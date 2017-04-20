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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Апреля, 13:52 |
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Господдержка и новые возможности для бизнеса от Банка "Открытие"
- «Открытие» - крупнейший частный банк федерального масштаба**. Насколько вы заинтересованы в работе в регионах и в Приморском крае в частности?
- Банк «Открытие»* образовался во многом благодаря слияниям и поглощениям, и в части корпоративного бизнеса объединение произошло с региональными банками, у которых была очень серьезная доля на рынке, в т. ч. на Дальнем Востоке.
Мы условно разделили клиентов на три категории: малый бизнес - с выручкой до 400 млн рублей в год, средний - от 400 млн до 3 млрд рублей - и крупный - от 3 млрд рублей. Я отвечаю за средний и крупный бизнес. Сегодня в Хабаровском и Приморском краях у нас 533 клиента из числа крупного бизнеса и 985 - из сегмента среднего. Рост бизнеса в этих сегментах - наша целенаправленная политика.
- В нашем регионе работают и другие крупные федеральные банки, в том числе государственные. Как вы конкурируете с ними?
- Если предложить компании качественный сервис, оперативно реагировать на запросы, предугадывать потребности, поддерживать высокий уровень обслуживания в расчетах и кредитовании, в привлечении ресурсов, делать это качественно не на словах, а на деле - в этом случае банк своего клиента обязательно найдет. Справедливости ради надо сказать, что банк при этом должен еще быть крупным и обладать достаточной надежностью.
- Какие потребности есть сейчас у бизнеса?
- Сегодня клиентам важно грамотно перераспределять средства внутри компании и экономить время сотрудников. За счет своих же средств компания порой может обойтись без овердрафта, подключив определенные сервисы. Чтобы вовремя реагировать на все изменения в балансе предприятия, наши клиенты охотно используют контроль исходящих платежей, контроль лимита платежей, получают информацию по всей группе счетов, а также об исполнении бюджета в удобном виде. Мы предлагаем онлайн-конвертацию валют и контроль статуса обработки всех документов в режиме реального времени и прочее.
- А что касается финансирования?
- Особым спросом сегодня пользуются торговое финансирование, овердрафт, факторинг. Восстанавливается интерес к долгосрочному и инвестиционному кредитованию. Хотя компании среднего бизнеса чаще используют собственные оборотные средства и вообще не берут банковские кредиты.
Год назад мы убрали из кредитной политики ограничения по отраслям, потому что растущие и здоровые предприятия есть почти в любой отрасли. Но качественный анализ мы проводим по любому заемщику, который приходит к нам за финансированием. Отраслевых ограничений и предпочтений у нас нет.
Сегодня популярны инструменты на стыке обычного финансирования и инвестиционного банкинга. Если у предприятий есть свободные деньги, они могут воспользоваться «дополнительным заработком» в виде бивалютных депозитов. Если доход предприятия привязан к экспортным ценам и выручке в долларах, то возникает вопрос хеджирования (страхования) валютных рисков. Эти продукты действительно популярны, и бизнес распробовал их на вкус.
- Ваш банк работает с системой господдержки бизнеса? Она действительно работает?
- В Банке «Открытие» создан специальный департамент господдержки, который отвечает за взаимодействие корпоративного бизнеса и госструктур. Он не на словах, а на деле договаривается с госорганами о том, чтобы наши клиенты получали поддержку.
Ее видов очень много. Есть программа поддержки малого и среднего бизнеса от Корпорации МСП, есть Национальная гарантийная система (НГС), есть региональные фонды поддержки предпринимательства, например Фонд развития Дальнего Востока, с которым Банк «Открытие» также заключил соглашение о сотрудничестве. Есть система поддержки в рамках Фонда развития промышленности (ФРП), и у «Открытия» уже около десятка проектов в разных регионах получили поддержку именно по этой программе. Есть и ЭКСАР, и фонды поддержки экспортеров, и программа поддержки от Республики Беларусь, и программа Минсельхоза и так далее. И это реально работающие программы: и гарантии, и удобное фондирование. Мы организуем системную работу по программам господдержки, которая включает в себя взаимодействие с госорганами, подписание соглашений и мониторинг всех обновлений и текущих продуктов.
- Работаете ли вы с экспортерами и импортерами?
- Мы предлагаем участникам внешнеэкономической деятельности полный набор инструментов для работы с зарубежными контрагентами: гарантии, аккредитивы, хеджирование валютных рисков и прочее. Проводим специальные акции. Уже порядка 100 компаний среднего бизнеса, которые ранее у нас не обслуживались, воспользовались акцией, которая стартовала в банке с 15.11.16 и длится по 30.04.17 включительно. Те, кто желает присоединиться, могут узнать об условиях на нашем сайте open.ru.
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