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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Августа, 11:12 |
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FOREX CLUB: Приморье через призму ВТО
Основной темой обсуждения стали экономические эффекты для региона, которые вызваны вступлением России в ВТО и проведением саммита АТЭС. Также эксперты рассмотрели различные аспекты ситуации в мировой экономике и озвучили прогнозы по ее развитию.
По словам независимых экономистов, проведение саммита АТЭС во Владивостоке и значительные государственные инвестиции оказали существенное положительное влияние на экономику региона. Даже по самым скромным прогнозам, рост внутреннего регионального продукта может достичь 11% по итогам года. В дальнейшем этот положительный тренд может быть продолжен. По словам начальника отдела аналитики ГК FOREX CLUB Андрея ДИРГИНА, общий объем инвестиций в инфраструктуру региона, как минимум, в ближайшие 3 года, оценивается в $15 млрд.
Руководитель Информационно-аналитического центра ГК FOREX CLUB на Украине Николай ИВЧЕНКО рассказал об опыте вступления в ВТО этой страны и объяснил, чем именно «грозит» присоединение к Всемирной торговой организации России и, в частности, Приморскому краю. Как считает Николай Ивченко, Россия входит в эпоху глобальной конкуренции. При этом, по его словам, ожидается, что акциз на бензин до конца 2014 года будет повышен на 45%. К началу 2015 года, по расчетам экспертов, в целом по стране, и в том числе в Приморском крае, цена на бензин вырастет на 20-22,5%.
Эксперты также отметили позитивное влияние вступления России в ВТО на российский банковский сектор. По их словам, тот факт, что теперь доля нерезидентов в капитале банков может достигать 50%, повысит интерес иностранных банков к российскому рынку и будет способствовать его развитию. Вступление в ВТО также повысит интерес к российскому промышленному сектору, сообщили аналитики.
Ведущий консультант-аналитик Международной академии инвестиций и трейдинга, официального партнера ГК FOREX CLUB в России, Сергей КАЛАШНИКОВ, говоря о ситуации в экономике России и на российском рынке валюты, в свою очередь отметил, что курс рубля достаточно волатилен в настоящее время. При этом, по его словам, в краткосрочной перспективе курс рубля может снизиться по отношению к доллару. Так, в первые три месяца 2013 года эксперт ожидает, что курс доллара к рублю составит не больше 34 рублей за один доллар.
Надежда САВИНЫХ, "Дальневосточный капитал".
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