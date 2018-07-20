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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:20 |
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Промсвязьбанк рассказал о поддержке внешнеторговой деятельности в Приморье
Помимо докладов об основных и в некотором роде уникальных инструментах поддержки международной деятельности, предлагаемых клиентам Промсвязьбанка, впервые в Приморье было приглашено Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), которое выступило партнером в организации мероприятия.
В ходе семинара менеджеры Промсвязьбанка рассказали участникам о возможностях, сервисах и услугах, которые предоставляются клиентам банка в рамках их международной деятельности. Так, директор департамента международного финансирования ОАО «Промсвязьбанк» Александр МЕЩЕРЯКОВ рассказал об удобстве международного финансирования в Промсвязьбанке, конкурентным преимуществом которого являются низкие затраты на финансирование, минимизация торговых рисков и рост стоимости компании. Руководитель представительства ОАО «Промсвязьбанк» в Пекине Вадим КУКУШКИН отметил важность поддержки клиентов банка «на местах» - непосредственно в стране ведения бизнеса партнеров российских предпринимателей.
О преимуществах проведения валютных операций в Промсвязьбанке сообщил Иван ЗАВОЛОСНОВ, руководитель по развитию бизнеса департамента финансовых рынков ОАО «Промсвязьбанк». В частности, отмечено удобство работы группы ночных трейдеров в Москве, которые позволяют Владивостоку проводить конверсионные операции по оптимальным курсам.
Кроме того, в рамках семинара было рассказано о работе и преимуществах сотрудничества с Экспортным страховым агентством России (ЭКСАР), которое предоставляет поддержку российским экспортерам и инвесторам посредством страхования экспортных кредитов и российских инвестиций за рубежом от предпринимательских (коммерческих) и политических рисков. Реклама. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
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