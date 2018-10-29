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30 Октября 2018, 17:00 | Финансы |

Денис Синюков: Мы помогаем обеспечить стабильность и предсказуемость финансовых результатов

Вести бизнес не становится проще, и это не только российские реалии

Нестабильность цен на основные биржевые товары, те же нефть или золото, скачки на фондовых рынках давно заставили финансовых специалистов изобрести инструменты, позволяющие обеспечивать бизнесу стабильность, зарабатывать, и при этом минимизировать риски. 

Российские банки успешно пользуются этими инструментами. И одним из лидеров в этой сфере выступает Sberbank CIB - корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Уже не первый год он признается самым инновационным инвестиционным банком в Центральной и Восточной Европе (по версии журнала The Banker), отмечен как лучший локальный банк в Центральной и Восточной Европе, а также Центральной и Западной Азии по версии Euromoney. В сентябре этого года Sberbank CIB признан лучшим локальным банком в области финансового сотрудничества и поддержки развития инициативы «Один Пояс - Один Путь» в Центральной и Восточной Европе, а также Центральной и Западной Азии по версии издания Euromoney - Asiamoney 2018 New Silk Road Finance Award.

Sberbank CIB - одна из крупнейших и профессиональных команд в области реализации сложноструктурированных сделок проектного и инвестиционного кредитования, продуктов глобальных рынков, торгового финансирования в России. На Дальнем Востоке команда CIB Сбербанка работает с клиентами в восьми субъектах Федерации, предоставляя крупнейшим компаниям региона возможность воспользоваться всей линейкой уникальных корпоративных продуктов банка. 

Первого августа Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка возглавил Денис СИНЮКОВ. 

- Денис, какие задачи ставите перед вашей командой? 

- Сфера нашей ответственности - это развитие направлений корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка на Дальнем Востоке, в том числе - корпоративного кредитования, торгового финансирования, документарного бизнеса, инвестиционно-банковских услуг, торговых операций с ценными бумагами и собственных инвестиций.

В условиях волатильности внешних рынков мы должны предложить нашим клиентам финансовые решения, которые могут обеспечить защиту их бизнеса от влияния неблагоприятной конъюнктуры и будут способствовать достижению максимально эффективного результата. Это направление мы закрываем, в том числе, и продуктами глобальных рынков. 

Наши клиенты ставят перед нами задачи - обеспечить стабильность и предсказуемость прибыли компании, минимизировать стоимость финансирования, получить максимальную доходность от размещения средств. Их можно успешно решать с использованием различных производных финансовых инструментов. 

Эти решения актуальны всегда, поскольку негативные и зачастую довольно резкие изменения на валютных и товарных рынках, как правило, происходят неожиданно. И они особенно актуальны при высокой волатильности и низкой предсказуемости на финансовых и валютных рынках.

- Но ведь производные финансовые инструменты - это продукт с риском для клиента, который может принести как прибыль, так и убытки, разве они могут обеспечить стабильность прибыли компании?

- Вы правы, производные финансовые инструменты могут дать как положительный, так и отрицательный финансовый результат. Если бы они всегда давали только положительный результат - их пользователь мог бы не вести никакой деятельности и получать деньги, фактически, из воздуха. Неправильное применение производных финансовых инструментов может привести к негативным последствиям. Наша задача и состоит в том, чтобы встроить производные финансовые инструменты в деятельность компании именно таким образом, чтобы итоговый результат для компании был стабилен.

- Давайте обсудим эту тему на каком-либо конкретном примере. 

- Возьмем пример с золотодобывающей компанией. Дальний Восток - регион, где эта отрасль является одной из приоритетных. И крупнейшие недропользователи - это наши традиционные клиенты. Допустим, при подготовке к сезону компания рассчитала плановую себестоимость золота на уровне 2 300 руб./грамм (с учетом стоимости кредитных ресурсов). Текущая цена - 2 500 руб./грамм, соответственно, если предположим, что компания добывает 1 тонну золота, то она может рассчитывать на 200 млн рублей прибыли. Если цена металла снизится до 2 200 руб./грамм, компания не сможет погасить кредит, а собственнику вместо получения прибыли только на погашение кредита придется дополнительно вложить в бизнес 100 млн руб. 

Теперь представим, что компания заключила форвард на продажу золота, гарантирующий фиксацию цены металла в будущем, по цене 2 600 руб./грамм на номинал в 500 кг. При цене металла в 2 200 руб./грамм положительный денежный поток от использования форварда составит 200 млн руб. У компании вместо убытка в 100 млн руб. уже сформируется прибыль в 100 млн. руб., если же цена на металл составит 2 700 руб./грамм - продажа одной тонны металла принесет 400 млн руб. прибыли, а отрицательный результат форварда - 50 млн руб., итого у компании остается 350 млн руб. прибыли, то есть компания продолжает получать дополнительную выгоду от удорожания золота лишь с небольшим ограничением эффекта от прироста цены.

- Могут ли здесь быть универсальные решения? Каждая компания уникальна, насколько возможно настроить финансовые инструменты под потребности определенного бизнеса? 

- Действительно, даже в одной отрасли бизнес-модели компаний могут значительно отличаться. Поэтому совместно с финансовым менеджментом предприятия мы максимально внимательно оцениваем движение денежных потоков и структурируем именно такое решение, которое наиболее полно будет соответствовать интересам компании.
Наше преимущество - в Дальневосточном Сбербанке сильная команда с высоким уровнем компетенций по структурированию сложных сделок. У нас высокий уровень экспертизы и полномочий, что позволяет в кратчайшие сроки структурировать финансовые решения для клиентов. Кстати, ряд базовых структур финансовых решений, которые сегодня использует Sberbank CIB в других регионах, был разработан именно на площадке Дальневосточного банка.

- Вы упомянули о запросах снижения стоимости финансирования, что вы можете предложить клиентам в этом случае, что это за схемы?

- Мы уже реализовали много сделок синтетического финансирования, когда клиенту выдавался рублевый кредит с последующим «переворотом» в доллары - такая схема позволяет снизить стоимость финансирования относительно классической схемы валютного кредита, а также улучшает структуру баланса компании. Кроме того, у нас есть опыт реализации сделок предоплаты в золоте - по таким сделкам стоимость финансирования существенно ниже классического кредитования, при этом может быть исключен риск снижения стоимости металла, а также исключены промежуточные процентные платежи.

- Компании из каких отраслей чаще всего пользуются вашими продуктами?

- У нас разнообразный портфель сделок с клиентами различных отраслей: золотодобыча, черная металлургия, нефтегазовая промышленность, сельское хозяйство, добыча водно-биологических ресурсов, лесная отрасль и строительство.

- Сбербанк был активным участником Восточного экономического форума. 

- Да, и это определено тем, что на этой площадке были представлены крупнейшие компании не только Дальнего Востока и России, но и крупнейшие иностранные партнеры. В офисе Сбербанка на о. Русском мы провели деловой завтрак, в котором приняли участие представители российских и китайских компаний, таких как Huawei, ZTE, China National Petroleum Corporation, China Mobile, «Ростелеком», ECH Group, ООО «Петропавловск - Черная металлургия», ООО «Пасифик Лоджистик» и других. Мы видим свою задачу в расширении партнерства бизнеса России и Китая. Участники завтрака отметили готовность к участию в двусторонних проектах, обсудили вызовы, с которыми сталкиваются компании как при совершении первых шагов в бизнесе, так и при долгосрочном взаимодействии.

На ВЭФ-2018 мы заключили ряд соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями региона. В их числе - соглашение с АО «Аврора», которое предусматривает обмен опытом в построении операционных процессов, управлении рисками и проектной деятельностью. Трехстороннее соглашение между Дальневосточным банком ПАО Сбербанк, компанией IRC Limited и ООО «Сбербанк Инвестиции» предусматривает всестороннее сотрудничество в области кредитования, инвестиционно-банковского обслуживания, аналитической и информационной поддержки.

Под нашим «крылом» сегодня сотни крупнейших компаний региона, и мы последовательно расширяем этот круг клиентов, для которых наши инструменты наиболее актуальны. Опыт и уникальные экспертные знания, которыми располагает наша команда, помогут дальневосточным компаниям закрыть риски волатильности, сделать предсказуемым финансовый результат и повысить эффективность бизнеса.

Досье «Дальневосточного капитала»: На сегодня Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка обслуживает более 340 юридических лиц и филиалов. Объем кредитного портфеля по «крупнейшим клиентам» превышает 135 млрд рублей.

Лариса ЛАРИНА

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год. 

Теги: Денис Синюков  Сбербанк  бизнес 


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