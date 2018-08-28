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18 Ноября 2012, 22:35 | Финансы

FOREX: доход при контролируемых рисках

Вопрос сохранения и приумножения капитала актуален как для состоявшихся бизнесменов, так и для представителей среднего класса.

Каждый отвечает на него по-своему: кто-то вкладывает деньги в недвижимость, кто-то кладет их в банк и получает 10-12% годовых, кто-то скупает ценные бумаги. Но ни один из этих способов инвестирования нельзя назвать подходящим для тех, кто хочет получать большую прибыль. Именно возможностью получить значительный доход при контролируемых рисках известен мировой валютный рынок - FOREX (от англ. FOReign EXchange - валютный обмен).

Международный рынок торговли валютой FOREX - это одна из возможностей получить прибыль от собственных денег. И, надо сказать, весьма привлекательная возможность: этот финансовый рынок самый молодой и самый глобальный, со средним объёмом сделок $4-5 трлн в сутки. Как любое высокодоходное предприятие, FOREX привлекает многих, однако не всем удается стабильно зарабатывать на этом рынке.

Одной из ведущих компаний, предоставляющих доступ к рынку FOREX, является Группа компаний FOREX CLUB, история которой берет свое начало во Владивостоке. Официальным партнером Группы компаний FOREX CLUB в России является Международная академия инвестиций и трейдинга, специалисты которой уже более 15 лет готовят профессионалов для работы на финансовых рынках.

Как отмечает финансовый аналитик и преподаватель Международной академии инвестиций и трейдинга Сергей КАЛАШНИКОВ (на фото), начать работать на финансовых рынках достаточно просто. «Для работы на финансовом рынке нужно всего лишь открыть счет, зачислить на него средства и скачать торговую платформу. Однако мы рекомендуем сначала пройти обучение», - говорит эксперт, добавляя, что лишь немногие одаренные трейдеры могут без обучения начать стабильно зарабатывать на финансовом рынке.

Международная академия инвестиций и трейдинга во Владивостоке дает возможность каждому получить все необходимые знания для того, чтобы начать работать на финансовом рынке. Будущим трейдерам предлагается полный спектр обучающих материалов, направленных как на получение теоретических знаний о рынке, так и на формирование устойчивых практических навыков работы. Однако, пройдя обучение, каждый начинающий трейдер остается один на один с монитором компьютера и тут возникает целый ряд проблем. Большинство из них, как это ни странно, из области психологии.

«Учебную информацию люди воспринимают хорошо, другое дело, что зачастую, оставаясь один на один с рынком, они ею не пользуются, - говорит директор филиала Международной академии инвестиций и трейдинга во Владивостоке Сергей АСТРАХАНЦЕВ. - 30-50% успеха на финансовом рынке - это психология. Здесь на первый план выходят умение контролировать себя, держать в жестких рамках. Бывает, что работаешь с человеком каждый день, обучаешь его, вместе с ним совершаешь определенные операции, и все идет хорошо, он видит «плюс» на своем депозите. Но только стоит отвернуться - ученик тут же норовит нарушить правила».

Для того, чтобы свести к минимуму риск нарушения основных правил торговли, эксперты Международной академии инвестиций и трейдинга во Владивостоке разработали инновационную методику сопровождения своих клиентов. Она начала работать в филиале с начала 2012 года и уже дала значительные результаты: из приходящих на этот рынок трейдеров большая часть продолжает торговать, и практически все зарабатывают.

«Работая с клиентами, мы пришли к выводу, что и после обучения необходимо «направлять» их торговлю, по крайней мере, до тех пор, пока работа на финансовом рынке не станет для них привычкой, - говорит менеджер по работе с VIP-клиентами Международной академии инвестиций и трейдинга во Владивостоке Константин ЧИСТЯКОВ. - Для этого была разработана методика сопровождения клиентов. Эта методика основана на двух базовых правилах: диверсифицировать риски и не использовать в «трейде» более 5% своего капитала. В рамках этой методики мы ежедневно даем простые и понятные рекомендации, которые зависят от ситуации на рынке».

Ежедневные рекомендации помимо вышеназванных правил, которые известны практически каждому начинающему трейдеру, основаны на основных сигналах рынка и чисто математическом расчете. Эти рекомендации, как правило, касаются всего рынка, но каждый выбирает подходящий ему вариант решения, исходя из суммы на его торговом счете. «Таким образом, трейдер постоянно чувствует поддержку, что, естественно, сказывается на его прибыли», - говорит Сергей Астраханцев, добавляя, что самая рискованная ситуация возникает тогда, когда трейдер видит «плюс» на своем счете. «Это больше всего «сводит с ума» начинающих трейдеров, которые обычно сразу начинают совершать ошибки», - отмечает он.

«Рынок FOREX не первый год является одним из наиболее активно развивающихся сегментов финансового рынка, - говорит Сергей Калашников. - Все большее число частных лиц хотят стать профессиональными трейдерами. Группа компаний FOREX CLUB также не стоит на месте. С 2010 года компания расширила линейку инструментов. Теперь трейдеры могут работать не только с валютой, но и с такими активами как нефть, газ, золото, акции, индексы. Международная академия биржевой торговли, в свою очередь, внедряет лучший мировой опыт в образовательные программы, постоянно анализируя торговлю своих студентов, многие из которых начинали работать на рынке, не имея оптимального депозита».

«$30-50 тысяч - это минимальный оптимальный счет, - считает Константин Чистяков. - Это дает возможность создать хороший «портфель», использовать дополнительные и запасные инструменты. При такой сумме проще диверсифицировать риски. Если депозит $3-5 тысяч, то работать сложнее - нельзя воспользоваться всеми инструментами, которые есть в арсенале профи».

По словам экспертов, работа на финансовом рынке позволяет получить не только дополнительный доход, но и развить ряд психологических качеств. «Такой колоссальный опыт вряд ли возможно получить в любой другой сфере деятельности», - отмечает Сергей Калашников.

«Для того, чтобы начать зарабатывать на финансовом рынке, я научился не давать волю эмоциям, относиться к торговле как к работе, спокойно воспринимать полученные прибыль и убытки, а также постоянно работать над улучшением своих торговых показателей», - говорит Сергей.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал".

 

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