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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 23:30 |
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НОМОС-РЕГИОБАНК выпустил импортные аккредитивы для ООО "РН-Комсомольский НПЗ"
Эти сделки, проведенные при участии НОМОС-РЕГИОБАНКа, были организованы для импорта оборудования из Европы для технического перевооружения завода и реализации проекта по объекту «Комплекс гидрокрекинга». Данный комплекс позволит увеличить глубину переработки нефти и производить высококачественное топливо еврокласса 4 и 5.
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод занимает значительное место в нефтепереработке ДФО и является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. В структуре НК «Роснефть» ООО «РН-Комсомольский НПЗ» ведет активную работу по развитию и модернизации производства.
«Сделки по приобретению оборудования из-за рубежа при помощи импортных непокрытых подтвержденных аккредитивов мы проводим регулярно. Для нас это наиболее удобная форма приобретения оборудования, т. к. не требуется отвлекать средства из оборота компании. При выборе банка для оформления импортных аккредитивов важны в равной степени как перечень зарубежных банков, с которыми сотрудничает российский банк, так и высокий уровень обслуживания в этом банке. В качестве обслуживающего банка данных сделок мы выбрали НОМОС-РЕГИОБАНК и остались довольны качественной работой и плодотворным сотрудничеством», - говорит Наталья ДОНЕЦ, экономист по финансовой работе казначейско-финансовой службы ООО «РН-Комсомольский НПЗ».
Импортные непокрытые подтвержденные аккредитивы - одна из популярных форм расчетов у крупных российских компаний. Это связано в первую очередь с возможностью повысить уровень доверия зарубежного контрагента при крупных объемах заказа, ведь в данном случае в качестве подтверждения добавляются и обязательства крупного иностранного банка. А импортер получает все преимущества, связанные с аккредитивной формой расчетов.
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