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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 14:00 |
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На Дальнем Востоке продолжается сберегательная лихорадка
Депозиты пошли в рост
Несмотря на количественные изменения кредитных учреждений (отозвана лицензия у ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк», закрыто 7 филиалов банков, исключен из реестра участников системы страхования вкладов ОАО АКБ «Град-Банк»), на территории ДФО по итогам второго квартала 2015 года заметно увеличился объем депозитов физических лиц. По сравнению с показателями 1 апреля 2015 года, объем вкладов вырос на 45 млрд рублей, или 6%, сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Кроме того, первое полугодие 2015 года отличилось перетоком средств населения в федеральные банки. Например, в Хабаровском крае и Сахалинской области 97% вкладов граждан сосредоточены в федеральных банках и лишь 3% - в региональных. В Приморском и Камчатском краях в региональных банках лежат 21% и 23% вкладов соответственно, а в Республике Саха (Якутия) на местные банки пришлось 22% депозитов.
Так, по состоянию на 1 августа 2015 года портфель привлеченных средств физлиц Дальневосточного Сбербанка с начала года увеличился на 13% и приблизился к отметке 360 млрд рублей. Портфель по срочным счетам увеличился с начала года на 26% и составил 230 млрд рублей. В структуре портфеля доля остатков по срочным счетам (вклады и сберегательные сертификаты) превалирует над текущими счетами и составляет 63%. С начала года доля выросла почти на 6%. За семь месяцев текущего года в Дальневосточном банке Сбербанка России открыто более 850 тыс. вкладов, и это на 24% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила заместитель председателя правления Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» Наталья ЦЫКАЛ.
Как отметил территориальный руководитель развития розничного бизнеса Альфа-Банка во Владивостоке Алексей НЕСКРОМНЮК, в Альфа-Банке наблюдался существенный рост объемов вкладов в январе - апреле 2015 года, когда были достаточно высокие учетная ставка и, соответственно, ставки по вкладам. Далее темп прироста замедлился, и портфель стабилизировался на одном уровне. Сейчас в банке не наблюдается ни существенного роста, ни падения. Схожую тенденцию отметил и руководитель кредитно-кассового офиса во Владивостоке ЗАО «Банк Финам» Евгений ЦВЕЛЕВ: мощная динамика привлечения вкладов в банке наблюдалась в январе 2015 года, когда ставки доходили до 20% годовых. На текущий момент ставки снизились до 12%, что повлияло на некоторое снижение темпов привлечения вкладов в «Банке Финам».
По данным Агентства по страхованию вкладов и наблюдениям самих банкиров, наибольший объем вкладов привлечен филиалами банков, расположенных в Приморском и Хабаровском краях. Меньшую долю (хотя в абсолютном выражении это немалые суммы) дальневосточных вкладов привлекли филиалы в Сахалинской области и Республике Саха (Якутия).
Так, в Дальневосточном Сбербанке наибольший приток депозитов отмечается в Приморском крае: 14,5 млрд рублей за семь месяцев текущего года. На втором месте расположились Хабаровский край и Еврейская автономная область с притоком в 9,2 млрд рублей. Наименьший приток - в Магаданской области, он составил 1,3 млрд рублей. Отрицательной динамики по приросту депозитов за семь месяцев текущего года не отмечается ни в одном из дальневосточных регионов.
Как отметил управляющий ВТБ24 в Хабаровском крае Владимир СЕЛИВАНОВ, частные вкладчики сегодня нацелены на сохранение своих средств во всех субъектах Дальнего Востока без исключения. Хабаровский и Приморский края в данном сегменте имеют самые объемные портфели, как наиболее крупные субъекты региона. По итогам 6 месяцев 2015 года общий объем портфеля привлеченных средств ВТБ24 в Хабаровском крае составляет 24,8 млрд рублей - доля депозитов физических лиц в его объеме наиболее значительная - 74%. Общий объем портфеля привлеченных средств ВТБ24 в Приморском крае - 19,5 млрд рублей, доля депозитов физических лиц в его объеме составляет 72%. Значительный рост отмечают и портфели привлеченных средств физических лиц ВТБ24 в Магадане и Якутии - 37,2% и 24,2% соответственно.
Доллары и золото не в почете
При увеличении объема вкладов, аккумулированных банками ДФО во втором квартале 2015 года, удельный вес вкладов, вложенных в иностранную валюту, сократился на 2,6 млрд рублей и составил всего 10,6% от общего объема вкладов в банках Дальнего Востока. Так, в Дальневосточном Сбербанке 92% открытых в июле депозитов пришлось на национальную валюту. Вклады в валюте не столь популярны, они занимают в структуре выдач лишь 8%. При этом всем остальным видам валют население предпочитает вклады в долларах США (7% в структуре июльских выдач), на юань, евро и иену приходится менее 1% в структуре открываемых депозитов, сообщила Наталья Цыкал.
В Альфа-Банке более 50% вкладов размещено в рублях, на втором месте - доллары США, далее следуют евро. В 2015 году, по сравнению с предыдущим, структура распределения вкладов между валютами практически не изменилась. Связано это с тем, что доходность по валютным вкладам, как правило, меньше, чем по рублевым, отметил Алексей Нескромнюк.
- Переводить свои сбережения из рублей в евро и доллары сейчас определенно не время: рубль находится на минимумах, валюты - на максимумах. Причина слабости рубля очевидна всем: нефть «упала» на минимальные с января уровни. И в будущем рубль будет так же прямо зависеть от поведения цен на нефть. Однако мы полагаем, что дальнейший потенциал падения цены нефти весьма ограничен. Так что мы настроены позитивно относительно перспектив рубля с текущих уровней, - прокомментировал Владимир Селиванов.
Альтернативой банковскому депозиту могли бы выступить обезличенные металлические счета (ОМС), если бы не снижение мировых цен на золото - основной металл, приобретаемый в виде ОМС. В Дальневосточном Сбербанке, например, доля ОМС в портфеле привлеченных средств физлиц невелика и составляет чуть более 1% (4 млрд рублей). В портфеле обезличенных металлических счетов золото занимает 86%, на втором месте по предпочтениям серебро - 8%, на платину и палладий приходится по 3%. В ВТБ24 также отмечают, что жители Дальнего Востока стали реже размещать свои средства в драгоценные металлы.
- Золото, как известно, в отличие от вкладов и акций не приносит ни процентов, ни дивидендов. В этом плане оправданием для его покупки могут быть только ожидания роста его цены. В последние 2-2,5 года цены на этот металл нестабильны. Конечно, россияне имеют дело с рублевыми ценами на товар, и рост курса доллара в какие-то моменты давал выигрыш и по металлу (в рублях) даже при снижении мировой цены. Но тем не менее при прочих равных вклады (как валютные, так и рублевые) в банках выигрывают в доходности по сравнению с металлом из-за депрессии его цены, - объяснил Владимир Селиванов.
Время инвестировать
Вклады и драгоценные металлы не единственный способ сохранения и приумножения своего капитала, особенно когда речь идет о крупных суммах. Вложение средств во что-то кроме банковских депозитов не самое популярное занятие среди дальневосточников, однако именно сейчас настало благоприятное время с точки зрения активного инвестирования. Ведь в данном случае важно движение рынка, так как зарабатывать можно как на подъемах, так и на падениях.
Как рассказал директор филиала «Брокерский дом «Открытие» во Владивостоке Роман МАНАЕНКОВ, центральными глобальными событиями года стали запуски циклов снижения процентных ставок в Китае и Индии - именно эти страны сейчас являются главными генераторами нового спроса на нефть в мире. В марте наконец была запущена программа европейского количественного смягчения (QE), которая призвана ускорить темпы роста европейской экономики до темпов роста американской (2,5-3% г/г). В купе с ожидаемым в этом году запуском цикла роста ставок в США это может на ближайшие годы переориентировать капитальные потоки из зоны доллара в зону евро. Взлет внутренних индексов Китая и серия IPO на максимумах рынка также были в центре внимания инвесторов, но, по мнению аналитиков Брокерского дома «Открытие», сильная коррекция в Поднебесной последних месяцев не опрокинет китайскую экономику и не повлияет на глобальное развитие в целом.
- Рынок всегда дает возможности для заработка как на росте какого-либо актива, так и на его падении, главное, чтобы он не стоял на месте, - отметил Роман Манаенков. - Наши клиенты в течение года ведут себя по-разному. Какие-то клиенты предпочитают самостоятельную торговлю, основываясь на своем личном видении и анализе рынка, кто-то пользуется услугами «Личного брокера», кто-то торгует с рекомендациями профессионалов. Всегда есть клиенты, которые выбирают безрисковые инструменты и делают ставку на определенный актив, как на падение, так и на рост. В связи с резкой девальвацией рубля масса розничных клиентов перебрались на игру в валютном секторе. Между тем крупные зарубежные и внутренние институциональные инвесторы на снижении ставок в России начали активнее инвестировать в российские облигации и акции.
Как отметил Евгений Цвелев, за последние 5 месяцев наблюдается высокий приток клиентов в АО «Финам» во Владивостоке. Высоким спросом и завидным доходом в «Финаме» отметились автоматизированные системы «Синергия» и «Пилигрим», торгующие на фьючерсные контракты рубль/доллар, индекс РТС, нефть марки Brent. Доходность по этим инструментам с начала года составила 395 и 170 процентов годовых.
В филиале компании ForexClub во Владивостоке в этом году наблюдается увеличение числа клиентов, оперирующих валютными парами с российским рублем (доллар/рубль, евро/рубль). Трейдеры и инвесторы прибегают к сделкам с рублем в первую очередь с целью нейтрализации эффекта от снижения стоимости национальной валюты. Многие, уже наученные итогами прошлого года, выбрали стратегию покупки обозначенных валютных пар. В связи с этим в данной группе доля успешных трейдеров в ForexClub также значительно выросла.
- С точки зрения активного инвестирования время сейчас наиболее благоприятное: финансовые инструменты показывают прекрасную динамику - но это в том случае, если вы избираете гибкую политику инвестирования, - отметила директор филиала компании ForexClub в г. Владивостоке Наталья ТРИФОНОВА. - Чуть больше вырос риск у консервативных инвесторов, предпочитающих покупать акции и держать позиции по 3-5 лет и более. Тем не менее наиболее хваткие уже зафиксировали убытки. Так, например, в самом начале разворота китайского рынка Джордж СОРОС избавился от своих вложений в Aliexpress. Его реакция позволила сократить ему будущие потери на порядок, они составили около $4 млн. Обратным примером может служить фонд Universa Investments, который консультирует Нассим ТАЛИБ, инвестор и автор нашумевшего «Черного лебедя». Данный фонд уже заработал в этом году $1 млрд на коротких позициях по S&P500.
- В настоящее время в отличие от 2007 года в мире существует масса интересных инструментов для инвестирования, которые принесут высокую доходность в ближайшие годы, - подчеркивает Роман Манаенков. Европейские акции, американская недвижимость, российские акции и облигации - все эти инструменты могут принести уверенную прибыль.
- В то же время на росте ставок мы рекомендовали бы инвесторам держаться в стороне от доллара, от гособлигаций США и Великобритании, от перегретых акций высокотехнологичных компаний в этих странах. Сейчас мы можем предложить как инвестирование в рублях, так и в облигации в долларах, с гарантированной доходностью, к примеру, 10% годовых. Первая половина года была богата на спрос по конвертации валюты и размещение активов в долларах. Сейчас очень многие задумываются над тем, не произойдет ли повтор сценария по доллару, который был в июне-июле, когда шло укрепление рубля, и поэтому сейчас советуем нашим клиентам покупать подешевевшие бумаги российских сырьевых компаний и рассматривать структурные продукты с защитой капитала и доходностью в рублях, - рекомендует Роман Манаенков.
При этом эксперты напоминают: чем выше доход, тем выше риск. Поэтому в выборе стратегии каждый инвестор должен в первую очередь определить для себя уровень допустимого риска, от которого и будет зависеть доходность. Например, в июле начался тренд на рост курса доллара к рублю, и клиенты «Финама» «прокатились» на росте от 53 до 65-70 рублей, вложившись в стратегию «Пилигрим» и заработав за два месяца до 25%. Сейчас наблюдается обратная реакция, т. е. снижение доллара к рублю и рост фондового рынка, и начавшееся ралли на рынке акций может быть следствием действий долгосрочных стратегических игроков, отметил Евгений Цвелев. Например, такие акции как Сбербанк, «Газпром», выросли за неделю от 6 до 10%. По мнению аналитиков компании «Финам», сильное закрытие российского фондового рынка может стать сигналом для иностранных инвесторов - в ближайшее время индекс ММВБ способен обновить свои локальные максимумы.
- На вопрос, куда вкладываться, в последнее время клиентам я предлагаю обратить внимание на автоматизированные стратегии компании «Финам» - «Синергия», Пилигрим», «Бивалютная корзина» и другие, - которые торгуют на рынке фьючерсных контрактов по широкому спектру инструментов (фьючерсы на акции, индексы, нефть, золото, валюты). Эти стратегии позволяют зарабатывать деньги и не занимать время, потому что после подключения счета к автоматизированной системе остается только наблюдать за своим счетом.
Биткоины - для спекулянтов
Не так давно в СМИ появлялись тревожные новости из Китая: в июле китайский фондовый рынок пережил новое крупное падение. Ключевые индексы обвалились на 6-7%, многие компании приостановили торговлю своими акциями. Как отмечают эксперты, на российских и, в частности, дальневосточных инвесторах это событие отражения не нашло. «Индекс Shanghai Composite скорректировался с максимумов июня почти на минус 40%, но при этом он остается на 50% выше уровней прошлого года. Здесь нет риска для китайской экономики как такового, так как инфляция в стране крайне низкая и у Народного банка Китая сейчас полностью развязаны руки для денежного стимулирования, перегрев в экономике и на рынке недвижимости отсутствует как таковой», - объяснил Роман Манаенков.
Инвестиционная политика трейдеров и инвесторов на финансовых рынках не связана с их собственным географическим положением. В противном случае такая приверженность могла бы сыграть с ними злую шутку, пояснила Наталья Трифонова. Инвесторы предпочитают открывать сделки по тем инструментам, от которых ждут максимальной отдачи, - только и всего. «Колебания на фондовых рынках Китая могут повлиять только на тех игроков, кто торгует со связанными с ними инструментами. Если данная волатильность кажется вам излишней или вы не представляете, как будет развиваться тот или иной рынок, мы можем лишь рекомендовать не связывать на данном этапе свою инвестиционную деятельность с данным рынком», - добавила Наталья Трифонова.
Помимо прочего, у россиян есть еще один интересный, но довольно рискованный вид инвестиций - вложения в криптовалюты. Самой нашумевшей и популярной «цифровой монетой» является биткоин. Однако наряду с перспективами вложения в те же биткоины несут в себе массу неизвестного. Как отметила Наталья Трифонова, судьба криптовалют еще до конца не определена, центральные банки многих стран относятся к ним отрицательно, а динамика данных инструментов сильно зависит от новостного фона. Поэтому направление можно считать перспективным - и многие именитые инвесторы уже сделали шаг навстречу, - но и в то же время несущим в себе дополнительные риски, добавила Наталья Трифонова.
- Банк России (как, например, и Народный банк Китая) по-прежнему запрещает расчеты в биткоинах. И правильно делает, так как в текущем виде криптовалюты представляют собой не обеспеченные ничем пирамиды МММ, - подчеркнул Роман Манаенков. - Теоретически в будущем возможно создание обеспеченных криптовалют, но пока что все попытки можно считать однобокими и уязвимыми. Центральные банки, которые разрешают криптовалюты, приравнивают их к товарным активам. Как следствие, о сохранении сбережений в них не может быть и речи - только высокорискованные спекуляции.
И, как всегда, главный совет опытных трейдеров - грамотно диверсифицировать свои вложения. «Последние потрясения свидетельствуют в очередной раз, что даже такие затяжные тренды, как в случае с S&P500, могут развернуться в одночасье. Другими словами, не стоит класть все яйца в одну корзину. И важно придерживаться золотых правил мани-менеджмента, дозировать риск», - добавила Наталья Трифонова.
Анна РЫКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2015 год.
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