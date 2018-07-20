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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 25 Августа, 03:08 |
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ВТБ в Приморье отметил рост показателей по срочным депозитам
Привлекает внимание общий объем средств корпоративных клиентов, размещенных на счетах, который на 1 декабря составил 7,4 млрд рублей. Это на 18% выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом сумма срочного размещения выросла более чем два раза, на 3 млрд рублей.
«Это объяснимо востребованностью продуктов, позволяющих размещать свободные средства для получения дополнительного дохода. Это может быть размещение в виде овернайта, иными словами размещения «на ночь», или более длительный срок. Размещая свободные средства клиента, ВТБ помогает не только сохранить, но и приумножить капитал, максимально эффективно используя свободные ресурсы. Именно поэтому многие клиенты теперь не просто держат остатки на расчетных счетах, а перераспределяют их в срочные депозиты и овернайты, что и вызвало рост показателя в структуре пассивов», - рассказала руководитель Дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Елена ЯКИМЕНКО.
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