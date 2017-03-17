АИЖК профинансирует строительство жилья для сотрудников СК "Звезда"

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Апреля, 13:18 |
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Дальневосточный капитал № 4, 2017
18.04 |2-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум пройдет 5-6 июля во Владивостоке
18.04 |По новой схеме заработают пункты пропуска иностранных туристов во Владивостоке
18.04 |В столице Приморья первая дальневосточная IT-неделя объединит три форума
13.04 |В AZIMUT Отель Владивосток состоится "Русское застолье"
13.04 |Сбербанк и Google предлагают предпринимателям Хабаровского края пройти бесплатно программу "Бизнес класс"
17 Марта 2017, 12:00ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее 2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.
17 Марта 2017, 10:40На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ В банковском секторе в целом по стране отмечаются спад объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сокращение количества участников. Статистика свидетельствует, что годы экономической нестабильности - особенно вторая половина 2014-го и 2015-й - практически приблизили эту сферу деятельности к показателям 2004 года.
17 Марта 2017, 10:25На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков По экспертным оценкам, рынок страхования в прошлом году показал относительно стабильную динамику и в этом году продолжит рост. На Дальнем Востоке страховщики увеличили сборы, согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев, с 16,7 млрд руб. в 2015 году до 20,1 млрд руб. в 2016-м. Выросли здесь за этот период и выплаты - с 6,8 млрд руб. до 8,1 млрд руб.
17 Марта 2017, 09:50Предупрежден, значит вооружен Сегодня руководители бизнеса сосредоточены в основном на решении насущных проблем, а не на модернизации и развитии ИТ-инфраструктуры, поскольку для них подобные проекты представляются долгосрочными и в целом малоэффективными. Отказаться полностью от ИТ в кризис нельзя: это бы означало полную остановку бизнес-процессов. Структура корпоративных ИТ-систем постоянно усложняется: компании строят и арендуют ЦОДы, приложения требуют большого объема данных и ресурсов для вычислений, в инфраструктуру проникают социальные сети и мобильность. Одновременно с этим любая организация сталкивается с задачей защиты информации, безопасного обмена и хранения данных.
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18 Апреля 2017, 12:10 | Финансы
АИЖК профинансирует строительство жилья для сотрудников СК "Звезда"
АИЖК и "Роснефтегаз" подписали договор займа на финансирование строительства жилья для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда" и инжинирингового центра на территории опережающего развития "Большой Камень" в Приморском крае.
АИЖК предоставит «Роснефтегазу» заем в размере до 7,7 млрд рублей на срок до 31 декабря 2038 года. Ранее АИЖК планировало финансирование строительства в размере 4,9 млрд рублей, сумма увеличена по инициативе «Роснефтегаза». Для сотрудников судостроительного комплекса планируется строительство 5,7 тыс. квартир общей площадью 283,5 тыс. кв. м, что позволит обеспечить жильем более 14 тыс. человек. Строительство будет вестись в 2017-2022 гг.
Теги: аижк Роснефтегаз
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16 Марта 2017, 16:14ТОР "Надеждинская" обустраивает инфраструктуру Строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР) - одно из главных обязательств власти перед инвесторами, заявившими о готовности создавать предприятия в рамках нового режима хозяйствования.
16 Марта 2017, 14:40Владимир РАКОВ, член Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края, доктор биологических наук: Нельзя быть временщиками, не думающими о будущих поколениях 2017 год объявлен в России Годом экологии. Будем надеяться, не ради разговоров о том, как много в этой сфере у нас проблем, а для конкретных действий по их разрешению. Следуя директивным указаниям, регионы сформировали планы работы, акцентировав внимание "на узких местах".
16 Марта 2017, 14:30Азиатская кухня примиряет традиции Азиатскую кухню на Дальнем Востоке хорошо знают, ценят и любят уже не одно десятилетие. Она давно вышла из разряда экзотических, став вполне повседневной едой самых разных ценовых предложений. Высокая востребованность китайских, корейских и японских заведений сделала их весьма привлекательными и с точки зрения бизнеса.