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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Апреля, 13:18 |
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СК "Колымская": надежная защита
По словам директора СК «Колымская» Татьяны КОЛЕСНИЧЕНКО, на сегодняшний день активно работают 12 филиалов; количество сотрудников превышает 300 человек; уставный капитал составляет 398 000 000 рублей; собственные средства и сформированные резервы - более 1 млрд рублей; кроме того, страховые выплаты превышают 250 млн рублей в год; также компания несет ответственность более чем по 180 000 действующих договоров.
За годы работы СК «Колымская» разработала целый ряд успешно конкурирующих на страховом рынке программ и курсов обучения страховых агентов и специалистов. Вот уже четверть века компания успешно развивает направление «Страхование жизни» и оказывает поддержку людям в самый нужный для них момент. В 2013 г. по запросу работников РЖД была создана программа «Профессиональная защита». В 2016 году - программы «Антигрипп», «Онкология», «Критические заболевания».
В течение более чем 10 лет компания тесно сотрудничает с такими финансовыми структурами, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, МДМ Банк, Восточный экспресс банк, и другими банками.
В СК «Колымская» отмечают успешность сотрудничества со Сбербанком. Использование биллингового центра позволяет клиентам компании вносить страховые платежи в офисах банка, а также через банкоматы, терминалы и с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн».
На данный момент времени компания развивает новое перспективное направление деятельности - интернет-продажи страховых полисов, а также возможность подачи документов на выплату через сайт компании, сообщили в СК «Колымская».
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