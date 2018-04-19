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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Апреля, 13:09 |
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Альфа-Банк предоставил КГУП "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей
АО «Альфа-Банк» было признано победителем электронного аукциона на право заключения контракта по оказанию финансовых услуг предприятию в виде открытой возобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рублей сроком на 2 года. Обеспечением по кредиту выступает государственная гарантия Администрации Приморского края.
На текущий момент основным видом деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» является производство, транспортировка и реализация тепловой энергии населению, организациям бюджетной сферы и другим потребителям, расположенным на территории Приморского края, за исключением Владивостока, Уссурийска, Арсеньева и Большого Камня. Предприятие обеспечивает Приморский край не только теплом, но и горячей водой, имеет 27 тепловых районов в составе одиннадцати филиалов, расположенных по всему Приморью. Собственником предприятия является Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
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