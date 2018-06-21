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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Июля, 17:11 |
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Международное финансирование - инструмент развития ВЭД в Дальневосточном регионе
- Татьяна Викторовна, Промсвязьбанк входит в тройку ведущих банков по международному финансированию, расскажите нам подробнее о данном продукте.
- Начнем с самого понятия, международное финансирование - это финансирование проектов и сделок, связанных с импортом либо экспортом товаров, оборудования или услуг, с привлечением средств иностранных банков, либо в рамках лимитов иностранных банков, а также предоставление прямых гарантий Промсвязьбанка и гарантий иностранных банков в пользу иностранных контрагентов.
В рамках данного продукта Промсвязьбанк не ограничивается финансированием прямых импортных/экспортных сделок, так как имеет возможность обеспечить финансирование контрактов, заключенных с дочерними структурами иностранных контрагентов, расположенных на территории России.
В настоящее время у Промсвязьбанка более 110 иностранных банков-контрагентов, которые готовы сотрудничать с нами по финансированию международных сделок. Каждый из них имеет свои предпочтения и преимущества с точки зрения географии, отраслей и видов продукции, которые производит клиент.
- А на какие цели и сроки Промсвязьбанк готов предоставлять кредиты за счет ресурсов иностранных банков?
- Иностранные банки готовы финансировать как текущую деятельность предприятия: закупку сырья, материалов, поставку готовой продукции, реализацию работ, услуг, так и более существенные вложения, связанные с приобретением оборудования и модернизацией производственных мощностей.
По срокам предоставления ресурсов можно выделить торговое финансирование, к которому относятся, как правило, краткосрочные сделки до 2-3 лет и долгосрочное финансирование на сроки от трех лет и более.
- Звучит привлекательно. Какие еще преимущества международного финансирования перед стандартными видами кредитования вы могли бы выделить?
- Повторюсь, основным преимуществом привлечения международного финансирования является снижение стоимости кредита для клиента. В зависимости от используемого инструмента - гарантия, аккредитив, кредит под заключенный контракт - компания, использующая услуги международного финансирования Промсвязьбанка, может сэкономить 1-2% годовых по сравнению с обычным кредитом. Например, по последним долгосрочным сделкам, связанным с приобретением оборудования, которые проводил Промсвязьбанк, средняя эффективная ставка в виде удорожания в год получилась в пределах 3,5-4,5% годовых в валюте.
Второе преимущество использования этих инструментов - снижение риска для клиента банка. Предприятиям малого и среднего бизнеса, особенно если они недавно работают в данном направлении, сложно самостоятельно оценить благонадежность зарубежного партнера. Распространенный миф о том, что любой иностранный партнер всегда и при любых обстоятельствах выполняет все свои обязательства, - всего лишь миф. Он может задержать поставку и даже перенести ее на следующий сезон, что, если речь идет о сезонном товаре, например одежде, может привести к существенным затруднениям российской компании-покупателя. Аккредитив эти риски нивелирует. Как минимум, если иностранный контрагент не отгрузил товар вовремя, у российской компании есть возможность заморозить перечисление денежных средств и оперативно купить товар у другого поставщика. Кроме того, сам факт участия иностранного банка во внешнеэкономической сделке уже дисциплинирует иностранного контрагента.
Использование того или иного инструмента международного финансирования зависит от конкретной ситуации. Промсвязьбанк готов предоставить инструменты на все случаи жизни. Например, если клиент только начинает работать с новым поставщиком и еще несовсем ему доверяет, лучше использовать аккредитив, открытый на определенный срок, как дополнительную гарантию. Если поставщик уже достаточно хорошо известен российской компании, тот же аккредитив с постфинансированием может служить альтернативой обычному кредиту, но с меньшей процентной ставкой.
В этом вопросе есть определенные нюансы: если российский банк не имеет опыта работы с поставщиками из конкретной страны, то аккредитив может просто «зависнуть» и товар не будет отгружен. Ключевым фактором в такой ситуации становятся опыт и связи банка в данной стране. К примеру, в Китае у нас есть представительство, которое мы подключаем к решению вопросов с местными производителями. В целом, у банка есть опыт финансирования поставок из 65 стран мира.
Кроме того, вступление России в ВТО и переход на унифицированные способы расчетов с зарубежными компаниями потребуют от российских предприятий расширения финансового инструментария при проведении экспортно-импортных сделок. И здесь Промсвязьбанк может оказать своевременную и качественную поддержку и профессиональное консультирование своих клиентов.
- Иностранные банки, как правило, предоставляют финансирование в иностранной валюте. Но не все приморские предприятия готовы кредитоваться в валюте, особенно на длительные сроки. Что делать тем, кто не готов?
- Несмотря на то, что от иностранных банков мы привлекаем, в основном, деньги в той валюте, в которой заключен контракт, в случае необходимости мы готовы финансировать наших клиентов в рублях. Причем делаем это как при краткосрочных и среднесрочных сделках сроком до трех лет, так и при долгосрочных импортных сделках. Многие клиенты-импортеры после 2008 года стали более осторожно относиться к кредитам в валюте из-за рисков снижения курса рубля. Именно для таких клиентов мы предлагаем хеджирование валютного курса. Плюс нашего продукта в том, что хеджирование уже «зашито» в кредитный договор и клиенту не нужно заключать для этого отдельных соглашений. Т.е., осуществляя валютный платеж или открывая аккредитив в долларах или евро в пользу иностранного поставщика, клиент имеет обязательства перед нами, номинированные в российских рублях. Для клиентов, желающих самостоятельно осуществлять операции хеджирования, мы также предоставим такую возможность и профессиональную поддержку.
- Существуют ли какие-то специфические требования, предъявляемые к сделкам с привлечением международного финансирования?
- Для сделок долгосрочного финансирования с привлечением экспортных кредитных агентств существует минимальный порог рассмотрения сделки от 1 млн евро и выше.
Для операций торгового финансирования в Промсвязьбанке установлены формальные ограничения: минимальный срок сделки по торговому финансированию должен составлять 90 дней, а сумма сделки - не менее $100 тысяч. Но для тех клиентов, которые делают много мелких сделок, мы готовы пойти на послабления и обеспечить финансирование даже на один контейнер.
- Насколько востребовано международное финансирование?
- Несмотря на всю свою привлекательность, сделки по международному финансированию в настоящий момент не так многочисленны, как стандартные кредитные сделки. В настоящий момент основной потребитель услуги - предприятия крупного бизнеса, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. Однако мы видим перспективу использования таких операций и для средних предприятий, и даже представителей малого бизнеса. В части экспорта можно отметить активное взаимодействие со странами СНГ, в списке лидеров Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. С Китаем активнее развиваются импортные операции. Особое внимание в Промсвязьбанке уделяется отраслевой экспертизе, поэтому предприятия из разных экономических секторов могут рассчитывать на сотрудничество с нами. На сегодняшний день реализованы сделки с нефтеперерабатывающими, энергетическими, телекоммуникационными, пищевыми компаниями. Средства привлекаются на покупку оборудования, технологических линий, обновление производственных фондов и даже на проведение научно-исследовательских разработок. Таким образом, у международного финансирования большие перспективы.
Адреса офисов Дальневосточного филиала ОАО «Промсвязьбанк» в Приморском крае:
г. Владивосток, ул. Алеутская, 14, тел.: (423) 243-08-67, 222-51-98г. Уссурийск, ул. Ленина, 126, тел. (4234) 32-00-34г. Находка, ул. Портовая, 4, тел. (4236) 635-697
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
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