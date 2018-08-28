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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Сентября, 15:54 |
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Бизнесменам Приморья раскроют "особенности национальной охоты на инвесторов"
«Максим горел идеей нового бизнеса. Все было просто. Перспективный бизнес в регионе с хорошей маржой, но… все упиралось в деньги. Чтобы зарабатывать большие деньги, нужны немалые вложения. Где взять инвестиции? Он вспомнил о друге в Австралии и его связях. Друг представил Максима одному австралийскому банкиру, которого мог бы заинтересовать этот проект.
Старый банкир-еврей молча выслушал молодого человека и задал только один вопрос: «Какую прибыль вы планируете получить в первый год?» «Минимум 100%, при самом плохом раскладе». «Прощайте», - сказал старый банкир и проводил молодого человека за дверь. Максим был в недоумении, когда друг спросил, как прошли переговоры, он ответил, что банкир просто выставил его за дверь.
- Почему? Что он спросил у тебя?
- Про доходность.
- И что ты сказал ему?
- 100%.
- Ты … ?!?!?! Кто озвучивает такие цифры?!?! Если чистая прибыль более 5% - это очень рискованный бизнес. Мы не в России. Здесь люди думают по-иному!!!»
Сейчас очень много говорят об инвестициях и инвесторах. В интернет-пространстве множество статей о том, что нужно инвесторам, как просчитать NVP - приведенную стоимость денежных потоков - и IRR - внутреннюю норму доходности.
Но на самом деле в области инвестиций, как и в любой области, важно доверие. Все построено на общении, на человеческих взаимоотношениях, прежде всего. И если вам нужны инвестиции, то неплохо было бы знать привычки ваших инвесторов. Знать, что именно хотят они. Кто-то хочет просто заработать много денег. Кто-то хочет быть в доле, даже если прибыль будет невелика, но на постоянной основе. Кто-то вкладывает только в определенные отрасли.
И не забудьте про национальные особенности, если вы общаетесь с иностранными инвесторами. Например, если вы общаетесь с инвестором из Гонконга, то общайтесь с использованием титула (президент, инженер, доктор). Если не знаете, то обращайтесь «мистер», но постарайтесь невзначай выяснить титул. Подавайте свою визитку двумя руками, если вы это сделаете одной рукой, то ваша визитка просто будет выброшена. Если вы назначили встречу японцу, то он будет на 2 минуты раньше - они очень педантичны, поэтому не заставляйте вашего потенциального инвестора ждать. И большое значение для японцев имеет ваша визитная карточка, на которой отражены не только ФИО, должность и контакты, а еще принадлежность к какой-то компании - это указывает на ваше положение в обществе.
И конечно, не забудьте предоставить инвесторам все необходимые данные: NVP, IRR, бизнес-план, организующую схему вашего бизнеса, систему финансового планирования и ваше резюме, которое показывает, что вы не новичок в бизнесе и вам можно доверить свои деньги! И не говорите про 100%...
+7 (914) 656-63-50, IrinaV.vl@gmail.com, www.iv-bc.com
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"Дальневосточный капитал", N 5.
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