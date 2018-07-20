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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 19:10 |
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Банк "Приморье" выплатит дивиденды из прибыли прошлых лет
Банк «Приморье» в 2015 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 608,432 млн рублей против 617,335 млн рублей чистой прибыли в 2014 году. По итогам работы в 2014 году банк дивиденды не выплачивал, а чистая прибыль была оставлена нераспределенной.
Досье «Дальневосточного капитала»: Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангеле. Уставный капитал банка «Приморье» составляет 250 млн рублей, он разделен на 250 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. Супруге экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,17% акций банка «Приморье», компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 11,46%, чешской CDV CZ S.R.O. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,27%.
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