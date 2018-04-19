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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Мая, 11:39 |
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ОСАГО в ожидании справедливого тарифа
Проблемы ОСАГО уже не первый год находятся в центре внимания всех сторон, заинтересованных в преодолении сложившейся ситуации в отрасли. По данным страховщиков, убыточность ОСАГО растет, сборы снижаются (-3% по итогам первого квартала), выплаты растут (+47%!). Уровень выплат, заложенный в законе, превышен. Коэффициент выплат по ОСАГО в 2016 году составил в среднем по рынку 73,3% против 56,5% в 2015-м, а в 2017 году превышает 100%.
Конец региональной «автогражданки»
- По результатам 2017 года мы отмечаем сохранение кризисной ситуации в страховании ОСАГО, - говорит Алексей ШЕХОВЦОВ, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Приморском крае. - В настоящий момент данный вид страхования создает проблемы для развития рынка, так как многомиллиардные выплаты по ОСАГО вынуждают страховые компании перераспределять свои доходы от других видов страхования. Зачастую это становится причиной сдачи или отзыва лицензий - в 2017 году, к примеру, рынок ОСАГО покинули 11 компаний. При этом заложенный в законе «комфортный» уровень убыточности в 77% давно превышен многими игроками рынка - в России более 10 регионов с уровнем выплат, превышающим 100%. Также, по оценке НРА, у 16 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превысил 77%, а для 9 это несет угрозу финансовой устойчивости.
По данным РСА, на рынке ОСАГО сейчас работает 59 страховых компаний. Хотя 14 лет тому назад их было 240. При этом эксперты допускают при определенных условиях еще большее сокращение количества страховщиков в этом сегменте к концу нынешнего года. «Продолжается рост количества регионов в «красной зоне». В 2017 году ОСАГО принесло убытки большинству страховщиков. В 2018 году ожидается сокращение доли компаний топ-10, а также ухудшение финансового положения региональных страховщиков ОСАГО», - цитируют СМИ экспертов Национального рейтингового агентства.
До недавнего времени на Дальнем Востоке полисы ОСАГО продавали три региональных страховых компании. Но ситуация в этом году складывается таким образом, что к его концу может остаться только один страховщик - якутская РСК «СТЕРХ». Впрочем, и это - только предположение, поскольку выяснить ситуацию в самой компании «ДК» не удалось.
В отношении другого страховщика - Владивостокской компании «Дальакфес» - уже приняты определенные решения: Банк России отозвал у нее ряд лицензий на осуществление страхования. Как сказано в пресс-релизе, страховщик лишился лицензий из-за того, что не смог в установленные сроки устранить выявленные ранее нарушения. У компании, в частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, на осуществление имущественного страхования, а также страхования по ОСАГО. Как сообщало ранее УФССП по Приморскому краю, на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам находилось в феврале этого года более 400 исполнительных производств о взыскании с компании страховых выплат. По сообщениям региональных СМИ, ссылающихся на данные информационно-аналитической системы Seldon.Basis, общая сумма задолженности по исполнительным листам на сегодняшний день составляет около 129 млн рублей. Кроме того, «Дальакфес» выступает ответчиком в Арбитражном суде по 1416 административным и гражданским спорам, общая сумма исков к нему - 208 млн руб.
О намерении в этом году передать страховой портфель по ОСАГО в страховую компанию «Ангара» «в связи с возможным принятием в будущем решения о добровольном прекращении осуществления деятельности по данному виду страхования» заявляла в феврале и хабаровская страховая группа «ХОСКА». В ее страховом портфеле в 2016 году основная доля премий пришлась на ОСАГО (54,5%).
Проблемный е-ОСАГО
Наблюдатели связывают ухудшение положения дел у региональных страховщиков ОСАГО с несколькими причинами, но едва ли не основной из них они называют продажу полисов онлайн. С начала прошлого года, когда продажа электронного полиса «автогражданки» стала обязательной, доля электронных полисов в общем объеме продаж ежемесячно увеличивалась, и сегодня она превысила, по данным РСА, 40%, число их выросло в 4,5 раза с начала 2018 года.
Как отметил президент Российского союза страховщиков Игорь ЮРГЕНС, эти «глобальные для рынка ОСАГО изменения сыграли на повышение доступности автогражданки и в целом повлияли на уровень цифровизации всего страхового рынка. е-ОСАГО «выстрелило». Возможно, и у регулятора, и у самих участников рынка не было таких ожиданий». По мере роста доступности было отмечено появление новых форм мошенничества: подделку электронных документов и фальсификацию данных в заявлениях на заключение договоров ОСАГО, заполняемых при оформлении через интернет. Активизировались и недобросовестные посредники, которые якобы помогают автовладельцам заполнить форму заявки, а на деле вводят их в заблуждение относительно стоимости полиса и зарабатывают на этом.
«Если смотреть в региональном разрезе, топовыми по продажам е-ОСАГО являются крупные города с большим автопарком, а также так называемые «проблемные» регионы, где наблюдались трудности с доступностью полисов, и где активно действуют недобросовестные автоюристы», отметили в РСА. Проблемными были, как известно, и некоторые дальневосточные регионы. Не случайно в первую десятку по продажам полиса е-ОСАГО по итогам первого квартала вошел Приморский край. И теперь продажа электронных полисов добавила дальневосточным региональным страховщикам ко всем известным проблемам еще и проблему электронных продаж со всеми вытекающими последствиями. Традиционно сильной стороной региональных компаний, их конкурентным преимуществом, была способность формировать, с учетом местной специфики территорий, предложение и обслуживание. Но за пределами их территорий, где у них никогда не было представительств, защитить свои интересы им оказалось сложнее.
Неоправдавшиеся ожидания
Не принесло ожидаемого эффекта и введение натуральной формы возмещения. Когда выходили с инициативой этого закона, то рассчитывали, что изменения сыграют положительную роль в выравнивания ситуации, что таким образом удастся побороть «черных автоюристов». Но страховщики говорят о том, что во многих регионах нет достаточной инфраструктуры для соблюдения текущего законодательства, а деятельность автоюристов продолжает наносить многомиллиардные убытки. Так, например, по данным РСА, в 2017 году мошенники нанесли ущерб в размере 37,4 млрд рублей, в том числе 17,9 млрд рублей - страховые (основное требование за ущерб от ДТП), 19,5 млрд рублей - накладные расходы, которые не связаны со страховой деятельностью (штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников).
- В текущем виде положения о приоритете натурального возмещения не оказывают положительного эффекта на рынок, - говорит Алексей Шеховцов. - Так, например, законом предусмотрен ремонт с использованием оригинальных запчастей. Однако, на территории Дальнего Востока средний возраст автомобиля составляет 18-20 лет, а большая часть автопарка - праворульные автомобили. Приобрести для таких автомобилей оригинальные запчасти очень сложно - зачастую они сняты с производства. В этой связи «Ингосстрах» неоднократно предлагал ввести понятие «качественная деталь» - по аналогии с системой учета запчастей, применяемой в западных странах. Дело в том, что некоторые детали автомобиля (рулевые рейки, коробки передач) поставляются исключительно в восстановленном виде и применяются даже официальными дилерами. А на праворульные автомобили иностранных производителей можно устанавливать аналогичные детали либо их качественные копии от сторонних производителей.
Многие из тех страховщиков, кто остался на рынке ОСАГО, сознательно снижают свою долю в этом сегменте. В этой связи показателен пример Росгосстраха, доля которого еще не так давно составляла треть рынка, а сейчас сократилась до 10%. Единственный способ исправить ситуацию с ОСАГО в положительную сторону - провести либерализацию тарифа, считают страховщики. Для большей части клиентов, в том числе по электронным полисам, тариф адекватен, а для какой-то части (например - для опытных водителей), возможно даже применение понижающего коэффициента. Реально проблемными являются всего около 15 % клиентов, но они очень существенно влияют на рынок. Есть регионы, где доля таких проблемных клиентов составляет 4-5%, а есть - где значительно больше 15%. Либерализация тарифа позволит решить проблему токсичных сегментов рынка, где наблюдается недотарифицированность, говорят в РСА.
- Соответствующее предложение и дорожная карта проекта либерализации были направлены на рассмотрение, - говорит Алексей Шеховцев. При этом, важно понимать, что в случае положительного решения регулятора, либерализация тарифов не будет проведена в одночасье. Кроме того, суть либерализации заключается в установке справедливого тарифа для каждого автомобилиста. Иными словами, для недобросовестных или неаккуратных автовладельцев, имеющих высокий показатель аварийности, тариф будет увеличен, в то время как для безаварийных водителей он будет снижен.
Стоит отметить, что средний размер страховой выплаты в первом квартале 2018 года все же уменьшился примерно на 13%. Если сокращение средней премии наблюдается уже давно, то сокращение выплат было отмечено только в этом году. До 2018 года выплаты страховщиков росли. Некоторые эксперты поспешили назвать это «новым трендом». Напомним, что в прошлом году полисы автогражданки подешевели в среднем на 4%.
Елена АБАШЕВА.
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