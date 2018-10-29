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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Денис Синюков: Мы помогаем обеспечить стабильность и предсказуемость финансовых результатов
Нестабильность цен на основные биржевые товары, те же нефть или золото, скачки на фондовых рынках давно заставили финансовых специалистов изобрести инструменты, позволяющие обеспечивать бизнесу стабильность, зарабатывать, и при этом минимизировать риски.
Российские банки успешно пользуются этими инструментами. И одним из лидеров в этой сфере выступает Sberbank CIB - корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Уже не первый год он признается самым инновационным инвестиционным банком в Центральной и Восточной Европе (по версии журнала The Banker), отмечен как лучший локальный банк в Центральной и Восточной Европе, а также Центральной и Западной Азии по версии Euromoney. В сентябре этого года Sberbank CIB признан лучшим локальным банком в области финансового сотрудничества и поддержки развития инициативы «Один Пояс - Один Путь» в Центральной и Восточной Европе, а также Центральной и Западной Азии по версии издания Euromoney - Asiamoney 2018 New Silk Road Finance Award.
Sberbank CIB - одна из крупнейших и профессиональных команд в области реализации сложноструктурированных сделок проектного и инвестиционного кредитования, продуктов глобальных рынков, торгового финансирования в России. На Дальнем Востоке команда CIB Сбербанка работает с клиентами в восьми субъектах Федерации, предоставляя крупнейшим компаниям региона возможность воспользоваться всей линейкой уникальных корпоративных продуктов банка.
Первого августа Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка возглавил Денис СИНЮКОВ.
- Денис, какие задачи ставите перед вашей командой?
- Сфера нашей ответственности - это развитие направлений корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка на Дальнем Востоке, в том числе - корпоративного кредитования, торгового финансирования, документарного бизнеса, инвестиционно-банковских услуг, торговых операций с ценными бумагами и собственных инвестиций.
В условиях волатильности внешних рынков мы должны предложить нашим клиентам финансовые решения, которые могут обеспечить защиту их бизнеса от влияния неблагоприятной конъюнктуры и будут способствовать достижению максимально эффективного результата. Это направление мы закрываем, в том числе, и продуктами глобальных рынков.
Наши клиенты ставят перед нами задачи - обеспечить стабильность и предсказуемость прибыли компании, минимизировать стоимость финансирования, получить максимальную доходность от размещения средств. Их можно успешно решать с использованием различных производных финансовых инструментов.
Эти решения актуальны всегда, поскольку негативные и зачастую довольно резкие изменения на валютных и товарных рынках, как правило, происходят неожиданно. И они особенно актуальны при высокой волатильности и низкой предсказуемости на финансовых и валютных рынках.
- Но ведь производные финансовые инструменты - это продукт с риском для клиента, который может принести как прибыль, так и убытки, разве они могут обеспечить стабильность прибыли компании?
- Вы правы, производные финансовые инструменты могут дать как положительный, так и отрицательный финансовый результат. Если бы они всегда давали только положительный результат - их пользователь мог бы не вести никакой деятельности и получать деньги, фактически, из воздуха. Неправильное применение производных финансовых инструментов может привести к негативным последствиям. Наша задача и состоит в том, чтобы встроить производные финансовые инструменты в деятельность компании именно таким образом, чтобы итоговый результат для компании был стабилен.
- Давайте обсудим эту тему на каком-либо конкретном примере.
- Возьмем пример с золотодобывающей компанией. Дальний Восток - регион, где эта отрасль является одной из приоритетных. И крупнейшие недропользователи - это наши традиционные клиенты. Допустим, при подготовке к сезону компания рассчитала плановую себестоимость золота на уровне 2 300 руб./грамм (с учетом стоимости кредитных ресурсов). Текущая цена - 2 500 руб./грамм, соответственно, если предположим, что компания добывает 1 тонну золота, то она может рассчитывать на 200 млн рублей прибыли. Если цена металла снизится до 2 200 руб./грамм, компания не сможет погасить кредит, а собственнику вместо получения прибыли только на погашение кредита придется дополнительно вложить в бизнес 100 млн руб.
Теперь представим, что компания заключила форвард на продажу золота, гарантирующий фиксацию цены металла в будущем, по цене 2 600 руб./грамм на номинал в 500 кг. При цене металла в 2 200 руб./грамм положительный денежный поток от использования форварда составит 200 млн руб. У компании вместо убытка в 100 млн руб. уже сформируется прибыль в 100 млн. руб., если же цена на металл составит 2 700 руб./грамм - продажа одной тонны металла принесет 400 млн руб. прибыли, а отрицательный результат форварда - 50 млн руб., итого у компании остается 350 млн руб. прибыли, то есть компания продолжает получать дополнительную выгоду от удорожания золота лишь с небольшим ограничением эффекта от прироста цены.
- Могут ли здесь быть универсальные решения? Каждая компания уникальна, насколько возможно настроить финансовые инструменты под потребности определенного бизнеса?
- Действительно, даже в одной отрасли бизнес-модели компаний могут значительно отличаться. Поэтому совместно с финансовым менеджментом предприятия мы максимально внимательно оцениваем движение денежных потоков и структурируем именно такое решение, которое наиболее полно будет соответствовать интересам компании.
Наше преимущество - в Дальневосточном Сбербанке сильная команда с высоким уровнем компетенций по структурированию сложных сделок. У нас высокий уровень экспертизы и полномочий, что позволяет в кратчайшие сроки структурировать финансовые решения для клиентов. Кстати, ряд базовых структур финансовых решений, которые сегодня использует Sberbank CIB в других регионах, был разработан именно на площадке Дальневосточного банка.
- Вы упомянули о запросах снижения стоимости финансирования, что вы можете предложить клиентам в этом случае, что это за схемы?
- Мы уже реализовали много сделок синтетического финансирования, когда клиенту выдавался рублевый кредит с последующим «переворотом» в доллары - такая схема позволяет снизить стоимость финансирования относительно классической схемы валютного кредита, а также улучшает структуру баланса компании. Кроме того, у нас есть опыт реализации сделок предоплаты в золоте - по таким сделкам стоимость финансирования существенно ниже классического кредитования, при этом может быть исключен риск снижения стоимости металла, а также исключены промежуточные процентные платежи.
- Компании из каких отраслей чаще всего пользуются вашими продуктами?
- У нас разнообразный портфель сделок с клиентами различных отраслей: золотодобыча, черная металлургия, нефтегазовая промышленность, сельское хозяйство, добыча водно-биологических ресурсов, лесная отрасль и строительство.
- Сбербанк был активным участником Восточного экономического форума.
- Да, и это определено тем, что на этой площадке были представлены крупнейшие компании не только Дальнего Востока и России, но и крупнейшие иностранные партнеры. В офисе Сбербанка на о. Русском мы провели деловой завтрак, в котором приняли участие представители российских и китайских компаний, таких как Huawei, ZTE, China National Petroleum Corporation, China Mobile, «Ростелеком», ECH Group, ООО «Петропавловск - Черная металлургия», ООО «Пасифик Лоджистик» и других. Мы видим свою задачу в расширении партнерства бизнеса России и Китая. Участники завтрака отметили готовность к участию в двусторонних проектах, обсудили вызовы, с которыми сталкиваются компании как при совершении первых шагов в бизнесе, так и при долгосрочном взаимодействии.
На ВЭФ-2018 мы заключили ряд соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями региона. В их числе - соглашение с АО «Аврора», которое предусматривает обмен опытом в построении операционных процессов, управлении рисками и проектной деятельностью. Трехстороннее соглашение между Дальневосточным банком ПАО Сбербанк, компанией IRC Limited и ООО «Сбербанк Инвестиции» предусматривает всестороннее сотрудничество в области кредитования, инвестиционно-банковского обслуживания, аналитической и информационной поддержки.
Под нашим «крылом» сегодня сотни крупнейших компаний региона, и мы последовательно расширяем этот круг клиентов, для которых наши инструменты наиболее актуальны. Опыт и уникальные экспертные знания, которыми располагает наша команда, помогут дальневосточным компаниям закрыть риски волатильности, сделать предсказуемым финансовый результат и повысить эффективность бизнеса.
Досье «Дальневосточного капитала»: На сегодня Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка обслуживает более 340 юридических лиц и филиалов. Объем кредитного портфеля по «крупнейшим клиентам» превышает 135 млрд рублей.
Лариса ЛАРИНА
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