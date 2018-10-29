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16 Апреля 2014, 16:40 | Финансы

Банк "Приморье" готовится отметить двадцатилетний юбилей

В праздничный год один из ведущих региональных финансовых институтов ставит перед собой новые амбициозные задачи - от предложения новых финансовых услуг для клиентов до расширения географии присутствия.

Время для развития

В конце февраля акционеры банка «Приморье» изменили состав совета директоров и избрали нового председателя. Им стал Сергей БОГДАН, занимавший в течение 10 лет пост председателя правления банка. Освободившийся пост председателя правления банка «Приморье» займет Ирина КОЧУБЕЙ, которая до этого занимала должность заместителя предправления банка - директора департамента обслуживания клиентов. Официально в должность Председателя Правления Банка «Приморье» Ирина Кочубей вступила 27 марта 2014 года. Решение о ее назначении принял Совет Директоров ОАО АКБ «Приморье», кандидатура была одобрена Центральным Банком РФ.

«В 2014 году банку исполняется 20 лет, именно этот этап выбран для существенного развития бизнеса, - отметил на встрече с журналистами Сергей Богдан. - Стратегия развития АКБ «Приморье» предусматривает увеличение собственного капитала банка, обеспечение ликвидности акций, рост прибыли. Также планируется расширение присутствия банка в регионе, выход на новые рынки, в частности в Москву. Кроме того, новая стратегия предусматривает существенное качественное усиление позиций банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах бизнеса. Также перед банком стоят задачи по увеличению диверсификации активов и пассивов и совершенствованию системы риск-менеджмента».

Руководство банка подчеркнуло, что важнейшими приоритетами развития останутся работа с малым и средним бизнесом, сотрудничество с крупными региональными и федеральными предприятиями, увеличение количества держателей пластиковых карт. Кроме того, будет развиваться и традиционно сильное направление банка - внешнеэкономическая деятельность, а также операции валютного обмена, денежные переводы в национальных валютах многих стран, в том числе АТР, Юго-Восточной Азии, Австралии, развитие кобрендинговых проектов и онлайн-сервисов.

Ставка на юбилей

2014-й обещает стать годом, богатым на интересные продукты и услуги для клиентов банка «Приморье». Новый вклад «Юбилейный» - первый из их числа. «Юбилейный» - это вклад с выгодными процентными ставками и особыми праздничными условиями. Вклад рассчитан на длительный срок, открыть его можно в любой из трех валют - рубли, доллары, евро. Ставка по вкладу «Юбилейный» составляет 10% в рублях, 2,3% - в долларах и евро, срок вклада - 550 дней, при этом нет ограничений по минимальной сумме вклада.

«Новый депозит, надежный и доходный, позволит вкладчикам зафиксировать выгодную процентную ставку в рублях или валюте на длительный срок, а также выбрать порядок выплаты процентов: ежемесячно с зачислением либо на текущий счет, либо на пластиковую карту», - комментирует Ирина Кочубей.

При открытии вклада на сумму до 299 999 в рублях, 8 999 в долларах и 6 999 в евро клиенту оформляется карта VISA ELECTRON. При открытии вклада на сумму от 300 тыс. в рублях, 9 тыс. в долларах и 7 тыс. в евро выпускается карта VISA CLASSIC. Еще один бонус для клиентов - бесплатный выпуск и годовое обслуживание карты.

До конца года банк «Приморье» планирует для клиентов еще несколько интересных проектов.

Результаты, помогающие росту

К своему двадцатилетнему юбилею банк «Приморье» подходит с хорошими показателями. Прирост чистой прибыли банка «Приморье» по итогам 2013 года - 482 млн рублей, это на 26% больше, чем в 2012 году. На 10% вырос и собственный капитал банка: на 1 января 2014 года этот показатель составил 2,8 млрд рублей. Кредитный портфель за отчетный период вырос на 7,9%, достигнув 13,6 млрд рублей. Общий объем средств клиентов - некредитных организаций также вырос более чем на 10%, до 19,4 млрд рублей. При этом существенный прирост отмечается по такому показателю, как вклады физических лиц, - за отчетный период он составил 16,6%.

По данным на 1 января 2014 года, на обслуживании банка «Приморье» находятся более 8 тыс. компаний, ими открыто более 14 тыс. расчетных счетов. За 2013 год количество организаций, обслуживающихся в банке на зарплатных проектах, увеличилось на 6% и составило более 1 800 компаний и предприятий края.

«Наш банк будет расширять свою географию, предлагать свои услуги в других регионах Дальнего Востока, прежде всего нас интересует Хабаровский край. Помимо этого, мы планируем предлагать свои услуги и в Москве. Мы осуществляем банковский сервис на высоком уровне в Приморье, и я уверен, что и в других регионах он тоже будет востребован», - подчеркнул Сергей Богдан.  

Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель,  2014 год.

 

Теги: финансы  банк "Приморье"  юбилей 


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