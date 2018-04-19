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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 20 Мая, 09:36 |
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Дальневосточный капитал № 5, 2018
19.05 |"День путешественника" на набережной острова Русский продолжится в воскресенье
19.05 |В Хабаровске аэропорт "Новый" хочет стать новым
19.05 |Во Владивостоке за месяц обнаружено около 100 компаний с "серыми" зарплатами
19.05 |В столице Приморья начал работу Совет по развитию промышленности
19.05 |Амурская международная выставка "АмурЭкспоФорум-2018" продолжает работу
19 Апреля 2018, 09:10На Камчатке открыта новая "витрина для бизнеса" На Камчатке сегодня можно проводить выставки, инвестиционные мероприятия, да и просто праздники, используя самые современные форматы. Эти новые возможности уже оценил не только местный бизнес, но и иностранные компании.
19 Апреля 2018, 08:50Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края: Камчатку Бог любит Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН говорит о вверенной ему территории прочувствованно. Он не просто чиновник, который, кстати, в марте этого года уже семь лет как у руля субъекта Федерации, он - вросший в этот полуостров корнями местный житель, который почти за 40 лет испробовал здесь себя во множестве ипостасей: от партийного работ-ника до бизнесмена, от главного федерального инспектора до руководителя края.
17 Апреля 2018, 09:30Проектируя будущее: чиновники Дальнего Востока перестраиваются на проектное управление Первый на Дальнем Востоке региональный проектный офис появился в Приморье в 2015 году на базе департамента проектного управления. Проектный подход в государственном управлении призван помогать властям максимально эффективно решать стоящие перед ними задачи.
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17 Мая 2018, 11:55 | Финансы
У "ДальАКФЕСа" выявлены признаки неплатежеспособности
Банк России приостановил действие лицензий страховой компании "ДальАКФЕС" на осуществление ОСАГО, добровольного личного и имущественного страхования.
Лицензии приостановлены «за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности», поясняется в приказе. Также ЦБ РФ 18 апреля назначил в эту СК временную администрацию сроком на 6 месяцев.
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО Страховая компания «ДальАКФЕС» - универсальная региональная компания, входит в топ-5 по сборам по ОСАГО в Приморском крае. Головной офис компании находится во Владивостоке. Занимает 54-е место по сбору премий. 62,5% капитала компании принадлежит ее гендиректору Людмиле БРЮХНО, 14,19% - АО «Восточный порт», 13,69% - ПАО «Владивостокский морской торговый порт».
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Наши партнеры18 Апреля 2018, 17:26Михаил ТРУФАНОВ, руководитель коммерческой службы Общественного телевидения Приморья: Нам самим приходится ломать стереотипы рекламодателей О том, как ведет себя сегодня рекламный рынок в Приморье и на Дальнем Востоке, о запросах рекламодателей и новых возможностях для продвижения "Дальневосточный капитал" разговаривал с экспертом, руководителем коммерческой службы Общественного телевидения Приморья Михаилом ТРУФАНОВЫМ.
Loading...RedTram17 Апреля 2018, 09:00У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.
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