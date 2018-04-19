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Воскресенье| 20 Мая, 09:35 |
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Гарантийный фонд Приморья снизил комиссионные
Это позволит еще большему количеству предпринимателей воспользоваться услугой института развития, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
По словам исполнительного директора Ксении ПЛЕТЦЕР, комиссионное вознаграждение Гарантийного фонда за предоставление поручительства по договорам банковской гарантии снижено с 2 до 0,5% годовых от суммы поручительства. «Снижение ставки комиссии распространяется на всех предпринимателей - получателей поддержки фонда», - отметила она.
Напомним также, что совместно с администрацией Приморского края Гарантийный фонд разработал и утвердил новый продукт - независимую гарантию, которая выступает как обеспечение надлежащего исполнения обязательств субъектами малого и среднего бизнеса перед своими контрагентами по заключенным контрактам в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.
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