок торгового финансирования на 25 марта 2013 года достиг $237 млн.
Елена Подкосова, директор Управления транзакционных продуктов:
- Сбербанк предоставляет широкие возможности в области хеджирования валютных рисков, кредитования с привлечением иностранного финансирования, конверсионных операций. В то же время значительное внимание уделяется повседневной работе с клиентом, будь то валютный контроль, переводы, удобство взаимодействия с банком, расчетное обслуживание. Для удобства и оперативности расчетов документооборот по валютному контролю с банком проходит через удаленные каналы - СбербанкБизнесОнЛайн, АС Банк Клиент. Документы обрабатываются в течение одного рабочего дня, это касается и открытия паспорта сделки, и других документов валютного контроля.
Выбирая наш банк для обслуживания ВЭД, клиент получает уникальные возможности по расчетам с любой страной мира, оптимизации платежных маршрутов и систем, что обеспечивает снижение стоимости платежей. Широкая сеть филиалов Сбербанка дает возможность банковского обслуживания внешнеторговой сделки по месту ведения бизнеса или расположения филиала компании.
- Расчеты в долларах между российскими и зарубежными партнерами являются приоритетными либо есть альтернатива?
- Безусловным преимуществом Сбербанка является наличие широкой сети корреспондентских счетов как за рубежом, так и в России, включая собственную сеть межфилиальных расчетов. Мы работаем практически со всеми видами иностранных валют, но рекомендуем клиентам заключать контракт в рублях либо в национальной валюте контрагента - это снижает затраты на конверсию. Например, если стороной по контракту является японская фирма, то логично заключать контракт в иенах, с китайскими контрагентами - в юанях (стоит отметить, что китайские партнеры зачастую готовы заключать контракт в рублях).
- Что может предложить Сбербанк для участников ВЭД по расчетам с КНР?
- В Дальневосточном банке Сбербанка России создается Межрегиональный центр сопровождения клиентских операций, объединяющий субъекты ДФО, Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область. Мы предлагаем расчеты в долларах, рублях и китайских юанях по 25 прямым корреспондентским счетам с крупнейшими китайскими банками в приграничных провинциях Китая в режиме реального времени, а также счет в Пекине. В течение последних двух лет отмечаются увеличение доли операций в юанях клиентов банка и тенденция постепенного замещения в расчетах по внешнеторговым контрактам с КНР долларов США национальными валютами (юанями). К примеру, доля операций в долларах США снизилась с 69% в 2011 году до 35% в 2012 году.
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
- Соблюсти баланс интересов
- Ипотека подросла на 40% за год
- Сбербанк рекордно снизил ставку по потребкредитам
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.