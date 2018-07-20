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20 Июля 2018, 15:30 | Финансы
Примсоцбанк снизил дивиденды за 2017 г. на 17%
Акционеры Примсоцбанка на годовом собрании 6 июня приняли решение о выплате дивидендов за 2017 год из расчета 10,5 рубля на обыкновенную акцию номиналом 12 рублей, сообщат кредитная организация.
По итогам 2016 года банк начислил по 12,59 рубля на акцию. Таким образом, дивиденды за 2017 год сокращаются на 17%. Всего по итогам 2017 года Примсоцбанк направит на выплату дивидендов 177,8 млн рублей. Оставшаяся после выплаты дивидендов часть прибыли 2017 года оставлена нераспределенной, как и годом ранее.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год.
Теги: Примсоцбанк
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