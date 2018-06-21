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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Исполнительный директор НО "Гарантийный фонд Приморского края" Ксения ПЛЕТЦЕР: Мы подставляем плечо бизнесу
О миссии фонда, о том, кто может рассчитывать на его поддержку и каков ее механизм, «Дальневосточному капиталу» рассказала исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР.
- Ксения Валерьевна, начало года ознаменовалось приятной новостью: капитал фонда вырос, по предварительным оценкам, более чем на 80 млн рублей. Значит ли это, что возможностей у приморского бизнеса, нуждающегося в кредитных и лизинговых ресурсах, тоже станет больше?
- Безусловно, увеличив капитал фонда, мы сможем оказать помощь большему числу малых и средних компаний края, которым необходимы оборотные средства и новое оборудование, которые стремятся открывать новые направления бизнеса и тем самым развивать территорию.
Приятно наблюдать, как на глазах растут компании, уже получившие поддержку фонда. У нас есть клиенты, обращавшиеся к нам неоднократно и поступательно развивающие свои предприятия, причем многие смогли вырасти из небольших районных производств до заметных игроков краевого масштаба, а кто-то и вовсе перешагнул границы территории. Ради этого, собственно, и создавался фонд шесть лет назад.
Досье «Дальневосточного капитала»: Гарантийный фонд Приморского края создан в 2009 г. в целях повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов для бизнеса. Учредитель - администрация Приморского края. Предмет деятельности фонда - предоставление поручительств по кредитным и лизинговым договорам субъектов малого и среднего предпринимательства (до 70% от основной суммы кредита). По оценке «Эксперт РА», фонд имеет рейтинг надежности А+, что говорит о его долгосрочной кредитоспособности. За 6 лет работы его поддержку получили более 800 приморских компаний малого и среднего бизнеса, которым под гарантии фонда было выдано кредитных средств более чем на 5 млрд руб. В 2015 году фонд инициировал создание российской Ассоциации гарантийных фондов.
В том, что капитал фонда сохраняется и растет, есть и заслуга его партнеров - банков. В частности, хочется выразить большую признательность и благодарность ВТБ, ВТБ24, Сбербанку, Промсвязьбанку, Дальневосточному банку. Предоставляя одни из лучших условий кредитования на рынке, они на деле доказывают намерения работать с малым и средним бизнесом и по праву являются «банками первого выбора». А мы, со своей стороны, стараемся еще более повысить доступность этих кредитных ресурсов. И когда встает вопрос о поручительстве уже нашим общим клиентам, мы уверены в том, что свою работу по оценке кредитоспособности компании-заемщика они выполнили добросовестно. Тем самым, благодаря качеству кредитной политики головных офисов этих банков и высокому профессионализму региональных команд, фонд сохраняет капитал. В этом и есть суть партнерских отношений, спасибо им за это.
- Каким образом можно заручиться поручительством фонда и кто может на него рассчитывать? Бытует мнение, что получить господдержку компании «с улицы» нереально…
- Это не так. Двери фонда открыты для широкого круга компаний, желающих развиваться самим и развивать территорию. Поддержка, которую мы предлагаем, абсолютно доступна, ее условия понятны и прозрачны. Никаких «избранных» компаний, никакого сомнительного «блата», ведь, если клиент вдруг попадет в пул проблемных, фонд будет отвечать за это своим капиталом. И, к слову, никакой бумажной волокиты: дополнительных документов, кроме предоставленных в банк, мы не требуем.
Среди наших клиентов представители самых разных отраслей и различного масштаба деятельности. Так, неоднократно привлекала поручительство фонда, параллельно набирая рост и вес, компания «Скай Берд», реализующая одежду ТМ «Кира Пластинина». Кредитные средства шли на закуп новых коллекций и торгового оборудования, открытие новых магазинов на территории края.
ООО «Полифлекс Интер» получило с помощью фонда средства для выполнения госконтракта на поставку металлопрофиля для строительства фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Приморья. Компания «Воздвиженский хлеб» при поддержке фонда модернизировала технологическую линию, расширила ассортимент и сбыт продукции, а также запустила логистическое направление. Предприятие «Модерн Инжиниринг Системс» получило средства на исполнение новых контрактов по капитальному ремонту и монтажу систем водоснабжения, канализации и отопления. А группа компаний «Зеленые листья», реализующая проект инновационного агропромышленного биотехнологического комплекса, обошлась без отвлечения средств от основного бизнеса.
Механизм предоставления поручительства несложный. Для этого компании необходимо вести деятельность на территории Приморского края и иметь как минимум 30% залогового обеспечения для получения кредита или банковской гарантии. В рамках сотрудничества фонда и Корпорации МСП мы имеем возможность оказать неограниченную по сумме поддержку бизнесу. Максимальная сумма поручительства фонда на сегодня составляет 10% от его капитала, а остальное обеспечение может предоставить Корпорация МСП. Главное, чтобы совокупный процент обеспеченности по кредиту, предоставленный этими двумя структурами, не превышал 70% от суммы кредита. Таким образом, Фонд + Корпорация + 30% собственного залога клиента = успешное получение кредита на выгодных условиях.
На краевом уровне работу фонда курирует департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и лично вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ. На федеральном уровне фонд главным партнером фонда в поддержке бизнеса является Корпорация МСП, организовавшая работу по формированию национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства. И когда она будет сформирована, Приморье станет одной из территорий, где будет реализован пилотный проект с нашим участием. Кстати, лучшие практики нашего фонда принимаются во внимание Корпорацией МСП при разработке документов по формированию национальной гарантийной системы.
- Гарантийные фонды работают сегодня более чем в 70 субъектах России, чем на их фоне отличается ваш?
- Приморский фонд является одним из лучших в Дальневосточном регионе и по многим показателям входит в ТОП-10 гарантийных фондов России. Во многом это связано с политикой краевых властей, уделяющих пристальное внимание развитию малого и среднего бизнеса в Приморье. Поэтому нам есть кому помогать и за счет кого наращивать объем поручительств и прочие показатели.
Но и мы со своей стороны не сидим на месте, стараемся совершенствовать работу с бизнесом, делимся опытом с коллегами из других регионов. Так, 20 января во Владивостоке прошло очередное собрание членов Ассоциации гарантийных фондов. Участники совещания признавались, что 10 лет назад у всех, кто стоял у истоков становления национальной гарантийной системы, были большие сомнения в том, что она станет реально работающим механизмом поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас очевидно, что система работает эффективно более чем в 70 субъектах Российской Федерации.
Помимо предоставления поручительства, мы готовы оказывать бизнесу целый спектр бесплатных консультаций - по вопросам бухгалтерского учета, налогового законодательства и т. д. Кроме того, мы предложили приморским компаниям новый алгоритм взаимодействия, связанный с предоставлением абсолютно бесплатной услуги финансового брокера. Поясню, в чем ее суть. Обычно клиент обращается за кредитом напрямую в банк. А банк, если залоговое обеспечение кажется ему недостаточным, обращается уже к нам, пересылает пакет документов клиента, и в течение трех дней мы должны принять решение о предоставлении поручительства. Общаясь с бизнесом, мы видим, что это не всегда удобно и эффективно. Особенно это касается тех компаний, что только начинают свою деятельность или работают в районах края. Как правильно подготовить документы для представления в банк, оформить управленческую отчетность, составить бизнес-план - эти и другие вопросы нередко вызывают у предпринимателей смятение. И мы предлагаем им альтернативный путь: сначала обратиться за консультацией в фонд, правильно с нашей помощью оформить документы и получить рекомендации по поводу выбора банка или лизинговой компании. Уверена, что такой вариант будет очень востребованным.
- А если компания, которой предоставлено поручительство, перестанет платить по кредиту? Экономическая ситуация сложная, справиться с волнами кризиса могут далеко не все.
- В этом случае фонд несет субсидиальную ответственность. Не буду лукавить, такие ситуации иногда случаются, но доля проблемных кредитов, поверьте, очень невелика. А для того, чтобы таких случаев стало еще меньше, мы намерены заняться консультированием проблемных клиентов, вплоть до предоставления этим компаниям антикризисных менеджеров, способных вывести предприятие из-под угрозы банкротства. Этого, насколько я знаю, пока не делал ни один из гарантийных фондов, и нам кажется это очень актуальным. Называя себя партнером бизнеса, фонд является им на самом деле, будучи искренне заинтересованным в том, чтобы число успешных проектов, реализованных малым и средним предпринимательством края, стабильно росло.
- Что бы вы сказали тем компаниям, что задумываются сегодня о расширении бизнеса, новых проектах, но не имеют на это средств или оборудования, а недостаток залогового обеспечения ставит под вопрос само обращение в банк или лизинговую компанию?
- В первую очередь я бы поблагодарила их за решительность и широту взглядов, позволяющие увидеть в кризисе не сигнал к бегству, а шанс стать сильнее, и пригласила бы к нам в фонд. Вера в собственные силы, нежелание подчиняться обстоятельствам - половина успеха любого дела. А мы, со своей стороны, приложим все усилия, чтобы оказать им поддержку. Сотни приморских компаний уже убедились в этом на собственном опыте.
Всем нашим клиентам - бывшим, настоящим и будущим - я желаю с честью пережить все выпадающие испытания и выйти из них достойно - с новым опытом и новыми планами. И помните, мы всегда рядом и готовы подставить плечо.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2016 год.
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