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18 Декабря 2018, 10:00 | Финансы |

При содействии Сбербанка и ФРДВ во Владивостоке появилась современная клиника для детей

Увеличение числа клиентов почти на 50%, тысячи довольных, а главное - здоровых пациентов

Таких результатов частный детский медицинский центр «Аленка» на Маковского, 7б во Владивостоке добился за год. Полный штат узкопрофильных специалистов, новейшее оборудование, а в перспективе - собственная операционная; курс на развитие именно качества услуг руководство клиники держит уже несколько лет.

Финансирование для того, чтобы совершенствоваться, компания получила в Сбербанке. В 2016 году, когда действовала совместная программа банка и Фонда развития Дальнего Востока, директор клиники оформил кредит на инвестиционные цели в Сбербанке. Сотрудничество медцентра и банка продолжается до сих пор.

- Мы приступили к освоению уже третьего этапа финансирования. Буквально на днях заключили сделку по оснащению хирургического отделения. В будущем планируем выйти на круглосуточный режим, будем оказывать населению более широкий перечень услуг. Благодаря первым двум этапам проекта нам удалось расшириться более чем в два раза. Увеличился и поток клиентов. Сейчас в день мы обслуживаем от 750 до 1000 пациентов, - рассказывал генеральный директор ГК «Аленка» Александр ШУМАТОВ.

На Дальнем Востоке Сбербанк стремится поддерживать инвестиционные проекты, которые к тому же являются социально важными. В ходе рабочей поездки во Владивосток клинику посетил председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ.

- У руководства компании была идея создать во Владивостоке лучший медцентр по качеству и модели обслуживания. Мы оценили перспективность, коммерческий потенциал, решили, что это - хороший проект для улучшения городской среды. Во Владивостоке и Приморье мы сосредоточены на улучшении качества жизни жителей через помощь в реализации инвестиционных проектов, поддержку предпринимательской инициативы. Каждый, кто посещал этот центр, видит, что создан действительно уникальный объект с отличным качеством и сервисом, - отметил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей РАДЮШКИН.

Общая сумма кредита на первых двух этапах составила 29 млн рублей. Весь финансовый портфель проекта оценивается в 50 млн. Средства «Аленке» Сбербанк предоставляет на привлекательных условиях и на долгий срок.

- Чтобы получить эти деньги, мы провели большой мониторинг всех кредитных организаций в части залогов, размера ставок и сроков. В результате, наиболее конкурентным оказалось предложение от Сбербанка, - подытожил Александр Шуматов.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2018 год. 

Теги: Сбербанк  ФРДВ 


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