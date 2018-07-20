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Среда| 25 Июля, 03:36 |
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Банк четы Дарькиных распределил доходы
Всего на выплату дивидендов будет направлено 125 млн рублей, оставшаяся часть чистой прибыли по РСБУ в размере 126,182 млн рублей оставлена нераспределенной.
По итогам 2016 года банк четы ДАРЬКИНЫХ также выплатил по 500 рублей на одну акцию, 130,579 млн рублей были оставлены нераспределенными. В 2015 году банк «Приморье» получил чистый убыток по РСБУ в размере 608,432 млн рублей, дивиденды не выплачивались.
В совете директоров произошла одна замена - место бывшего председателя правления банка «Приморье» Андрея БАГАЕВА занял его преемник Сергей БЕЛАВИН.
Свои места в совете директоров сохранили экс-губернатор Приморья, ныне глава ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») и ПАО «Фонд ТИГР» Сергей ДАРЬКИН, гендиректор и единственный владелец ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» (Москва) Анна ХМАРУК (дочь г-на Дарькина от первого брака), гендиректор ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), бывший вице-губернатор Приморья Сергей ПЕРЕДРИЙ, гендиректор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, заместитель гендиректора ООО «Ратимир» по правовым вопросам Светлана ОВЧАРУК, гендиректор ООО «Эмеральд» Марина ИЖОКИНА, руководитель проекта ПАО «ТИГР» Илья СТЕГНИЙ и советник директора Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Виктор БЕЛКИН.
Досье «Дальневосточного капитала»: Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. Уставный капитал составляет 250 млн рублей, он разделен на 250 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. На данный момент супруге Сергея Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,17% акций банка «Приморье», компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 10%, чешской CDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,28%, Елене ПЕРЕДРИЙ - 6,21%, Ольге ЛИНЕЦКОЙ - 6,17%.
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