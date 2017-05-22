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19 Июня 2017, 14:56 | Финансы

ВТБ24 конструирует для бизнеса выгоду

Кредитование - инструмент, позволяющий сделать качественный скачок в реализации любого проекта компании и обеспечить внешнее финансирование под самые разные потребности - от пополнения оборотных средств до осуществления инвестиционных планов.

Банк ВТБ24 располагает «заточенными под МСБ» технологиями и одной из основных задач для себя ставит сохранение доступности кредитных ресурсов. Фактические объемы выдачи кредитов в банке ВТБ24 не снижались с 2014 г.

Как говорит управляющий банка ВТБ24 по Приморскому краю Александр ВЯЛКОВ, продукты банка по линейке МСБ постоянно модернизируются под потребности рынка, что позволяет финансировать широкий круг предпринимателей и стабильно наращивать кредитный портфель. Основные аргументы привлекательности кредитов от ВТБ24: размер финансирования - до 5 млн руб., легкая процедура одобрения сделки, бланковые кредиты, сниженные требования к объему залога, привлекательные ставки кредитования.

Выделенное предложение по банковским гарантиям (в частности, по 44-ФЗ, 223-ФЗ, таможенным гарантиям) комбинируется из сниженной комиссии (от 1% годовых) и возможности предоставить банковскую гарантию без наличия имущественного обеспечения.

С изменением рыночного предложения ВТБ24 скорректировал и риск-правила: клиенты с положительной кредитной историей получают дополнительные привилегии, в том числе и к структуре залогового обеспечения (от 75% от суммы кредита), допустимость ТМЦ в структуре залога до 100% .

Банк ВТБ24 осуществляет кредитование с участием госпрограмм, направленных на поддержку отдельных отраслей МСБ: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, воды и газа, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, развитие науки, технологий и техники.

С учетом госпрограмм расчетная ставка для бизнеса в ВТБ24 начинается от 9%, минимальная сумма финансирования - от 5 млн руб.

По базовой программе ВТБ24 предлагает клиентам длительный срок финансирования (до 10 лет). Процентная ставка является фиксированной, что позволяет оптимально планировать денежный поток. При предоставлении средств на срок до 10 лет банк рассматривает обеспечение на 100%, и после видоизменения продуктов партнеров ВТБ24 НО «Гарантийный фонд» / АО «Корпорации МСП» обеспечение по сделке может быть сформировано с учетом поручительства субъектов гарантийной системы. В инвестиционных сделках ВТБ24 обеспечивает доступность невыбранных денежных средств в течение 12 месяцев с даты подписания кредитного соглашения, это позволяет «не переживать», что банк в одностороннем порядке изменит решение.

«Для ВТБ24 важны партнерские отношения с клиентами, - говорит управляющий банка ВТБ24 по Приморскому краю Александр ВЯЛКОВ, - поэтому мы нацелены на комплексные предложения, на то, чтобы помочь бизнесу выстраивать наиболее оптимальные варианты финансирования проектов. Мы готовы делиться знаниями, открывать новые возможности для продвижения наших клиентов».

Следуя этой стратегии, с 2017 года ВТБ24 стал партнером нового портала «Бизнес-навигатор МСП-ресурс» smbn.ru. Площадка позволяет найти новое решение в развитии бизнеса.

Развитие сервисных функций в числе приоритетов для банка. Недавно в ВТБ24 разработали электронное предложение «Бизнес Премиум», позволяющее любое обращение в банк к закрепленному клиентскому менеджеру направить в один клик. Запущено предложение «4 продукта за 1 руб.», когда компания получает банковское обслуживание за номинальную плату в 1 рубль в месяц.

Подробная информация

www.vtb24.ru

тел. 8-800-100-24-24

Реклама.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год. 

 

 

Теги: ВТБ24 


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