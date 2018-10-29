|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 31 Октября, 02:49 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Банк "Приморье" готовится отметить двадцатилетний юбилей
Время для развития
В конце февраля акционеры банка «Приморье» изменили состав совета директоров и избрали нового председателя. Им стал Сергей БОГДАН, занимавший в течение 10 лет пост председателя правления банка. Освободившийся пост председателя правления банка «Приморье» займет Ирина КОЧУБЕЙ, которая до этого занимала должность заместителя предправления банка - директора департамента обслуживания клиентов. Официально в должность Председателя Правления Банка «Приморье» Ирина Кочубей вступила 27 марта 2014 года. Решение о ее назначении принял Совет Директоров ОАО АКБ «Приморье», кандидатура была одобрена Центральным Банком РФ.
«В 2014 году банку исполняется 20 лет, именно этот этап выбран для существенного развития бизнеса, - отметил на встрече с журналистами Сергей Богдан. - Стратегия развития АКБ «Приморье» предусматривает увеличение собственного капитала банка, обеспечение ликвидности акций, рост прибыли. Также планируется расширение присутствия банка в регионе, выход на новые рынки, в частности в Москву. Кроме того, новая стратегия предусматривает существенное качественное усиление позиций банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах бизнеса. Также перед банком стоят задачи по увеличению диверсификации активов и пассивов и совершенствованию системы риск-менеджмента».
Руководство банка подчеркнуло, что важнейшими приоритетами развития останутся работа с малым и средним бизнесом, сотрудничество с крупными региональными и федеральными предприятиями, увеличение количества держателей пластиковых карт. Кроме того, будет развиваться и традиционно сильное направление банка - внешнеэкономическая деятельность, а также операции валютного обмена, денежные переводы в национальных валютах многих стран, в том числе АТР, Юго-Восточной Азии, Австралии, развитие кобрендинговых проектов и онлайн-сервисов.
Ставка на юбилей
2014-й обещает стать годом, богатым на интересные продукты и услуги для клиентов банка «Приморье». Новый вклад «Юбилейный» - первый из их числа. «Юбилейный» - это вклад с выгодными процентными ставками и особыми праздничными условиями. Вклад рассчитан на длительный срок, открыть его можно в любой из трех валют - рубли, доллары, евро. Ставка по вкладу «Юбилейный» составляет 10% в рублях, 2,3% - в долларах и евро, срок вклада - 550 дней, при этом нет ограничений по минимальной сумме вклада.
«Новый депозит, надежный и доходный, позволит вкладчикам зафиксировать выгодную процентную ставку в рублях или валюте на длительный срок, а также выбрать порядок выплаты процентов: ежемесячно с зачислением либо на текущий счет, либо на пластиковую карту», - комментирует Ирина Кочубей.
При открытии вклада на сумму до 299 999 в рублях, 8 999 в долларах и 6 999 в евро клиенту оформляется карта VISA ELECTRON. При открытии вклада на сумму от 300 тыс. в рублях, 9 тыс. в долларах и 7 тыс. в евро выпускается карта VISA CLASSIC. Еще один бонус для клиентов - бесплатный выпуск и годовое обслуживание карты.
До конца года банк «Приморье» планирует для клиентов еще несколько интересных проектов.
Результаты, помогающие росту
К своему двадцатилетнему юбилею банк «Приморье» подходит с хорошими показателями. Прирост чистой прибыли банка «Приморье» по итогам 2013 года - 482 млн рублей, это на 26% больше, чем в 2012 году. На 10% вырос и собственный капитал банка: на 1 января 2014 года этот показатель составил 2,8 млрд рублей. Кредитный портфель за отчетный период вырос на 7,9%, достигнув 13,6 млрд рублей. Общий объем средств клиентов - некредитных организаций также вырос более чем на 10%, до 19,4 млрд рублей. При этом существенный прирост отмечается по такому показателю, как вклады физических лиц, - за отчетный период он составил 16,6%.
По данным на 1 января 2014 года, на обслуживании банка «Приморье» находятся более 8 тыс. компаний, ими открыто более 14 тыс. расчетных счетов. За 2013 год количество организаций, обслуживающихся в банке на зарплатных проектах, увеличилось на 6% и составило более 1 800 компаний и предприятий края.
«Наш банк будет расширять свою географию, предлагать свои услуги в других регионах Дальнего Востока, прежде всего нас интересует Хабаровский край. Помимо этого, мы планируем предлагать свои услуги и в Москве. Мы осуществляем банковский сервис на высоком уровне в Приморье, и я уверен, что и в других регионах он тоже будет востребован», - подчеркнул Сергей Богдан.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
- Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Примсоцбанк снизил дивиденды за 2017 г. на 17%
- ОСАГО в ожидании справедливого тарифа
- У "ДальАКФЕСа" выявлены признаки неплатежеспособности
- Гарантийный фонд Приморья снизил комиссионные
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- ДГК: расходы утверждены, доходы не позволяют
- ООО "Трансхимэкспорт" построит зерновой терминал на Дальнем Востоке
- Альфа-Банк предоставил КГУП "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.