ООО "Трансхимэкспорт" построит зерновой терминал на Дальнем Востоке

|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 25 Апреля, 13:09 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 4, 2018
25.04 |Во Владивостоке на ВЭФ–2018 ожидается подписание инвестиционных соглашений стоимостью 3,5 трлн рублей
24.04 |На Камчатке начал работу новый вертолетный туристический маршрут
24.04 |Строительство нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске будут вести в две смены
24.04 |Началось зрительское интернет-голосование в фотоконкурсе "Посмотри на Владивосток"
24.04 |Дальневосточное отделение консульства китайской провинции Хэйлунцзян откроют в Приморье
19 Апреля 2018, 09:10На Камчатке открыта новая "витрина для бизнеса" На Камчатке сегодня можно проводить выставки, инвестиционные мероприятия, да и просто праздники, используя самые современные форматы. Эти новые возможности уже оценил не только местный бизнес, но и иностранные компании.
19 Апреля 2018, 08:50Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края: Камчатку Бог любит Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН говорит о вверенной ему территории прочувствованно. Он не просто чиновник, который, кстати, в марте этого года уже семь лет как у руля субъекта Федерации, он - вросший в этот полуостров корнями местный житель, который почти за 40 лет испробовал здесь себя во множестве ипостасей: от партийного работ-ника до бизнесмена, от главного федерального инспектора до руководителя края.
17 Апреля 2018, 09:30Проектируя будущее: чиновники Дальнего Востока перестраиваются на проектное управление Первый на Дальнем Востоке региональный проектный офис появился в Приморье в 2015 году на базе департамента проектного управления. Проектный подход в государственном управлении призван помогать властям максимально эффективно решать стоящие перед ними задачи.
Актуально
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
20 Апреля 2018, 13:14 | Финансы
ООО "Трансхимэкспорт" построит зерновой терминал на Дальнем Востоке
ООО "Трансхимэкспорт" приступило к развитию проекта по строительству зернового терминала (портового перегрузочного комплекса) на территории города Находка Приморского края (ООО "Порт Сучан").
Окончание строительства запланировано на 2021 год, сообщает пресс-служба компании.
Как говорится в официальном сообщении, ООО «Трансхимэкспорт» имеет опыт реализации успешного коммерческого проекта на рынке стивидорных услуг (ООО «Восточно-Уральский терминал» - дочерняя компания, перегрузочный комплекс, ориентированный на перевалку угля). На основании имеющегося опыта компания считает перспективным дальнейшее расширение своего присутствия на рынке стивидорных услуг в развитии направления по перевалке зерновых культур. Строительство зернового терминала позволит выйти на мировой рынок отечественным производителям зерновых культур, расположенным преимущественно в Сибирском регионе.
Теги: Трансхимэкспорт
Loading...
Новости раздела
- ДГК: расходы утверждены, доходы не позволяют
- ООО "Трансхимэкспорт" построит зерновой терминал на Дальнем Востоке
- Альфа-Банк предоставил КГУП "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей
- Поискать в крауд-кошельке
- Владивостокский филиал СОГАЗа возглавил Алексей Тещенков
- ВТБ потратит $1 млн на кошек
- Гарантийный фонд Приморья - партнер МСП Банка
- В рамках ВЭФ Внешэкономбанк и АО "Объединенная зерновая компания" заключили соглашение о сотрудничестве
- Поручительство Гарантийного фонда Приморья позволило малому бизнесу привлечь более 7,5 млрд кредитных рублей
- ВТБ динамично наращивает бизнес в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
18 Апреля 2018, 17:26Михаил ТРУФАНОВ, руководитель коммерческой службы Общественного телевидения Приморья: Нам самим приходится ломать стереотипы рекламодателей О том, как ведет себя сегодня рекламный рынок в Приморье и на Дальнем Востоке, о запросах рекламодателей и новых возможностях для продвижения "Дальневосточный капитал" разговаривал с экспертом, руководителем коммерческой службы Общественного телевидения Приморья Михаилом ТРУФАНОВЫМ.
Loading...RedTram
17 Апреля 2018, 09:00У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.