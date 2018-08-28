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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 21 Сентября, 03:13 |
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Сбербанк расширяет сотрудничество с малым бизнесом
В рамках мероприятий недели малого бизнеса во Владивостоке в торжественной обстановке соглашение подписали Андрей ЖАРСКИЙ, заместитель председателя Дальневосточного банка - управляющий Приморским отделением ПАО «Сбербанк», и Константин БОГДАНЕНКО, временно исполняющий обязанности председателя Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
«Подписание соглашения стало естественным продолжением нашего многолетнего сотрудничества, - рассказал Андрей Жарский. - Малый бизнес сегодня составляет значительную долю корпоративных клиентов Сбербанка в Приморье. И наша общая задача - сделать ведение бизнеса в крае максимально комфортным и понятным для предпринимателей. Мы ставим своей задачей сопровождать малый бизнес на всем его пути, стать для него главным партнером и финансовым помощником. Для этого у нас создана сеть Центров развития бизнеса Сбербанка, которые предлагают полный спектр банковских услуг, а также небанковские сервисы для развития бизнеса».
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