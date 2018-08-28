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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 22:20 |
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"Экосистема" для бизнеса
Уже сейчас клиентам доступны все преимущества работы с универсальным банком, в том числе, единая банкоматная сеть Группы ВТБ, специальные условия по розничным продуктам для зарплатных клиентов и многое другое.
Позитивные изменения почувствовали малые предприятия, которые стали такими же значимыми клиентами для «большого» корпоративного бизнеса ВТБ. Теперь банк может предложить каждой дальневосточной компании, независимо от ее размера, полноценную «экосистему» для решения финансовых задач. Она предполагает использование комплекса банковских продуктов, подобранных для клиента индивидуально, с учетом отраслевых особенностей, масштаба бизнеса. Финансовая «экосистема» может включать кредитные продукты банка, услуги по сопровождению ВЭД, транзационные решения и многое другое.
Характерным примером такого решения стала «экосистема», созданная ВТБ для строительства нового авиатерминала в Хабаровске.
- Здесь мы используем несколько своих банковских продуктов: от простого счета до сложного - расчетного центра клиента. В результате «экосистема» позволяет сформировать прозрачные и эффективные финансовые отношения между инвесторами, генподрядчиком и подрядчиками, - говорит вице-президент, управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ.
- Сегодня дальневосточным предприятиям нужны не только заемные ресурсы, но и сложные финансовые инструменты, нестандартные продукты и сложноструктурированные сделки, - продолжает он. - Детальное понимание бизнеса клиента позволяет предложить оптимальный набор банковских сервисов. В решении этой задачи помогает широкая экспертиза по традиционным направлениям специализации, накопленная в базовом подразделении ВТБ на Дальнем Востоке. На базе хабаровского филиала действует центр компетенций по работе с недропользователями, предприятиями лесной и рыбной промышленности, опыт которого используется коллегами в других регионах ДФО для построения эффективного взаимодействие с предприятиями этих отраслей.
Валютные тренды
ВТБ традиционно является ведущим игроком на рынке сопровождения внешнеэкономической деятельности, и это направление также может стать частью финансовой «экосистемы» клиента, формируемой банком. При этом важно учитывать актуальные сегодня тренды. Одним из них является набирающая обороты дедолларизация внешнеэкономической деятельности.
Клиенты хабаровского филиала ВТБ в первом полугодии увеличили расчеты в китайской валюте, объем которых составил 140 млн юаней, операции в иенах за январь-май возросли на 13% до 206 млн. Набирают обороты рублевые платежи, проводимые по внешнеторговым контрактам. За 6 месяцев 2018 года их общая сумма превысила 10 млрд рублей. В целом, операции в юанях, иенах и рублях составляют уже более четверти общего объема внешнеторговых операций клиентов хабаровского филиала ВТБ.
Расчеты в национальных валютах, минуя доллар, позволяют снизить затраты на конвертацию. Есть широкая практика, когда эту экономию зарубежный контрагент делит со своим российским партнером. Расчеты в рублях эффективны для иностранных клиентов, в первую очередь за счет сокращения сроков поставки из-за ускорения перевода денежных средств. Также они позволяют полностью исключить расходы российских партнеров на конвертацию, страхуют от волатильности валютных курсов. На Дальнем Востоке расчеты в национальных валютах используют как импортеры - поставщике оборудования, товаров народного потребления, так и представители экспортных отраслей - рыбодобытчики, предприятия лесной отрасли, сельхозпроизводители, а с недавних пор - и недропользователи. Так, филиал ВТБ в Шанхае обеспечил банковское сопровождение первой поставки природных алмазов, осуществленной АК «АЛРОСА», клиенту из Китая с оплатой в рублях.
Банк готов и далее оказывать дальневосточному бизнеса поддержку в сотрудничестве с Китаем. Так, ВТБ участвует в реализации проекта строительства автодорожного моста через Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ. Один из лидеров российского рынка финансовых услуг гарантирует исполнение работ генеральным подрядчиком - ЗАО «Асфальт», ведущему строительство российской участка дороги, осуществляет расширенное банковское сопровождение проекта.
- Большая часть инвестиционных проектов, которые реализуются сегодня на Дальнем Востоке, ориентирована на экспорт. В этой связи важном условием для создания в регионе новых производств стало развитие трансграничной инфраструктуры, - комментирует Евгений Орлов. - Мост в Благовещенске позволит создать международный транспортный коридор круглогодичного действия. Этому проекту было уделено больше внимание на прошедшем в августе в Даляне заседании российско-китайской межправительственной комиссии, участие в котором принимал и ВТБ.
Ресурсы для развития
Экспортный потенциал сегодня демонстрируют не только средний бизнес, но и малые предприятия Дальнего Востока, и ВТБ готов предоставить им доступные кредитные средства, которые также являются одним из компонентов финансовой «экосистемы». Так, в текущем банк в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса - до 10%. По такой минимальной ставке можно получить кредит на инвестиционные цели, а под 10,5% - на пополнение оборотных средств. И как говорят в банке, это сразу же отозвалось повышением спроса на кредитные ресурсы банка со стороны малых предприятий.
Как пояснили в ВТБ, в своей процентной политике банк идет не только вслед за ключевой ставкой Банка России, но и исходит из потребностей МСБ. Например, получить кредиты на льготных условиях помогает участие ВТБ в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса.
- Драйвером роста кредитования, как и в прошлом году, будут госпрограммы. Мы активно участвует практически во всех программах государственной поддержки бизнеса, которые предоставляют возможность предприятиям кредитоваться на льготных условиях, развивают реальный сектор экономики, - подчеркивает Евгений Орлов. - За первое полугодие 2018 года в рамках реализации программам государственной поддержки малого и среднего бизнеса банк ВТБ заключил с кредитных соглашений на общую сумму более 134 млрд рублей.
Одной из самых востребованных в регионе стала программа поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемая Корпорацией МСП. В числе ее особенностей, актуальных для дальневосточного бизнеса, специальные условия со сниженными ставками для компаний-экспортеров.
Досье «Дальневосточного капитала»: Общий объем финансирования корпоративного бизнеса хабаровским филиалом ВТБ с начала 2018 года составил 22 млрд рублей. Драйвером роста стало кредитование среднего бизнеса, предприятиям которого выдано 11,4 млрд рублей, что на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Кредитно-документарный портфель филиала по итогам первого полугодия превысил 81 млрд рублей. При этом портфель в сегменте среднего бизнеса составил порядка 26 млрд рублей (рост за год - более чем на 20%), малого - 5 млрд рублей (рост за год - 15%).
С расчетом на будущее
Транзакционные решения - еще одна важная часть финансовой «экосистемы», которую ВТБ предлагает дальневосточному бизнесу. Для малых и средних предприятий вопрос сокращения затрат важен в любые времена, и экономия на банковском обслуживании - не лишний рубль для бизнеса. Поэтому для этой категории клиентов ВТБ сделал специальное предложение - бесплатное открытие счета в пакете с подключением дистанционного обслуживания и выпуском ключа электронной подписи. Помимо этого, клиенты МСБ в течение трех месяцев могут воспользоваться льготными условиями обслуживания, выбрав один из пакетов: «Бизнес-касса», «Развитие», «Бизнес-онлайн», «Премиум» или тарифный план «Начнем с лучшего!». Как пояснили в ВТБ, специальные условия включают в себя бесплатное ведение счета, бескомиссионные переводы и операции с наличными.
Банк разрабатывает и предлагает отраслевые, индивидуальные транзакционные решения для корпоративных клиентов. Так, в соответствии с изменениями в законодательстве по долевому строительству, ВТБ готов к открытию специальных счетов для застройщиков.
Сейчас такие счета в банке используют региональные фонды капитального ремонта.
Инвесторы все чаще выбирают номинальные счета, которые позволяют контролировать целевое использование средств подрядчиками. Сегодня ВТБ является одним из лидеров в России на рынке банковского сопровождения инвестиционных проектов. На Дальнем Востоке ВТБ сопровождает такие проекты, как строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний в Хабаровске, маслоэкстракционного завода «Амурский» в Белогорске, мостового перехода Благовещенск-Хэйхэ.
Одним из приоритетов банка, как и всей финансовой сферы России, является развитие услуг дистанционного банковского обслуживания. Банк стремится к тому, чтобы корпоративные клиенты могли получать все банковские услуги без посещения офиса банка. Уже сегодня можно дистанционно оплачивать счета, получать выписки, оформлять заявки, регистрировать платежные документы и так далее. Запущена новая версия Интернет-банка с гибким интерфейсом, которая поддерживает полный спектр операций наравне с системой «Клиент-банк».
Банк продолжает совершенствовать свои предложения рынку, учитывая самые современные тренды. ВТБ подходит к этой вопросу со всей серьезностью госбанка и используя широкие возможности Группы.
Олег КУЛЬГИН.
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