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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Апреля, 13:09 |
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ДГК: расходы утверждены, доходы не позволяют
Соответствующие расходы утверждены приказом Минэнерго России, сообщает пресс-служба компании.
Решение об увеличении финансирования ремонтной программы принято в ходе встречи руководства ДГК с губернатором Еврейской автономной области Александром ЛЕВИНТАЛЕМ. Реализация программы позволит повысить надежность Биробиджанской ТЭЦ и улучшить экологические параметры ее работы.
Соглашение между энергетиками и правительством области предполагает, что ДГК в 2018 году разработает и реализует дополнительные ремонтные и инвестиционные программы, которые уже в отопительный сезон 2018-2019 гг. позволят устранить все замечания, выявленные в ходе работы станции в текущем отопительном сезоне. Помимо этого, энергетики разработают перспективную ремонтную и инвестиционную программы на период 2019-2023 гг.
При этом, чтобы ремонтная и инвестиционная программы состоялись, правительство ЕАО и АО «ДГК» должны будут определить источники финансирования этих программ. До настоящего времени этот вопрос остается открытым, поскольку АО «ДГК», как 100-процентно регулируемая организация, может рассчитывать только на средства, заложенные в тариф. Однако, невысокий тариф и хронические неплатежи различных категорий потребителей не обнадеживают в плане договоренностей, достигнутых с региональным правительством.
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